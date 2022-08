Pourquoi les perruques à la télé sont-elles si horribles ?

Réinventer des acteurs et des actrices humains réguliers en tant que super-héros pour le grand écran nécessite généralement quelques éléments : un sens de la gravité d’un autre monde, un programme d’exercice intense et d’excellents costumes, qui incluent des perruques. Sur ce dernier point, Hollywood peine. Même en 2022, les perruques dans les films et la télévision manquent toujours.

Un parfait exemple de cela est la troisième saison de Les garçons sur Amazon Prime. Tout au long de la seconde moitié de la saison, les téléspectateurs sont face à l’écran avec la terrible et terrible perruque de Queen Maeve. C’était juste tellement… agité. Cela ne semblait pas trop éloigné d’une image que l’on pouvait trouver dans une revue de perruque Amazon. Mais la perruque de la reine Maeve n’était pas une perruque de 30 $ reçue via une expédition de deux jours. Il a été présenté dans une émission de télévision avec des effets spéciaux si high-tech qu’ils ont recréé l’intérieur du pénis d’un homme. Pourtant, ils n’ont pas réussi à me faire croire que les cheveux de la reine Maeve étaient en fait sortis de sa tête.

Il n’y a pas de limite au nombre de mauvaises perruques à l’écran que nous avons vues au fil des ans. Tyler Perry est souvent interrogé sur les terribles perruques qu’il autorise sur ses productions, notamment la tristement horrible perruque cornrow de Shemar Moore dans Réunion de famille de Madea. La perruques dans Crépuscule ressemblait au mieux à du cosplay. Après s’être teint les cheveux en blond et avoir dû les couper des dommages causés par la teinture, Jessica Alba a enfilé une perruque pour le Les quatre Fantastiques suite, et un critique l’a décrit comme “une perruque ridiculement mauvaise à laquelle une drag queen néophyte d’une petite ville du Nebraska aurait tourné le nez”.

Ce qui est particulièrement ennuyeux d’être obligé de regarder des perruques divines à l’écran, c’est que si vous jetez un coup d’œil rapide, vous pouvez trouver de nombreux exemples de perruques correctement appliquées. Qu’il s’agisse de femmes (en particulier de femmes noires et brunes) marchant dans la rue ou des tutoriels YouTube et TikTok que vous pouvez regarder par dizaines pour apprendre à bien mettre votre premier devant de dentelle, les perruques peuvent avoir l’air bien. Sachant ce que les femmes noires peuvent faire avec de la dentelle HD (la partie de la perruque qui rencontre la peau), mélangeant littéralement les cheveux dans la peau, pourquoi diable les perruques à la télévision sont-elles si mauvaises ?

Camille Friend, une professionnelle chevronnée de la coiffure qui a travaillé sur des films comme Black Panther, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, et Captain America : Guerre Civile, dit qu’il y a quelques raisons principales pour lesquelles les perruques finissent par avoir l’air si cassées à l’écran. Une des raisons est le budget.

“Si tout ce que vous avez pour un budget de perruque est de 10 000 $, c’est une perruque”, dit-elle. «Ce sont des décisions que les gens doivent prendre. Si vous faites de plus gros films, votre budget est de 100 000 $ ; cela vous donne une marge de manœuvre, et vous pouvez acheter de meilleures perruques et avoir une meilleure apparence.

La deuxième raison est la compétence. En fin de compte, il faut beaucoup d’habileté et de temps pour qu’une perruque bon marché soit belle à l’écran, mais c’est possible. Friend dirige Hair Scholars, qui propose des cours de maître et des programmes de mentorat axés sur les compétences spécialisées nécessaires au secteur du cinéma et de la télévision. “Il y a tellement de trucs du métier”, dit-elle. « La plupart du temps, les gens n’acquièrent pas les connaissances. Il y a toujours de petites choses que vous pouvez faire pour prendre une perruque bon marché et la faire paraître chère.

Mais il y a aussi des choses qui contribuent à ce que les perruques aient l’air fausses à l’écran et qui échappent au contrôle du styliste. Friend dit que c’est à ce moment-là qu’une bonne relation avec les autres équipes de production entre en jeu. “Vous voulez avoir de bonnes relations avec votre DP ou votre gaffer. Je suis très loquace à propos d’un bon éclairage, car l’éclairage peut nous faire ou nous défaire. Friend insiste également sur l’importance des tests de caméra qui jouent avec la couleur, ce qui nécessite un ensemble investi dans le processus.

