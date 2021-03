La première conférence de presse a en effet eu lieu le 16 mars dernier, par Johnson, Whitty et Vallance. Johnson a demandé l’auto-isolement volontaire et, quelques jours plus tard, a exprimé l’espoir que la marée du coronavirus serait inversée dans 12 semaines. C’étaient les jours. La plupart du temps, ils ont été informatifs plutôt que sensationnels, et les conseillers se sont pour la plupart abstenus de saisir l’occasion pour châtier publiquement les ministres.

Dans les premiers jours de la pandémie, ils ont joué un rôle essentiel dans l’éducation du public et la responsabilité, car les fonctionnaires et le Premier ministre étaient quotidiennement interrogés sur ce nouveau virus mystérieux et terrifiant. La liste des acteurs s’est progressivement développée, avec d’autres cliniciens, des projections et des ministres alternatifs menant les débats, mais jusqu’en juin, ils se tenaient tous les jours. Après cela, la fréquence a été progressivement réduite au fur et à mesure que le premier verrouillage était assoupli, ajoutant peut-être à un faux sentiment de sécurité au cours de l’été 2020. En temps voulu, grâce au système de niveaux, puis au deuxième verrouillage complet, la fréquence a augmenté, bien que les sessions de week-end (comme avec l’annonce du lockdown numéro 2) sont rares et elles sont limitées à une demi-heure, contre une heure plus dans les premiers jours.

un an après le premier verrouillage, et la vieille entreprise fait une autre apparition pas tout à fait festive lors d’un point de presse de Downing Street Covid-19. Le Premier ministre, avec ses principaux lieutenants, le médecin-chef, Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, alias les deux messieurs de la couronne, ont repris leur triple acte, au profit d’une nation à peu près là où il a commencé, en lock-out. Ils sont plus âgés, plus sages et sans doute châtiés par les épreuves des 12 derniers mois (au cours desquels Boris Johnson et Whitty ont attrapé Covid). Une autre année, et qu’ont fait les conférences de presse?

