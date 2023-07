Pourquoi les Patriots prolongent DeVante Parker n’arrêteront pas la poursuite de DeAndre Hopkins

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Bill Belichick est plein de surprises. L’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a accepté les termes d’une prolongation de contrat avec le receveur DeVante Parker d’une valeur pouvant atteindre 33 millions de dollars au cours des trois prochaines années, selon une source proche de la situation.

Mais l’accord n’est pas exactement ce que vous pourriez penser.

D’abord et avant tout, cela ne devrait pas empêcher les Patriots de poursuivre leur quête de l’agent libre DeAndre Hopkins, selon une source. L’équipe a eu une excellente visite avec le large à la mi-juin, bien que Hopkins puisse attendre le camp d’entraînement pour prendre sa décision finale sur une destination.

L’accord de Parker n’avait essentiellement rien à voir avec Hopkins, étant donné que les Patriots et Parker ont entamé des négociations pour cette prolongation peu de temps après la saison 2022. Au contraire, l’accord de Parker pourrait aider l’équipe en libérant une petite quantité d’espace de plafond.

Le contrat comprend une prime de signature de 4,6 millions de dollars et 14 millions de dollars de garanties totales avec des incitations accessibles pour les réceptions, les chantiers, le temps de jeu et les honneurs All-Pro. L’accord comprend également des bonus d’entraînement. Le contrat prévoit des salaires entièrement garantis pour 2023 (1,22 M$) et 2024 (3,3 M$). Avec des bonus par jeu, Parker pourrait gagner un peu plus de 11 millions de dollars en argent frais en 2023 avant les incitations à la performance des jeux. Lors de son contrat précédent, il devait gagner 6,3 millions de dollars en 2023.

Parker vient de connaître une année difficile, avec seulement 31 attrapés pour 539 verges et trois touchés. Il n’a pas été en mesure de briller dans l’offensive de dépassement de la Nouvelle-Angleterre, qui a été un désastre en 2022.

L’accord pourrait concerner la messagerie. Qu’ils signent Hopkins ou non, les Patriots veulent Parker dans le mix pendant au moins l’année prochaine – et probablement les deux prochaines années. Et Parker, 30 ans, aimerait prendre sa retraite en tant que patriote.

Une chose est devenue claire lors du minicamp et des activités d’équipe organisées : Parker est le chef de l’équipe au point de dégagement. C’est un vétéran, il a de l’expérience et il aide à donner le ton à l’entraînement. Parce que les Patriots l’apprécient, ils lui offrent une sécurité financière supplémentaire.

Parker ne semblait pas incroyablement intéressé à discuter de Hopkins lorsqu’il a été interrogé sur l’agent libre le mois dernier. Parker a déclaré que Hopkins était « un grand joueur, mais maintenant, je me concentre uniquement sur nous ». Et Parker a ensuite suivi la ligne de questionnement.

L’ancien secondeur des Patriots, Ted Johnson, a expliqué pourquoi la Nouvelle-Angleterre estimait que le moment était venu de donner cet accord à Parker.

« C’est un contrat de fidélité pour DeVante Parker », a déclaré Johnson lors de l’émission « Zolak & Bertrand » de 98.5. « Il n’a rien dit au sujet du personnel d’entraîneurs l’année dernière. Je n’ai entendu aucun rapport des coulisses indiquant qu’il avait un problème. »

Johnson a ajouté: « Pour moi, c’est ainsi que Bill communique avec les joueurs – [giving] DeVante Parker une nouvelle extension alors qu’il n’a cessé de décliner en production les quatre dernières années de sa carrière. … Il a été loyal. Il a gardé sa bouche fermée. Il était à l’opposé de ce que Kendrick Bourne a été et de Jakobi Meyers, et c’est donc la façon dont Bill communique pour faire des affaires. »

Les Cowboys font-ils une erreur en passant DeAndre Hopkins?

Avec Parker qui semble en sécurité pour au moins la saison 2023, Bourne est probablement le joueur qui devrait trembler. Bourne a fait quelques erreurs mentales lors des entraînements hors saison qui lui ont valu la punition d’un tour autour du terrain. Ces erreurs mentales l’ont mis dans la niche la saison dernière et l’ont empêché de suivre une impressionnante saison d’évasion en 2021. Il est possible que si Hopkins signe, les Patriots échangeraient ou couperaient Bourne, qui a été en décalage avec « The Patriot Way ». » depuis la fin de sa première saison avec l’équipe en 2021.

Si l’équipe signait Hopkins, elle aurait un groupe convaincant de joueurs de talent. Et bien que Parker (6 pieds 3 pouces) et Hopkins (6 pieds 1 pouce) soient tous deux de grands receveurs, ils s’intégreraient bien dans la même attaque. Parker pourrait rester sur le périmètre et les parties profondes du terrain en tant que récepteur X, et Hopkins pourrait travailler au milieu du terrain en tant que récepteur Z de l’équipe. JuJu Smith-Schuster servira d’option de créneau. L’équipe peut intégrer le receveur de deuxième année Tyquan Thornton, un choix de deuxième tour en 2022, dans la rotation. Et puis les Patriots semblent prêts à faire un usage intensif des bouts serrés Hunter Henry et Mike Gesicki. Rhamondre Stevenson débutera au poste de porteur de ballon.

Ce serait un bon problème pour le nouveau coordinateur offensif Bill O’Brien, qui ne peut pas tous les aligner en même temps.

Mais c’est si les Patriots signent Hopkins. L’extension de Parker semble également être un effort pour se préparer à la possibilité qu’ils ne le fassent pas. Parce que si Parker finit par avoir une grosse saison à la suite de la signature de Hopkins ailleurs, la Nouvelle-Angleterre aura une prolongation en place qui ne leur coûtera pas beaucoup d’argent. Il aurait autrement été sur le point de frapper l’agence libre après cette saison.

C’est un accord sensé pour les deux parties.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