Justin Dickson, un gaffer et technicien d’éclairage qui a travaillé sur le plateau d’émissions comme Insécurité, chutes de neige, et Sur mon bloc, convient que la relation entre les coiffeurs et les autres membres du personnel de production est de la plus haute importance. Dickson dit qu’il est important de parler aux stylistes et d’entrer dans la remorque de coiffure et de maquillage pour s’assurer que l’éclairage correspond à la température de couleur des lumières sur le plateau. Cela nécessite un budget et un calendrier qui donnent la priorité à des éléments tels que des cheveux et un maquillage réalistes – et, plus important encore, des coiffeurs qui savent ce qu’ils font.

Les actrices ne quittent pas les plateaux avec 10 000 $ sur la tête

Imani Bee, une défenseure du bien-être qui agit, modélise et travaille comme responsable du développement chez THORO Artists, dit qu’elle a travaillé avec des stylistes qui semblent provenir de l’école de coiffure Tyler Perry. Lorsqu’elle travaille sur des décors, elle apporte généralement ses propres perruques et extensions afin que les stylistes n’aient rien à faire. Cependant, lorsqu’elle travaillait à l’étranger sur un plateau en Corée du Sud, les stylistes ont dit à Bee qu’ils la coifferaient. “J’étais tellement nerveux à propos du tournage lui-même et je voulais que les gens m’aiment et aient plus d’opportunités”, a déclaré Bee. Elle avait apporté une perruque, et quand le styliste eut fini de l’appliquer, Bee la trouva à mi-chemin de sa tête. Elle n’a finalement rien dit parce qu’elle avait 19 ans à l’époque et ne voulait pas ébouriffer les plumes.

Bee dit que ces types d’expériences sont aggravés lorsqu’il y a peu ou pas de stylistes ou d’acteurs noirs sur le plateau. “S’il s’agit d’un casting entièrement blanc, neuf fois sur 10, ils ne vont pas consacrer le budget au seul acteur non blanc”, dit-elle. Lors de son dernier concert, Bee s’est coiffée elle-même sur le plateau parce qu’on lui a dit qu’il n’y avait personne sur le plateau qui pouvait le faire. Friend souligne l’importance d’avoir des coiffeurs noirs sur toutes sortes de décors. C’est l’un de ses objectifs personnels à travers son programme éducatif Hair Scholars. Il est important que les stylistes noirs ne restent pas catalogués, ne travaillant que sur des décors à prédominance noire. Friend donne à ces stylistes à la fois les compétences techniques et les compétences de mise en réseau pour s’assurer que les stylistes noirs sont partout, de la télévision aux plateaux de cinéma à un million de dollars.

Qu’en est-il des innombrables coiffeurs sur les réseaux sociaux qui semblent incroyablement talentueux et savent comment rendre une perruque belle ? Selon des professionnels du divertissement comme Friend, les perruques sur les plateaux de tournage ont un but totalement différent de celles que vous voyez en ligne. Lorsque les coiffeurs sur les réseaux sociaux appliquent des perruques, ils utilisent généralement de la colle au silicone pour coller leurs cheveux sur un bonnet de perruque, afin qu’ils puissent les porter pendant la nuit ou pendant quelques jours. Et comme le dit Friend, les perruques sur les plateaux de tournage peuvent coûter jusqu’à 10 000 $. Une perruque avec laquelle un styliste comme Friend travaille sur des ensembles utilise la dentelle la plus fine, plus fine que tout ce que vous pouvez trouver sur une perruque prête à l’achat. Cela, en plus des matériaux de haute qualité utilisés dans le reste de la perruque, peut contribuer à un produit beaucoup plus cher. Les actrices ne quittent pas les plateaux avec 10 000 $ sur la tête.

L’autre chose à garder à l’esprit est que parfois ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour une coiffure de ne pas avoir l’air naturelle. « Il y a des chevauchements, mais vous devez connaître votre médium. Si je vais faire quelque chose sur le tapis rouge ou une séance photo, je peux y entrer avec des gros, des méchants [hair]”, dit Ami. C’est différent que lorsqu’elle coiffe quelqu’un qui est censé ressembler à une personne normale et ordinaire. Il y a une différence entre quelque chose qui ressemble à une bonne perruque et quelque chose qui ressemble à des cheveux naturels. Bee pointe vers toutes les coiffures présentées sur Insécurité comme exemple de styles qui ne sont pas conçus pour faire croire au public que les cheveux avaient poussé sur la tête de l’actrice. “C’était l’un des rares projets que j’ai regardés où je regardais les cheveux et j’ai été impressionné. … je voulais réaliser les styles qu’Issa [Rae] avait sur ce spectacle », dit Bee.

