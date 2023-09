Pourquoi les personnes atteintes du syndrome de Down vivent plus longtemps que jamais

Les personnes atteintes du syndrome de Down vivent plus longtemps que jamais et un projet photo en cours vise à bouleverser les stéréotypes à leur sujet.

Laura LaChance, directrice générale de la Société canadienne du syndrome de Down, déclare les preuves montrent une croissance extraordinaire de l’espérance de vie au cours des dernières décennies.

« La recherche nous montre que l’espérance de vie a plus que doublé au cours de la dernière génération, et alors qu’au début des années 1980 on pouvait s’attendre à une espérance de vie de 25 ans, aujourd’hui la moyenne est de 60 ans », dit-elle.

De nombreuses personnes atteintes du syndrome de Down souffrent également d’une malformation cardiaque. Dans le passé, elle n’était pas diagnostiquée et pouvait entraîner la mort des nourrissons et des enfants. Aujourd’hui, au Canada, de plus en plus de personnes reçoivent un diagnostic précoce et la maladie est traitée.

Dans le passé, les Canadiens ayant une déficience intellectuelle étaient souvent obligés de vivre dans de grands établissements dès leur plus jeune âge. LaChance pense que le passage à la vie communautaire et familiale au cours des 40 dernières années a également conduit à des vies plus longues et plus heureuses.

Me voici

LaChance, dont le fils Kevin, âgé de 30 ans, est atteint du syndrome de Down, affirme que les bonnes nouvelles ne se reflètent pas dans les images qu’elle a vues des gens aujourd’hui.

« Je pense qu’il reste encore certains stéréotypes à briser, certains mythes et idées fausses à briser sur la capacité et même la présence des personnes ayant une déficience intellectuelle à mesure qu’elles vieillissent dans la communauté. »

LaChance dit qu’elle a eu l’idée de travailler avec la photographe Hilary Gauld pour présenter la vie des personnes trisomiques.

« Je sentais simplement qu’il y avait un énorme fossé et un énorme besoin de photographier les personnes atteintes du syndrome de Down sous une lumière brillante et dans de superbes environnements et en train de faire ce qu’elles font », a déclaré Gauld à CBC News.

Toutefois, les limites budgétaires ont empêché Me voici caméras dans le centre du Canada. CBC a décidé de rendre visite à des Néo-Écossais atteints du syndrome de Down pour enrichir les images.

Frapper son rythme

Adam Bauld travaille sur son dernier tableau dans sa maison d’Halifax. (Robert Short/CBC)

Adam Bauld a récemment célébré son 40e anniversaire à Halifax. Il aime passer du temps avec ses parents et ses deux frères. Il fait du sport, notamment aux Jeux olympiques spéciaux.

Il travaille chez Clearwater Seafoods dans le service client et le nettoyage amélioré.

« J’ai commencé en février 2005. Et voici mes récompenses pour longs services : 10 ans de service en 2015, 15 ans de service en 2020, pendant la pandémie de COVID. Et j’ai également reçu un pack de félicitations pour mes services », dit-il en montrant ses récompenses. .

Depuis une décennie, l’art est une passion majeure. Ses tableaux décorent sa chambre.

« Ces peintures ici sont comme un collage, un camp, de l’abstrait, une peinture religieuse là-bas sur le Calvaire et la Croix du Christ », dit-il lors d’une visite de son œuvre.

Il dit que certains de ses amis sont atteints du syndrome de Down et d’autres non. « Mon expérience est que Dieu a créé chaque personne à son image, qu’elle soit trisomique ou non », dit-il.

C’est un message partagé par de nombreuses personnes de L’Arche Homefires, une communauté de personnes ayant une déficience intellectuelle vivant dans cinq maisons à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Les gens ici ont des amis non trisomiques et des amis trisomiques.

Cameron Cook tisse des foulards, des sets de table et des sacs dans ses couleurs préférées. Il est également bénévole auprès des pompiers locaux.

Cameron Cook travaille sur son métier à tisser à L’Arche Homefires à Wolfville. (Robert Short/CBC)

Brittany Bennett travaille sur une nouvelle écharpe. Elle aime aussi la maison. « Je vis dans une ferme », dit-elle, ajoutant que ses animaux préférés sont les chèvres et les vaches.

