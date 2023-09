Pourquoi les patients de Medicare sont plus susceptibles d’avoir des discussions de fin de vie avec leurs médecins

La planification des soins à la fin de la vie d’un patient est une conversation inconfortable mais nécessaire. Sans cela, un médecin ne saura pas si la personne souhaite être réanimée, placée dans un centre de soins palliatifs ou soumise à des traitements avancés pour prolonger sa vie. Cela peut également éviter des traitements coûteux et des disputes familiales qui, avec le recul, étaient inutiles.

Pourtant, même si les médecins sont désormais rémunérés pour avoir ces discussions avec leurs patients vieillissants, seule une petite partie des bénéficiaires de Medicare bénéficie de conseils. Selon Kaiser Health News, en 2016, la première année où le gouvernement a autorisé les prestataires de soins de santé à facturer les discussions de planification avancée, près de 575 000 bénéficiaires de Medicare ont discuté du sujet avec leur médecin. Cela représente un peu plus de 1 pour cent des 56 millions de bénéficiaires de Medicare aux États-Unis. De plus, près de 23 000 médecins ont facturé au gouvernement pour ces conversations un montant de 93 millions de dollars.

À première vue, un taux d’adoption d’environ 1 % semble très faible, mais les experts estiment que ce chiffre devrait commencer à augmenter dans les mois à venir. « Il existe de nombreux obstacles », déclare Donald Taylor, professeur à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord. « Si vous regardez les données, vous constaterez des augmentations auxquelles vous pourriez vous attendre, mais elles restent relativement faibles. »

Avant 2016, si les médecins voulaient discuter avec leurs patients des soins de fin de vie, ils devaient trouver du temps à leurs propres frais. Oncologues, médecins cardiaques et d’autres spécialistes ont toujours inclus des discussions avancées sur la planification des soins avec leurs patients en cas d’échec des traitements, mais les médecins de famille et les omnipraticiens surmenés n’avaient tout simplement pas le temps d’avoir ces conversations de manière significative.

Medicare indemnise les médecins pour les discussions de planification avancée

Reconnaître que ces conversations de planification n’étaient pas assez fréquentes, ce qui conduisait dans certains cas à des traitements médicaux coûteux qui n’étaient pas souhaitées, le gouvernement fédéral a ajouté une compensation pour les conversations de planification avancée dans sa grille tarifaire le 1er janvier 2016. L’idée est que si les médecins sont rémunérés pour ces conversations, il y en aura davantage. « Parfois, ces conversations difficiles prennent beaucoup de temps et les médecins ne sont pas payés davantage », déclare Judi Lund Person, vice-présidente de la réglementation et de la conformité de la National Hospice and Palliative Care Organization, une association professionnelle d’Alexandria, en Virginie. « Avoir le [insurance billing] le code et le paiement encouragent les médecins et autres praticiens à consacrer le temps nécessaire à ces conversations.

Bien que les discussions ne soient pas juridiquement contraignantes, avoir plusieurs conversations avec les patients peut grandement contribuer à garantir que leurs souhaits sont exaucés et que les membres de la famille ne se chamaillent pas sur ce que maman et papa ont pu ou non vouloir. Cela responsabilise également le patient, en garantissant que ses souhaits sont satisfaits. Ces discussions portent généralement sur la question de savoir si un patient souhaite être réanimé, si oui ou non il ou elle veut aller à l’hospice, à quels traitements les médecins devraient les soumettre et ce qu’ils devraient ignorer. Le nombre de discussions sur la planification de la fin de vie devrait connaître une augmentation dans les années à venir, de nombreux experts considérant les résultats de 2016 comme un point de départ encourageant. Après tout, cela représente plus de 500 000 personnes qui n’avaient jamais eu ces conversations de manière substantielle auparavant, ce qui, selon Lund Person, est un exploit « impressionnant ». C’est également plus élevé que les 300 000 personnes qui, selon les prévisions de l’American Medical Association, utiliseraient ce service au cours de la première année.

Les obstacles empêchent un taux d’adoption plus élevé

Plusieurs obstacles ont également été érigés qui ont empêché les médecins de proposer de telles discussions. Prenez les systèmes de facturation pour commencer. Selon Taylor, il a fallu cinq à six mois à l’Université Duke pour que ses prestataires puissent facturer le service, et c’est un système de santé doté des ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau code. De plus, la compensation est relativement faible, 86 $ pour la première visite de 30 minutes et 75 $ pour chaque conversation de suivi – ce qui joue un rôle dans le faible taux d’adoption chez certains médecins, dit Taylor. Il cite une enquête menée par Duke qui a montré que certains médecins ne pensaient pas que le salaire supplémentaire en valait la peine, tandis que d’autres ont indiqué qu’ils commenceraient à l’offrir maintenant qu’ils seraient rémunérés pour leur temps. Ensuite, il y a la barrière de communication de la part du gouvernement fédéral qui empêche des négociations de planification plus avancées. Selon Taylor, Medicare n’a pas publié de détermination de couverture nationale pour la nouvelle compensation, qui fournit des détails sur comment et ce qui peut être facturé. Sans cela, les prestataires mettent plus de temps à être opérationnels, dit-il. Sans oublier que beaucoup ne savent même pas qu’ils seront indemnisés pour les conversations sur la planification des soins de fin de vie.

Davantage de médecins devraient animer ces conférences