Il y a une différence entre des cheveux réalistes et une bonne perruque. Pour les productions mettant en vedette des acteurs noirs, et des femmes noires en particulier, le but de la coiffure n’est pas nécessairement d’être réaliste autant que de refléter la réalité de la façon dont une femme noire pourrait réellement se coiffer.

D’autre part, pour les acteurs de toute race, une perruque peut faire partie intégrante du processus de narration. Par exemple, dans Choses étranges, les cheveux du personnage Eleven représentaient ce qu’elle traversait dans la série. Au début, Millie Bobbi Brown s’est coupé les cheveux en une coupe à la mode, qui faisait partie intégrante de la série. Des années plus tard, lorsque l’histoire a de nouveau appelé à faire bourdonner les cheveux de son personnage, la série a utilisé une perruque réaliste à cheveux courts.

Ce qui nous ramène aux films de super-héros. Friend, qui a travaillé sur sept films Marvel, déclare : « Quand vous allez faire un film de super-héros, il y a déjà un plan parce que vous avez une bande dessinée, les fans. Les choses sont déjà un peu établies. … [The look is] quelque chose dont on a déjà parlé et mis en place.

Le matériau de base de la série HBO Max Titans présente un super-héros extraterrestre nommé Starfire, connu pour ses yeux verts brillants et ses cheveux roux encore plus brillants. Dans Titans, Starfire est joué par Anna Diop, une actrice noire. Dans les premières images publiées de Diop en tant que Starfire, les fans ont été surpris par ses cheveux. Les costumes, les cheveux en particulier, étaient choquants à cause de leur gravité. (Séparément, Diop a fait face à un torrent odieux de harcèlement raciste, basé uniquement sur le casting d’une femme noire en tant que Starfire. Nous laisserons cela de côté, pour l’instant.) Heureusement, les deuxième et troisième saisons ont vu de grandes améliorations dans ses cheveux, ce qui fait pour une meilleure expérience de visionnement globale.

“Quelqu’un peut être retiré de l’histoire en regardant une mauvaise perruque”

Il peut sembler étrange que quelque chose d’aussi inoffensif qu’une perruque puisse influencer le succès de la narration, mais c’est vrai.

« Quelqu’un peut être retiré de l’histoire en regardant une mauvaise perruque. Ils oublient de quoi parle l’histoire et se concentrent sur “quelque chose ne va pas”, même s’ils ne savent pas de quoi il s’agit », explique Dickson.

Et dans le cas des personnages noirs avec de mauvais cheveux, c’est… gênant. Comme s’il n’y avait pas assez d’attention sur le plateau pour s’assurer que cette personne ne se présente pas à la caméra avec l’air sauvage. Cela devient particulièrement flagrant lorsqu’il n’y a qu’un ou deux acteurs noirs sur le plateau, comme Bee en a fait l’expérience. Lorsque cela se produit sur des plateaux avec des budgets de millions de dollars, qu’est-ce que cela dit sur la valeur de ces plateaux pour les acteurs noirs ?

La triste réalité est que dans certains cas, les Blancs ne peuvent tout simplement pas dire ce qu’est une mauvaise perruque. Si un styliste est sur le plateau et réfléchit à la façon dont un public pourrait réagir aux cheveux, il se peut qu’il ne réfléchisse pas activement à son apparence pour un public qui sait comment chronométrer une perruque. Même si le styliste peut voir les défauts, il pourrait penser qu’il peut s’en tirer. Malheureusement, pour les téléspectateurs qui peuvent repérer la différence, ils ne peuvent s’empêcher de le remarquer. Et si la perruque est appliquée sur l’un des rares acteurs noirs d’un casting, cela peut finir par les faire ressembler à une blague. Le manque de diversité et d’inclusion des acteurs noirs se reflète dans des milliers de façons et de décors, et les perruques qui ressemblent plus à des chapeaux qu’à des cheveux n’en sont qu’un exemple.

La situation désastreuse de la perruque à l’écran semble être due à une combinaison d’échecs – le plus souvent, elle est probablement le résultat de budgets généralement faibles et parfois de faibles efforts de la part de l’équipe de production. Mais du grand écran à la télévision, lorsque de mauvaises perruques sont appliquées sur la tête des acteurs, nous souffrons tous. Au lieu de pouvoir profiter de ce que nous regardons, nous devons nous arracher les yeux des terribles lignes de cheveux, de la dentelle visible et des cheveux crépus. Il est assez évident qu’Hollywood a un problème de perruque. Reste à savoir quelles productions sont prêtes à investir pour y remédier.