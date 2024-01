Pourquoi les plans occidentaux pour un autre régime client palestinien échoueront

Les ennemis occidentaux du peuple palestinien réclament à grands cris comment inventer une nouvelle direction palestinienne.

Ils imaginent que cette direction poursuivrait tous les services que l’Autorité palestinienne (AP) a fournis à Israël et à l’Occident depuis 1993, mais cette fois, elle maintiendrait sa légitimité aux yeux du peuple.

Fondamentalement, ces conspirateurs occidentaux ne parviennent pas à reconnaître que la fonction de l’AP en tant que principal collaborateur d’Israël est précisément la raison pour laquelle elle a perdu sa légitimité auprès des Palestiniens. Ils accusent plutôt la corruption et la mauvaise gestion en Cisjordanie et, avant 2006, à Gaza, comme si cette mauvaise gestion n’était pas directement liée à son rôle de collaboration avec Israël et ses alliés occidentaux.

Les États-Unis ont récemment testé les propositions ventriloques de certains États arabes et du courant majoritaire anti-palestinien. presse occidentale.

Certains suggèrent un nouveau gouvernement palestinien qui inclurait un Hamas démilitarisé, purgé de son engagement dans la lutte armée contre la suprématie juive et le colonialisme de peuplement. D’autres insistent sur le fait que même si l’Autorité palestinienne doit être réformée, il n’y aura pas de place pour le Hamas.

Les ennemis occidentaux des Palestiniens ne semblent pas connaître, ni même s’intéresser, à l’histoire des nombreuses tentatives précédentes, infructueuses, visant à concevoir une direction palestinienne qui réponde aux besoins suprémacistes et coloniaux juifs d’Israël. Peut-être qu’un examen serait utile.

Tentatives infructueuses

Après l’occupation britannique de la Palestine en décembre 1917, les autorités britanniques et leurs sbires sionistes entreprirent de former des dirigeants palestiniens qui collaboreraient avec les envahisseurs colonisateurs et supplanteraient la direction nationale des Associations musulmanes-chrétiennes palestiniennes (MCA) et sa lutte pour l’indépendance.

Dans les années 1920, les Britanniques et les Sionistes établirent deux de ces organismes collaborationnistesy compris le sectaire Société nationale musulmane, qui cherchait à diviser la direction palestinienne et à saper le MCA. Dirigé par une famille éminente de Jérusalem, le Parti agricole était un autre groupe qui a collaboré avec les sionistes pour usurper les terres des paysans palestiniens. Ces organisations ont été immédiatement reconnues comme « traîtres » par les Palestiniens et n’ont jamais acquis de légitimité.

En 1938, les bandes coloniales sionistes et l’armée britannique ont créé les « bandes de la paix », une force mercenaire palestinienne dont les membres ont commencé à tuer des révolutionnaires palestiniens dans le but de réprimer la Grande Révolte palestinienne de 1936-1939.

À leur tour, les patriotes palestiniens assassiné de nombreux membres du « groupe de la paix » dirigeants dont les noms sont tombés dans l’infamie.

Après sa création, Israël a recruté des anciens des villages palestiniens, ou mukhtars, pour collaborer avec lui. Le mukhtars n’a jamais trouvé de légitimité parmi la population palestinienne captive, qu’Israël a soumise à un régime militaire d’apartheid de 1948 à 1966.

Après la création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1964 et la conquête de la Cisjordanie et de Gaza par Israël en 1967, Israël a de nouveau tenté de recruter davantage de collaborateurs pour délégitimer la coalition populaire, mais a échoué. Les autorités israéliennes en Cisjordanie occupée ont organisé des élections municipales en 1972 et 1976 et a formé le Ligues villageoises en 1978 pour installer et favoriser les dirigeants collaborateurs palestiniens. Les maires élus en 1972 ont cependant été discrédités et remplacés par des maires pro-OLP en 1976, qu’Israël écartera plus tard du pouvoir car ils refusaient d’exécuter ses ordres.

Pendant ce temps, le Mouvement des pays non alignés a reconnu l’OLP (dominée par le Fatah, qui était à l’époque le groupe de libération palestinien le plus important et le mieux financé) en 1973, tout comme la Ligue arabe et les Nations Unies en 1974, comme « le seul groupe légitime ». représentant du peuple palestinien ».

Quant aux Ligues villageoises, quiconque collaborait avec elles était immédiatement qualifié de traître, non seulement par l’OLP mais aussi par le gouvernement jordanien. Le projet fut un échec cuisant.

Le chemin de la trahison

À la fin des années 1980, au milieu du premier soulèvement palestinien ou Intifada, la détermination de l’OLP a commencé à faiblir et elle a accepté un accord subreptice. En échange de sa reconnaissance formelle par Israël et l’Occident, l’OLP devrait reconnaître le « droit d’exister » d’Israël en tant qu’État suprémaciste juif.

Depuis 2007, Israël a mené de multiples campagnes de bombardements pour détruire le Hamas, ou du moins pour amener le Hamas à abandonner la résistance armée et à rejoindre l’Autorité palestinienne contrôlée par le Fatah.

Après plusieurs contretemps, l’accord fut scellé en 1993 avec les accords d’Oslo. Cela a permis à l’OLP de faire de l’AP le sous-traitant de l’occupation. En tant que telle, l’AP a perdu toute légitimité peu après son entrée en fonction, sauf parmi les élites palestiniennes qui l’ont soutenue pendant un certain temps. Mais même ces élites sont je ne suis plus capable de maintenir leur soutien, comme ils l’avaient fait auparavant.

