Pourquoi les patients noirs ont moins accès aux chirurgies cardiaques plus récentes et plus sûres

Mercredi, des médecins du centre médical de l’université de Rochester à New York ont ​​annoncé le “troublant” résultats d’une récente étude de patients qui a suivi près de 104 000 sujets de chirurgie cardiaque dans 1 085 hôpitaux.

En bref, leur analyse, publiée dans la revue JAMA Network Open, a fourni des preuves concrètes que les Noirs n’ont pas le même niveau d’accès aux chirurgies cardiaques plus récentes, plus sûres et peu invasives que leurs homologues blancs.

Ils avaient 35% de chances en moins de subir de telles procédures.

“Les chirurgies mini-invasives permettent aux patients d’obtenir les meilleurs résultats”, co-auteur de l’étude Peter W. Knight, éminent professeur de chirurgie cardiaque qui a dirigé l’adoption de procédures mini-invasives à l’URMC, dit dans un communiqué. “C’est pourquoi les inégalités que nous avons trouvées dans cette étude sont si troublantes.”

Cela signifie que les Noirs ont plus de chances de subir des procédures cardiaques traditionnelles que des procédures de pointe – mais ces procédures traditionnelles impliquent généralement une ouverture totale de la cavité thoracique, constituent une menace importante de complications et présentent de longs temps de récupération pendant lesquels encore plus de complications peuvent surgir.

Par conséquent, l’étude a également conclu que les patients noirs ont finalement 62% plus de chances que les patients blancs de mourir ou de subir des complications majeures en raison de leur maladie cardiaque.

“Nous savons depuis 35 ans que les groupes raciaux et ethniques historiquement marginalisés ont tendance à avoir moins accès aux procédures cardiovasculaires”, a déclaré l’auteur principal Laurent G. Glance, professeur d’anesthésiologie et de médecine périopératoire à l’URMC, dans un communiqué. “Cette étude met en évidence le fait que même en 2022, si vous n’êtes pas blanc, vous ne bénéficiez pas des mêmes thérapies que les Blancs.”

Pour être clair, lorsqu’il s’agit d’individus noirs et blancs, l’étude n’a pris en compte que des sujets non hispaniques. (L’équipe a découvert que les patients hispaniques n’étaient pas moins susceptibles de subir une chirurgie cardiaque mini-invasive, mais avaient toujours un risque légèrement plus élevé de complications post-chirurgicales majeures, y compris la mort, par rapport aux individus blancs).

Une autre mise en garde importante est que les Noirs ont une santé cardiovasculaire globale plus mauvaise que les Blancs non hispaniques, note l’étude, en raison des injustices sociales et structurelles historiques aux États-Unis.

Par exemple, la pollution de l’air est plus élevée dans les zones à ségrégation raciale et plus susceptible de contenir une plus grande quantité de métaux toxiques et cancérigènes. Ces zones sont souvent largement peuplées de résidents noirs en raison de la pratique historique de plusieurs décennies de redliningqui restreignait où les acheteurs de maisons et les entreprises noires pouvaient s’établir.

L’inégalité économique rencontre l’inégalité médicale

Dans leur article, Glance et ses collègues chercheurs examinent également pourquoi leur injustice raciale révélée dans les soins de santé pourrait exister.

D’une part, ils ont constaté que les patients noirs étaient plus susceptibles de se faire soigner dans des hôpitaux sous-financés et d’être soignés par des chirurgiens moins expérimentés. Il a également été démontré que les personnes vivant dans des communautés noires avaient 31 fois plus de chances d’être traitées dans des hôpitaux qui desservent une forte proportion de patients spécifiquement noirs, ce qui souligne que les hôpitaux sont encore assez séparés.

Ensemble, ces éléments ont conduit à l’une des solutions proposées par l’équipe : que les Centers for Medicare et Medicaid Services exhortent les programmes de soins de santé à cesser d’imposer des sanctions financières aux hôpitaux qui desservent le plus grand nombre de communautés vulnérables.

