Pourquoi les peuples autochtones doivent participer au vote en Alberta. Et pourquoi il est peu probable que cela se produise

Cette chronique est l'opinion de Mike Kortuem, un homme autochtone et membre de la nation crie de Bigstone dans le nord de l'Alberta.

En mai dernier, un bassin de résidus dans le nord de l’Alberta a commencé à fuir.

Pendant neuf mois, les eaux usées contaminées se sont infiltrées dans le paysage, ruisselant vers les affluents qui alimentent les rivières locales. Neuf mois avant que quelqu’un ne pense à dire aux Premières nations de la région qui pêchent dans ces rivières pour nourrir leurs familles.

Pour les Premières Nations, la liberté signifie un droit d’utiliser les terres ancestrales pour leur subsistance, un droit de participer à l’économie plus large et un droit d’être entendu politiquement. En tant qu’Autochtone, je veux que mes terres soient protégées, que mon droit de gagner sa vie soit reconnu et que ma voix compte pour notre avenir.

Gandhi a dit que nous devrions être le changement que nous voulons voir, alors lors des élections provinciales de cette année, j’ai l’intention de voter pour la liberté.

Pourquoi les Autochtones devraient voter

Pendant trop longtemps en Alberta, le pouvoir a appartenu à des politiciens qui servaient les intérêts des entreprises. Cela a eu des effets dévastateurs sur les terres autochtones alors que les entreprises se précipitent dans les communautés autochtones pour exploiter les ressources, puis laissent derrière elles des traces de coupes à blanc, de pollution et de promesses non tenues.

Trop souvent, j’ai entendu des entreprises promettre des emplois aux Premières Nations – toutes désespérées de mettre fin aux cycles de pauvreté écrasante dans leurs communautés – mais trouver ensuite des excuses pour embaucher des non-Autochtones d’ailleurs alors qu’ils forent, coupent et exploitent la richesse du atterrir.

Bien que certains emplois liés aux ressources résultent du développement, ces emplois sont généralement de courte durée et ne fournissent des emplois qu’à un petit pourcentage de la communauté. Ces emplois ne compensent pas les effets à long terme du développement, tels que la réduction des possibilités de chasse et de pêche.

Les compagnies pétrolières ne font guère mieux. Bien que ces postes soient bien rémunérés, le nombre d’emplois fournis n’est pas comparable à la valeur des ressources tirées de la terre.

Un rapport de la Centre canadien de l’énergie à partir des statistiques publiées par le Réseau des ressources autochtones se vante que les travailleurs autochtones occupant des emplois dans le pétrole « gagnent presque trois fois plus… que le travailleur autochtone moyen » — mais ignore complètement le fait que les peuples autochtones souffrent les taux de chômage les plus élevés de tous les Canadiens. Même avec ces emplois, les communautés trouvent nécessaire de compléter leur alimentation avec des aliments récoltés dans la nature.

L’utilisation d’herbicides par les compagnies forestières et d’électricité nuire à de nombreuses plantes à baies à feuilles caduques et a introduit le glyphosate – l’ingrédient actif controversé de produits comme le Roundup – dans la chaîne alimentaire.

La vision du monde qui permet aux intérêts des entreprises de prendre le pas sur les droits autochtones a donné lieu à des communautés où la pauvreté, la malnutrition, la maladie et le chômage chronique sont devenus la norme . Bien que les entreprises aient le devoir de consulter les Premières Nations avant d’entreprendre des projets industriels qui empiètent sur des territoires traditionnels, l’Alberta a permis que le processus favorise les entreprises, le rendant presque vide de sens.

Les eaux usées industrielles se sont infiltrées d’un bassin de résidus de sables bitumineux pendant neuf mois avant que les communautés autochtones ne soient alertées. (Nick Vardy pour la Première Nation Athabasca Chipewyan)

Lorsqu’une entreprise peut informer une Première nation avec désinvolture que de la pollution toxique s’est infiltrée sur ses terres au cours des neuf derniers mois et pourtant ne semblent faire face à aucune conséquence politique quelque chose doit changer.

Les Premières nations peuvent être le changement.

Les membres des Premières nations peuvent représenter un petit nombre de citoyens de l’Alberta mais dans les collectivités du Nord, ils constituent la majorité de tous les électeurs. Avec un tel bloc électoral, les peuples autochtones ont la capacité de façonner la politique albertaine à leur plus grand avantage.

J’oserais même dire « avantage », mais les autochtones ne recherchent pas nécessairement des avantages. Simplement justice et reconnaissance.

Voter en bloc pour élire des candidats qui écoutent les préoccupations des peuples autochtones pourrait annoncer une ère où les terres, les moyens de subsistance et la santé des gens sont mieux protégés. Cela pourrait amener un moment où les croyances autochtones d’équité et d’égalité signifient une prospérité partagée pour tous les Albertains.

Insister pour que nos voix soient entendues

En 2005, Pearl Calahasen, députée conservatrice nouvellement réélue et première femme métisse élue en Alberta, a assisté à une cérémonie de remise de prix au collège communautaire de Wabasca. Elle a commencé son discours en remerciant tous ceux qui avaient voté pour elle, mais a ensuite réfléchi en riant : « Ce n’est pas que quelqu’un ici vote ! »

C’est une triste vérité que lorsqu’il s’agit d’élections provinciales et fédérales, les membres des Premières nations ont tendance à ne pas voter. Mais ce n’est pas qu’ils ne s’intéressent pas à la politique.

Une récente élection du conseil de bande près d’Edmonton, 64 % des électeurs admissibles ont voté. Lorsqu’ils sauront qu’ils peuvent influer sur le changement, les Autochtones voteront en masse. Mais si on leur donne le choix entre une pomme pourrie ou une orange pourrie, les gens s’abstiendront naturellement de faire un choix. Après tout, l’indifférence et l’apathie peuvent aussi faire une déclaration.

je serai le changement

À l’heure actuelle, partout en Alberta, les membres des Premières nations s’inquiètent pour leur avenir. Ils s’inquiètent de savoir si l’eau est potable, si leurs sources naturelles de nourriture sont empoisonnées, si leurs enfants et petits-enfants ont un avenir dans leur propre pays. Les entreprises qui libèrent leurs toxines dans l’environnement ne sont certainement pas à l’écoute de ces préoccupations.

Les politiques écouteront-ils ?

Aux prochaines élections provinciales, je voterai pour l’égalité et la reconnaissance, et je demanderai à tous mes amis et parents autochtones de faire de même. Peu importe pour qui ils votent, seulement qu’ils votent.

Lorsqu’un politicien se rend compte que les gens vont voter – pour lui ou contre – il va s’asseoir et prêter attention à ses préoccupations et à ses besoins. Les peuples autochtones ont besoin d’un changement et je vais commencer par voter pour un changement.

