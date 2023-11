Pourquoi les politiciens américains sont-ils si vieux ? Et pourquoi veulent-ils rester au pouvoir ?

Lorsque l’ancien président Bill Clinton s’est présenté à la Maison Blanche début 2023, il était là pour rejoindre le président Joe Biden pour célébrer le 30e anniversaire de la Loi sur le congé familial et médical. Il était difficile d’éviter le fait que cela faisait trois décennies que Clinton était au pouvoir – et pourtant, à 77 ans, il a en quelque sorte trois ans de moins que Biden.

Biden, aujourd’hui âgé de 80 ans, est le premier octogénaire à occuper le Bureau Ovale – et son principal rival, l’ancien président Donald Trump, a 77 ans. Un sondage de l’Université de Monmouth réalisé en octobre 2023 a montré qu’environ les trois quarts des électeurs pensent que Biden est trop vieux pour le bureauet près de la moitié des électeurs pensent que Trump est trop vieux pour servir.

Mon ancien patron, le président George HW Bush, a choisi avec joie de ne plus défier Clinton lors des élections de 1996. S’il s’était présenté et avait gagné, il aurait eu 72 ans lors de l’investiture de 1997. Au lieu de cela, il apprécié un excellent deuxième acte rempli de causes humanitaires, de parachutisme et de petits-enfants. la vie post-présidentielle de Bush, et Les idéaux américains de la retraite de manière générale, soulèvent la question de savoir pourquoi ces deux hommes, Biden et Trump – qui sont plus d’une décennie et demie au-delà du âge moyen de la retraite aux États-Unis – s’avancent à nouveau pour l’un des métiers les plus durs au monde.

Une tendance vers les personnes âgées

Trump et Biden sont deux des trois hommes les plus âgés à avoir jamais été président. Pendant 140 ans, William Henry Harrison a occupé le poste de enregistrer en tant que personne la plus âgée jamais élue président, jusqu’à l’arrivée de Ronald Reagan. Harrison avait 68 ans, relativement vif, lorsqu’il a pris ses fonctions en 1841, et Reagan avait 69 ans lors de sa première investiture en 1981.

Lorsque Reagan a quitté ses fonctions à 77 ans, il était la personne la plus âgée à avoir jamais occupé le poste de président. Trump a quitté ses fonctions à 74 ans, ce qui en fait le troisième plus âgé à occuper ce poste, derrière Reagan et Biden.

Selon le Bureau du recensement, le âge médian en Amérique a 38,9 ans. Mais avec le âge moyen à la Chambre et au Sénat à 58 et 64 ans respectivement, un mot souvent utilisé pour décrire la classe dirigeante du pays est « gérontocratie ».

Vogue Ados, qui a récemment publié un article expliquant le mot aux jeunes électeurs, définit le terme comme « le gouvernement des personnes âgées ». Les gérontocraties sont plus courantes parmi les dirigeants religieux tels que Le Vatican ou les ayatollahs en Iran. Ils étaient également courants dans les comités dirigeants communistes tels que le Politburo soviétique pendant la guerre froide. Dans les démocraties, les dirigeants âgés sont moins courants.

Au-delà de la Maison Blanche

Biden et Trump ne sont pas les seuls dirigeants vieillissants aux États-Unis. Il s’agit d’une tendance bipartite : le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, a 72 ans, et le chef de la minorité Mitch McConnell, un républicain, a 81 ans. Le sénateur républicain Chuck Grassley vient d’être réélu. et a 90 ans et n’envisage pas de prendre sa retraite. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a 81 ans et n’a pas du tout mentionné la retraite.

À la Chambre, la démocrate californienne et ancienne présidente Nancy Pelosi, âgée de 83 ans, vient d’annoncer qu’elle se présenterait à sa réélection. 19e mandat complet. Bill Pascrell Jr., un démocrate du New Jersey, et Eleanor Holmes Norton, une démocrate qui est déléguée sans droit de vote de Washington, DC, ont tous deux 86 ans. Le républicain du Kentucky Harold Rogers et la démocrate de Californie Maxine Waters ont tous deux 85 ans. Le démocrate du Maryland Steny Hoyer a 84. Le la liste est longueet aucun de ces politiciens n’a indiqué qu’il prenait sa retraite.