Fondamentalement, ces pénalités sont encourues par les centres médicaux inscrits dans ce qu’on appelle soins de santé basés sur la valeur programmes, qui offrent des récompenses pour des soins de haute qualité. D’un autre côté, ces programmes pénaliser les hôpitaux qui ne peuvent pas répondre à une certaine norme, mais c’est souvent la conséquence d’un manque de personnel ou d’un nombre accru de patients.

Deuxièmement, l’équipe affirme que les patients noirs étaient plus susceptibles d’avoir une assurance Medicaid, en référence aux États-Unis. programme d’assurance maladie publiqueadministré par les États, pour les personnes à faibles revenus.

“Réduire la non-assurance est important, mais une grande partie de la réforme des soins de santé a été l’expansion de Medicaid”, a déclaré Glance. “En théorie, augmenter le nombre de personnes assurées devrait augmenter l’accès à ces procédures, mais dans cette étude, nous avons constaté qu’il ne suffisait pas de souscrire une assurance. Le type d’assurance comptait également.”

Un article de l’année dernière qui se concentrait sur les soins de santé aux États-Unis, par exemple, suggérait que les fournisseurs rencontraient plus d’obstacles lorsqu’ils tentaient de facturer Medicaid qu’ils n’en rencontraient avec d’autres assureurs.

S’ajoutant à une multitude de recherches sur le sujet, les auteurs de cette étude pensent que de tels obstacles administratifs expliquent au moins en partie pourquoi les patients de Medicaid ont du mal à obtenir les mêmes soins de haute qualité que les patients atteints de Assurance-maladie – Assurance maladie soutenue par le gouvernement fédéral aux États-Unis pour les personnes de 65 ans et plus – ou couverture privée.

Dans ce sens, Glance et ses collègues soulignent l’importance d’accroître l’accès à l’assurance maladie privée dans leur article et d’abaisser l’âge d’éligibilité à Medicare, ainsi que de créer un modèle d’adhésion pour celui-ci.

“Les efforts visant à accroître l’accès à l’assurance commerciale ou à étendre la couverture de Medicare – par opposition à l’expansion de Medicaid seule – peuvent mieux réussir à promouvoir l’équité raciale”, écrivent les auteurs.

Cela ne veut pas dire que Medicaid est mauvais

Bien que l’étude de Glance trouve une corrélation entre le type d’assurance et l’accès à des procédures cardiaques peu invasives, la valeur de Medicaid elle-même est plus nuancé qu’il n’y paraît.

Il y a une multitude de variables cruciales en jeu lorsqu’il s’agit de qui a Medicaid, Medicare ou une assurance privée. Les personnes bénéficiant d’une assurance privée, par exemple, ont tendance à être plus riches et en meilleure santé que les personnes bénéficiant de Medicaid, ce qui signifie que les inégalités en matière de santé sont probablement basées sur bien plus que simplement qui a quelle assurance.

“Il convient de noter”, ont déclaré les auteurs de l’étude de mercredi, “même parmi les patients bénéficiant d’une assurance commerciale ou Medicare, les Noirs non hispaniques étaient toujours moins susceptibles de subir une chirurgie mini-invasive que les Blancs non hispaniques”.

De plus, en fin de compte, il est préférable pour les familles à faible revenu d’avoir quelque assurance maladie qu’aucune. Medicaid est souvent la seule option pour certains ménages. En août, il prévoyait plus de 90 millions de personnes.

Pour obtenir les résultats les plus purs sur la valeur de Medicaid dans son ensemble, un essai randomisé massif devrait être mené. À cette fin, les auteurs de la récente étude affirment qu’une enquête plus approfondie sur leurs raisons proposées pour les inégalités en chirurgie cardiaque est nécessaire, mais pensent que c’est un bon début pour résoudre le problème.