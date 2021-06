Pourquoi les Pixel Buds A alors que les meilleurs Pixel Buds sont aussi bon marché ?

L’accord Google Pixel Buds (2e génération) d’hier que Verizon a hébergé s’est certainement vendu rapidement. À 80 $ de réduction, même avec l’histoire approximative des premiers vrais écouteurs sans fil de Google, je ne peux pas dire que je vous blâme de leur sauter dessus. Si vous l’avez manqué, nous en avons un autre pour vous !

Le détaillant en ligne Antonline a maintenant laissé tomber les mêmes Pixel Buds (2e génération) en Clearly White à 99 $. Alors oui, c’est le même rabais de 80 $ et tout aussi bon. Cependant, si vous avez regardé les versions Almost Black ou Quite Mint, celles-ci ont également été réduites de 70 $, ce qui laisse leur prix à 109 $. Ce sont les meilleurs prix à ce jour.

Besoin de rattraper son retard sur l’histoire des Pixel Buds ? Je commencerais d’abord par notre critique. Depuis cet examen, je peux vous dire qu’un tas de mises à jour logicielles ont été envoyées aux Buds, corrigeant un certain nombre de problèmes qu’ils avaient d’emblée. Je peux également vous dire que je continue à les atteindre la plupart du temps parce que j’aime la coupe, leurs pavés tactiles et je pense qu’ils sonnent assez solides.

La livraison gratuite est incluse.

(Où se trouvent les Pixel Buds A-series, Google ?)