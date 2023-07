Pourquoi les plats du menu McDonald’s ont des prix différents, même dans la même ville

Coût de la vie5:15Pourquoi les McNuggets de McDonald’s ne coûtent-ils pas le même partout ?

Siva Canjeevaram vit au Canada depuis 17 ans, mais ce n’est que récemment qu’il a remarqué que le repas préféré de son fils n’est pas au même prix dans tous les McDonald’s.

Après une semaine bien remplie à travailler comme paysagiste à Calgary, Canjeevaram a fini par emmener sa famille dîner deux fois récemment, dans deux restaurants McDonald’s différents. La première nuit, il a payé 13,59 $ pour un Chicken McNuggets de 20 morceaux. La nuit suivante, il a payé 11,79 $.

« J’ai été tellement surpris », a déclaré Canjeevaram. « Pourquoi le prix des McNuggets n’est-il pas le même dans les différentes parties de la ville ? »

Siva Canjeevaram, sa femme Lavanya, sa fille Meenakshi et son fils Aditya vivent à Calgary. Siva dit qu’il est devenu plus sensible au montant d’argent qu’il dépense pour certaines choses, comme aller au restaurant. (Danielle Nerman/CBC)

Pour déterminer s’il s’agissait d’une anomalie ou d’une tendance, Coût de la vie a utilisé l’application mobile McDonald’s pour comparer le prix de 20 Chicken McNuggets dans tous les restaurants McDonald’s de Calgary. CBC a mis la commande en file d’attente sur l’application, mais a changé d’emplacement avant de la finaliser pour voir les prix des différents emplacements (sans acheter des centaines de pépites dans le processus).

Ces données ont ensuite été insérées dans une carte pour illustrer à quel point le prix des McNuggets peut varier dans une ville. À Calgary, ils variaient de 11,69 $ à 16,39 $ — et dans certains cas, les restaurants McDonald’s situés à quelques kilomètres l’un de l’autre présentaient des écarts de prix importants.

Vous pouvez également voir les prix des menus McDonald’s changer d’un endroit à l’autre dans les villes du Canada à l’aide de l’application mobile McDonald’s.

Indice de restauration rapide

C’est une histoire similaire au sud de la frontière, selon Riley Walz.

L’ingénieur logiciel de 20 ans de San Francisco a créé le Indice de restauration rapide , une carte interactive en ligne qui indique le prix de chaque Big Mac en Amérique. En récupérant les données des menus de l’application mobile McDonald’s, Walz a découvert qu’il y avait 109 prix différents pour le populaire burger.

Riley Walz est un codeur de 20 ans basé à San Francisco qui a créé le Fast Food Index, une carte interactive en ligne qui montre le prix de chaque Big Mac en Amérique. (Soumis par Riley Walz, Keith Srakocic/The Associated Press)

« Le Big Mac le plus cher des États-Unis se trouve dans une ville appelée Lee dans le Massachusetts et coûte 7,89 $. [US] », a déclaré Walz. « Mais ce qui est étrange, c’est que juste en face de cette aire de repos de l’autre côté de l’autoroute, à moins de quelques centaines de mètres, il y a un autre McDonald’s qui vend des Big Mac pour 1,50 $ de moins. »

Walz a supposé que les Big Mac les plus chers se trouveraient dans les quartiers où le revenu moyen était plus élevé. Mais il « n’y avait pas vraiment de corrélation », a-t-il déclaré.

« Certains quartiers de Manhattan sont probablement les quartiers les plus riches de New York. Mais ce n’étaient pas nécessairement les magasins les plus chers, car les gens qui vivent dans le quartier ne sont peut-être pas ceux qui mangent tout le temps dans ces restaurants. »

À Calgary, les Chicken McNuggets de 20 pièces les plus chers ont été trouvés au centre-ville, dans les nouveaux développements urbains – et à l’intérieur des magasins Walmart.

