Il était malheureux de se disputer entre le chef de l’opposition et un publicain de Bath. Là pour soutenir la campagne du Labour pour les élections de mai, Keir Starmer pensait avoir rencontré un chahuteur au hasard lorsqu’il s’était réfugié dans The Raven. Au lieu de cela, le monsieur était en fait son hôte à l’établissement et le propriétaire a dûment ordonné au chef travailliste de sortir de son pub. Le propriétaire enragé ne savait pas que son co-propriétaire avait en fait invité Starmer en premier lieu. Visages rouges tout autour. Les images télévisées n’étaient pas le rêve d’un docteur en herbe, le propriétaire en colère étant retenu par un agent de sécurité, mais elles n’étaient pas non plus un désastre. Ça aurait pu être pire.

Les politiciens et les pubs ne se mélangent généralement pas. Ironiquement, Nigel Farage, ancien dirigeant d’Ukip, du Brexit Party et de Reform UK, s’est moqué de la séance photo de Starmer, malgré de multiples exemples d’embarras dans les pubs, certes pas tous de sa propre création, au fil des ans. Farage, par exemple, a lui-même été invité poliment à quitter un pub de Bath, en 2014, lorsque le directeur du Bell Inn s’est opposé à l’arrivée de «Nigel Farage et ses sbires».

«Évitant tout argument politique réel, je lui ai dit qu’il était le bienvenu en tant que citoyen pour prendre une pinte – nous sommes après tout une maison publique – mais qu’il était inapproprié pour lui d’utiliser nos locaux pour ses bousculades», a déclaré le directeur. Farage se retira gracieusement.