Pourquoi les patients sous ventilateurs peuvent prendre des semaines pour reprendre conscience

MARDI 8 nov. 2022 (HealthDay News) — Bien que cela puisse prendre un certain temps pour que les patients COVID qui sont retirés des ventilateurs reprennent conscience, une nouvelle étude suggère que ce n’est pas nécessairement un mauvais présage.

Au lieu de cela, cela pourrait être la façon dont le corps protège le cerveau de la privation d’oxygène lorsqu’un patient commence à se rétablir.

Les médecins devraient tenir compte de ces longs temps de récupération lorsqu’ils déterminent le pronostic d’un patient, ont déclaré les chercheurs.

“Les récupérations retardées chez les patients atteints de COVID-19 ressemblent beaucoup aux rares cas que nous avons documentés dans des recherches antérieures”, a déclaré le co-auteur principal de l’étude, le Dr Nicholas Schiff, codirecteur du Consortium pour l’étude avancée des lésions cérébrales à Weill Cornell Medicine à New York.

“Dans ce nouvel article, nous décrivons un mécanisme pour expliquer ce que nous voyons chez les deux types de patients”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de Weill Cornell.

Schiff et ses collègues ont observé ces retards pour la première fois il y a plus de dix ans chez des patients comateux en arrêt cardiaque. Ces patients ont reçu une thérapie de refroidissement pour réduire les lésions cérébrales causées par une perte de flux sanguin. Un patient de 71 ans s’est réveillé après 37 jours, mais s’est ensuite rétabli presque complètement.

Schiff, neurologue au New York-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, a constaté des réveils retardés similaires lorsque les patients COVID-19 ont été retirés des ventilateurs.

Environ un quart des patients qui ont survécu à la ventilation ont mis 10 jours ou plus pour reprendre conscience. C’était plus long s’ils avaient subi plus de privation d’oxygène pendant qu’ils étaient sous ventilateur.

La preuve que le cerveau des patients peut se protéger pendant ces jours ou ces semaines peut être trouvée chez des animaux qui peuvent tolérer de longues périodes sans oxygène.

Schiff a noté que cela se produit chez les tortues peintes, qui peuvent passer jusqu’à cinq mois sans oxygène sous la glace en hiver. Ils le font en activant le même système inhibiteur dans le cerveau ciblé par les anesthésiques.

“Ces observations peuvent offrir de nouvelles informations sur les mécanismes de la façon dont certains anesthésiques produisent l’inconscience, et de nouvelles approches pour la sédation en USI et pour favoriser la récupération des troubles de la conscience”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Emery Brown, professeur d’anesthésie à Harvard Medical. École.