Pourquoi les plafonds sur les taux d’intérêt de la dette peuvent ne pas aider les consommateurs à épargner

La hausse des taux d’intérêt sur les crédits a rendu encore plus coûteux le port de dettes.

Mais une proposition au Congrès qui plafonnerait les taux des prêts à la consommation à 36% pourrait ne pas être un moyen efficace de réduire ces coûts d’emprunt plus élevés, selon une nouvelle étude du Financial Well-Being Data Hub de l’Urban Institute.

Le rapport examine les effets d’une politique antérieure, l’élargissement en 2015 de la loi sur les prêts militaires, qui a également étendu un plafond de 36 % sur les taux annuels en pourcentage pour les crédits renouvelables tels que les cartes de crédit et les lignes de crédit à découvert.

Mais les changements n’ont pas abouti à une meilleure protection des consommateurs, selon les recherches de l’Urban Institute.

Une des principales raisons à cela : le TAP moyen sur les prêts renouvelables était de 17 %, d’après les données des bureaux de crédit sur les résidents des communautés militaires ayant des cotes de crédit subprime.

La recherche s’est concentrée sur les personnes ayant des cotes de crédit subprime, car elles sont plus susceptibles d’avoir des taux annuels en pourcentage plus élevés lorsqu’elles empruntent, et donc d’être affectées par des plafonds sur ces taux.

Étant donné que les prêteurs facturaient déjà des taux égaux ou inférieurs à 36 %, la politique n’a pas affecté leurs taux.

“C’était bien intentionné”, a déclaré Thea Garon, directrice associée du Financial Well-Being Data Hub de l’Urban Institute.