La plupart des McDonald’s sont des franchises

Lorsque le vendeur américain Ray Kroc a racheté McDonald’s en 1961, il a inventé le slogan : « En affaires pour vous-même, mais pas par vous-même. » En 2023, le géant de la restauration rapide compte plus de 38 000 emplacements, ce qui en fait la plus grande franchise au monde.

McDonald’s n’a pas répondu aux multiples demandes d’entrevue ou d’information, mais environ 85 % des 1 400 restaurants au Canada sont détenus et exploités de manière indépendante. Selon le site Internet de l’entreprise, les franchises « ont la possibilité de fixer leurs propres prix. »

Dans un e-mail, Kenny Chan de l’Association canadienne de la franchise a déclaré que « généralement, les franchiseurs ne fixent pas les prix aux emplacements des franchisés ».

Les franchisés sont autorisés à utiliser les marques de commerce, la propriété intellectuelle et les systèmes d’exploitation des franchiseurs, comme McDonald’s. Mais en tant qu’entrepreneurs indépendants, Chan a déclaré que les franchisés « contrôlent la prise de décisions sur la manière de gérer leur propre entreprise ».

Un restaurant de restauration rapide McDonald’s est photographié au 4410 Still Creek Drive à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 19 janvier 2023. (Ben Nelms/CBC)

Écarter la concurrence

Au moment de décider du prix de leurs plats au menu, Chan a déclaré que les propriétaires de franchises tiennent compte de nombreux facteurs susceptibles d’influencer leur rentabilité, tels que le loyer, les fournitures et la main-d’œuvre.

Ils prêtent également attention aux prix des menus dans des chaînes de restauration rapide similaires, selon le propriétaire de la première franchise Wayback Burgers de Calgary. Avant que Maulik Shukla n’ouvre son restaurant en août 2022 et ne fixe les prix de ses menus, il a recherché ce que ses concurrents locaux – Five Guys et Fatburger – facturaient pour leurs hamburgers et leurs frites.

« J’ai légèrement baissé mes prix parce que je suis nouveau sur le marché », a déclaré Shukla.

Cependant, il existe des situations où les franchises n’ont pas besoin d’évaluer la concurrence. Comme quand ils sont le « seul jeu en ville », a déclaré le consultant en restauration David Hopkins.

« Si vous êtes sur une autoroute et que vous êtes à la station-service … alors l’offre et la demande sont complètement en votre faveur », a déclaré Hopkins, président de The Fifteen Group à Toronto.

David Hopkins travaille comme consultant en restauration depuis 35 ans. Il vit à Toronto. (Soumis)

En ce qui concerne les prix des menus, Hopkins dit qu’il s’agit de connaître vos clients et ce qu’ils sont prêts à payer.

Il a déclaré que les chaînes de restauration rapide comme McDonald’s utilisent l’analyse et l’exploration de données pour aider les franchises à déterminer « ce que le marché supportera ».

« Ce n’est pas une franchise en soi, mais la première fois que j’ai pris un café Starbucks à Niagara Falls, j’ai été absolument choqué par le prix. C’était quelque chose comme 40 % de plus pour le même café que j’avais l’habitude de payer à Toronto. Mais c’est juste le marché, le marché touristique, et ils savent qu’ils peuvent facturer plus. Alors ils le font.

Maintenant que Siva et Lavanya Canjeevaram savent que le choix de l’emplacement de McDonald’s peut signifier un prix différent même avec la même commande, ils ont évité les magasins les plus chers. (Danielle Nerman/CBC)

Alors que l’inflation est toujours aussi forte, Siva Canjeevaram a déclaré qu’il était devenu plus sensible au montant d’argent qu’il dépensait pour certaines choses, comme manger au restaurant.

Et maintenant que Canjeevaram sait que 20 McNuggets lui coûteront près de cinq dollars de plus dans un McDonald de Calgary que dans un autre, il évite les endroits les plus chers.

« Chaque dollar semble compter maintenant », a-t-il déclaré.