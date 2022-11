Pourquoi les poignets de chemise ont 2 boutons et pas un seul

Vous avez tous dû remarquer qu’il y a deux boutons sur le poignet de presque toutes les chemises. Mais savez-vous pourquoi les chemises ont deux boutons ? Il y a une raison concrète à cela, découvrons-le.

Le styliste Joe, qui gère le compte @joe_x_style sur Tiktok, a répondu à cette question. Il a dit : « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chemises ont deux boutons et une seule boutonnière sur leurs manches ? Répondant à cela, il a dit: «Ceci n’est pas donné à des fins de rechange ou de décoration. Il y a une raison derrière cela.

Montrant les boutons dans une vidéo, il a déclaré que quiconque est droitier veut toujours faire le bouton le plus serré de sa main droite, et sur le bras non dominant, il veut opter pour le bouton le plus lâche et vice versa. Parce que les gens portent toujours leur montre sur leur bras le moins dominant.

Deuxièmement, les boutons permettent d’afficher une quantité égale de manchette de chemise sur les deux bras afin que l’on puisse toujours avoir l’air élégant.

Les gens ont été surpris après avoir regardé cette vidéo et ont immédiatement commencé à expliquer ce qu’ils pensaient auparavant être la raison d’avoir deux boutons sur les chemises. L’un des utilisateurs a commenté: “Je pensais qu’ils étaient conçus pour des personnes ayant des tailles de poignet différentes lol.” Alors qu’un autre a dit: “Toujours pensé que c’était une pièce de rechange.”