Un pharmacien local de Capitol Hill a fait la une des journaux il y a quelques années lorsqu’il a révélé qu’il remplir les ordonnances de médicaments contre la maladie d’Alzheimer pour les membres du Congrès. Chacun des 20 membres les plus âgés du Congrès est d’au moins 80, et c’est le troisième plus ancienne Chambre et Sénat depuis 1789.

Retraite retardée

Que se passe t-il ici?

La plupart des baby-boomers qui retardent leur retraite le font parce qu’ils je ne peux pas me permettre d’arrêter de travailler, à cause de l’inflation ou du manque d’épargne. Mais tous ces dirigeants politiques ont beaucoup d’argent en banque – beaucoup sont millionnaires. S’ils prenaient leur retraite, ils profiteraient pensions du gouvernement et prestations de santé en plus de Medicare. Donc pour eux, ce n’est probablement pas une question financière.

Une théorie est qu’il s’agit d’un déni. Personne n’aime se rappeler de sa propre mortalité. Je connais des gens qui assimilent la retraite à la mort, souvent à cause d’autres personnes qu’ils connaissent qui sont décédées juste après avoir démissionné – ce qui peut expliquer pourquoi les deux La sénatrice Dianne Feinstein et Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême est resté si longtemps au travail, mourant alors qu’il était encore en fonction, à respectivement 90 et 87 ans.

Pour d’autres, c’est une question d’identité. Bon nombre des hauts dirigeants que j’ai rencontrés ont travaillé si dur pendant si longtemps que leur identité toute entière est liée à leur travail. De plus, des années de travail acharné signifient qu’ils n’ont pas de passe-temps à pratiquer pendant les années qui leur restent.

Une autre théorie est celle de l’ego. Certains législateurs pensent qu’ils sont indispensables – qu’ils sont les seuls à pouvoir faire ce travail. Ils ne sont pas vraiment humbles.

Dans le monde politique, leur intérêt porte souvent aussi sur le pouvoir. Ce sont ces types qui pensent : Pourquoi ne voudrais-je pas continuer à voter de manière décisive dans une Chambre ou un Sénat étroitement divisés, ou continuer à prononcer des discours et à voler sur Air Force One en tant que président, ou à me dire que je sauve la démocratie ?

Il est facile de comprendre pourquoi si peu d’entre eux veulent s’en aller.

Limites d’âge?

Des appels ont été lancés pour imposer des limites d’âge pour les fonctions électives fédérales. Après tout, agents fédéraux chargés de l’application des lois avoir une retraite obligatoire à 57 ans. gardes du parc national. Pourtant, le travail le plus stressant au monde n’a pas de limite d’âge.

Pour ceux qui pensent que la retraite obligatoire est âgiste et arbitraire, il existe d’autres options : la candidate républicaine Nikki Haley a appelé à tests obligatoires de compétence mentale pour les dirigeants élus de 75 ans et plus, même si elle a déclaré la réussite ne serait pas une qualification requise pour un poste, et un échec ne serait pas un motif de suppression. Un sondage de septembre 2023 montre une immense majorité d’Américains soutiennent les tests de compétences. De cette façon, le public saurait qui était pointu et qui ne l’était pas. Cela me semble une bonne idée.

Il en va de même pour la générosité de se retirer et de penser aux autres. Et avoir la sagesse de réaliser que la vie est courte et ne se limite pas au travail. Et avoir la grâce de faire ce que John F. Kennedy, le deuxième plus jeune président du pays, a dit un jour : passer le flambeau à une nouvelle génération d’Américains.

Mon collègue le professeur Larry Sabato, directeur du Center for Politics de l’Université de Virginie, le dit bien: « J’ai 70 ans, donc j’ai une grande sympathie pour ces gens : 80 ans, ça paraît beaucoup plus jeune qu’avant, en ce qui me concerne. Mais non, c’est ridicule. Nous devons recommencer à élire des gens dans la cinquantaine et au début de la soixantaine.» Et le émissions de sondage que la plupart des Américains diraient : « Amen, mon frère ».