Le chemin vers la trahison de l’OLP, dominée par le Fatah, a commencé à Alger lorsque l’OLP a formellement accepté la solution à deux États en novembre 1988. C’était moins d’un an après l’émergence, en décembre 1987, du Hamas, dont la marque a été son évolution vers une aile politique et militaire et le dynamisme de sa compréhension de la nature d’Israël et de son occupation. Ceci est illustré par les changements apportés à sa charte et ses déclarations sur la nature de la lutte palestinienne, comme savants de son histoire ont démontré.

Contrairement à l’OLP, le Hamas et le Jihad islamique, formé en 1981, ont opté pour une résistance continue. Les deux restent les deux principales factions palestiniennes en dehors de l’OLP.

Après le redéploiement de l’armée d’occupation israélienne autour de Gaza en 2005, l’Occident a tenté, par l’intermédiaire des régimes arabes, d’intégrer le Hamas. L’objectif était de la transformer en une autre OLP en l’incitant à abandonner la lutte nationale pour la libération et l’indépendance et à rejoindre l’« OLP » inventée par les Américains.procédé de paix» racket, dont l’objectif a toujours été de consolider la suprématie juive et le colonialisme de peuplement d’Israël et de vaincre la lutte palestinienne pour la libération nationale.

Des pourparlers entre le Hamas et l’Autorité palestinienne ont eu lieu au Caire. La direction politique du Hamas a commencé à hésiter dans son opposition totale aux accords d’Oslo et aux procédures qui ont suivi, et a décidé de participer aux élections de 2006 pour diriger l’AP, qui opérait sous occupation israélienne. Le Hamas a remporté une victoire écrasante, qui a précipité un coup d’État contre lui en 2007 par les États-Unis, Israël et le Fatah. Le coup d’État a réussi en Cisjordanie, où l’Autorité palestinienne dirigée par le Fatah a été rétablie, mais a échoué à Gaza, où les élus du Hamas ont continué à gouverner. .

Depuis 2007, Israël a mené de multiples campagnes de bombardements pour détruire le Hamas, ou du moins pour amener le Hamas à abandonner la résistance armée et à rejoindre l’AP contrôlée par le Fatah, qui avait renversé le Hamas lorsque ce dernier avait remporté les dernières élections.

Hésitante encore une fois, l’aile politique du Hamas a participé à de nouveaux pourparlers tenus au Caire il y a trois ans, en février 2021, et a accepté d’organiser de nouvelles élections pour l’AP, que l’AP avait refusé d’organiser depuis 2006 de peur que le Hamas ne gagne à nouveau.

Malgré la flexibilité et les concessions de l’aile politique du Hamas, le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas est revenu sur l’accord et n’a jamais organisé de nouvelles élections. Pendant ce temps, l’AP a continué à collaborer (ce qu’elle appelle la « coordination sécuritaire ») avec Israël et à réprimer toute résistance palestinienne à l’occupation.

Un mois après les pourparlers du Caire, en mars 2021, l’actuel chef du Hamas, Yayha al-Sinwar, a été élu pour un second mandat. Sinwar est proche de la branche militaire du Hamas, dont il a été l’un des fondateurs. Pas plus tard qu’en mai 2021, Sinwar a exprimé l’ouverture du Hamas aux négociations avec l’AP afin de « remettre de l’ordre dans la maison palestinienne ». Il a refusé d’abandonner la lutte armée car sa proposition cherchait à combiner « la résistance armée, la légitimité de la [Palestinian] les institutions de l’Autorité et les efforts pacifiques sur le chemin de la libération et du retour ».

L’AP et ses sponsors occidentaux ont cependant continué à stagner.

Dessins occidentaux

Pendant la guerre génocidaire en cours contre Gaza et l’effondrement complet de la réputation de l’Autorité palestinienne comme entité perfide, les ennemis occidentaux des Palestiniens, qui ont financé, armé et défendu le génocide israélien, ont commencé à planifier une nouvelle direction palestinienne. Alors que l’AP a rempli son rôle collaborationniste avec aplomb mais a perdu toute légitimité dans le processus, les Américains veulent concevoir un nouvel organisme collaborateur palestinien pour leur interminable « processus de paix ».

Plusieurs semaines après le début de la guerre contre Gaza, le New York Times signalé en novembre, que « la seule solution, disent de nombreux Palestiniens, est de trouver un moyen d’intégrer le Hamas dans l’Organisation de libération de la Palestine et dans l’Autorité palestinienne, toutes deux dirigées par M. Abbas et le Fatah ».

Le journal affirmait qu’« une OLP plus représentative pourrait organiser de nouvelles élections pour une Autorité palestinienne plus représentative, qui aurait beaucoup plus de crédibilité à la fois à Gaza et en Cisjordanie, selon cette idée. Mais cela nécessiterait également qu’un Hamas affaibli accepte l’existence d’Israël et s’engage à négocier un État palestinien à ses côtés ». Cela ressemble plus à la pensée américaine, ventriloquee par le Times, qu’à celle des Palestiniens.

En décembre, les Affaires étrangères flotté que « les Palestiniens devront relancer non seulement les institutions de gouvernance et de sécurité mais aussi, plus fondamentalement, la politique : le manque de leadership politique efficace dû à la décadence des institutions politiques palestiniennes, notamment l’Autorité palestinienne et l’Organisation de libération de la Palestine ».