Brittany Bennett travaille sur un nouveau projet à L’Arche Homefires à Wolfville. (CBC)

Gregory Moore aime le théâtre et le tissage aux couleurs vives. Il a aussi un message brillant. « Amusez-vous. Soyez heureux », dit-il avec un large sourire.

Gregory Moore aime le théâtre et le tissage aux couleurs vives. (Robert Short/CBC)

Les deux membres fondateurs de L’Arche Homefires — Keith Strong et John MacNeil – tous deux souffraient du syndrome de Down.

Assistant Robert Rose a soutenu Strong, décédé en 2018, au cours de ses dernières années et passe maintenant ses journées avec MacNeil.

John MacNeil et Keith Strong se serrent la main sous le regard d’Ingrid Blais. (Soumis par L’Arche Homefires)

« Ils ont été de véritables professeurs pour nous parce que nous avons dû apprendre avec eux à mesure qu’ils grandissaient. Et nous avons dû apporter des changements en fonction de l’évolution de leur état de santé », explique Rose.

« Nous essayons de créer un environnement sûr, stable et paisible. Une petite équipe de soutien est créée pour travailler avec le membre principal afin d’assurer la cohérence du personnel tout au long de la semaine. Nous avons constaté que cela réduit considérablement l’anxiété du membre principal. »

Les personnes âgées atteintes du syndrome de Down doivent souvent faire face à la maladie d’Alzheimer et au « vieillissement accéléré », ce qui signifie que certaines verront des signes physiques, médicaux et cognitifs du vieillissement beaucoup plus tôt que prévu pour leur âge.

« Cela a été un processus d’apprentissage pour toutes les personnes impliquées. Les assistants ont dû abandonner leurs attentes et leurs agendas et rencontrer les membres principaux là où ils se trouvent », explique Rose. « En tant qu’aînés de notre communauté, nos principaux membres continuent de nous enseigner même lorsqu’ils ne s’expriment pas verbalement. »

Robert Rose dit qu’il a beaucoup appris sur la vie en travaillant avec des personnes âgées atteintes du syndrome de Down. (Robert Short/CBC)

MacNeil vivait dans un quartier animé de sa maison, mais déménager dans un quartier plus calme s’est avéré plus confortable au cours de ses années d’or. C’est désormais lui qui fixe l’ordre du jour de la journée.

« Cela a changé la donne avec John », dit Rose. « Il se trouvait dans un espace où il se sentait en sécurité. Son comportement et son anxiété ont considérablement diminué. Maintenant, il se trouve dans un endroit où les gens peuvent lui rendre visite quand il le souhaite, mais il n’est plus à proximité de la circulation dans la maison. »

Rose a déclaré que c’était le premier emploi qu’il occupait dans lequel il sentait qu’il pouvait être complètement lui-même – une leçon qu’il a apprise de Strong et MacNeil.

« Je pense que l’une des choses que nous avons tous réalisé, c’est l’importance des aînés dans notre communauté. Même s’ils peuvent être physiquement limités à mesure qu’ils vieillissent, leur présence est palpable », dit-il. « La vraie valeur n’est pas tant ce que font les gens, c’est leur être, c’est ce qu’ils sont. Et c’est ce que j’ai vu se manifester à mesure que nos membres principaux vieillissaient. »

Le projet Here I Am a commencé avec 13 images et s’est développé. La Société canadienne du syndrome de Down espère continuer à le développer et l’ajouter aux bases de données de photos afin que les journalistes disposent d’un plus large éventail d’images pour illustrer des histoires sur les personnes atteintes du syndrome de Down.

Le groupe espère également inclure des personnes issues d’horizons divers. Au Canada, environ 50 000 personnes sont atteintes du syndrome de Down, et le projet vise à capturer le plus grand nombre possible de ces visages.

LaChance dit que cela nous rappelle à tous que les personnes atteintes du syndrome de Down ont toujours fait partie de l’humanité. Elle cite des recherches qui pourraient révéler une partie de cette histoire largement cachée .

« Une grande partie de notre histoire nous est apprise grâce aux vitraux ou aux récits de scribes. Et il y a toujours eu un bouffon ; beaucoup de ces images montrent les traits du visage d’une personne trisomique », dit-elle.

« Les personnes atteintes du syndrome de Down existent depuis toujours et apportent joie et bonheur aux communautés dans lesquelles elles vivent quand elles le peuvent. »