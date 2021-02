Pourquoi les passeports européens pour les vaccins COVID ne fonctionnent pas

Monica Wells / Alamy

ROME— Presque aussitôt que les îles méditerranéennes de Sardaigne, de Grèce et de Chypre ont annoncé que personne n’ayant pas été vacciné contre le COVID-19 ne pourra se rendre cet été, de faux certificats de vaccin ont commencé à apparaître en vente sur le marché noir pour environ 100 € la pièce. Et maintenant que le programme de vaccination de l’Europe bat son plein et que les cartes de santé standardisées mandatées par l’État que l’on obtient après avoir reçu les jabs COVID sont facilement disponibles pour les faussaires créatifs à copier, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir comment un faux document relativement bon marché pourrait permettre à quiconque n’a pas pu ou n’a pas voulu se faire vacciner mais qui souhaite toujours passer des vacances ensoleillées à la plage peut se faufiler devant les contrôles d’entrée.

La présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a fermement soutenu l’introduction d’un «passeport COVID» qui permettrait aux touristes de contourner les quarantaines et même les tests de frottis invasifs pour chatouiller le cerveau s’ils peuvent prouver qu’ils ont été vaccinés. «C’est une exigence médicale d’avoir un certificat prouvant que vous avez été vacciné», a-t-elle déclaré la semaine dernière, après qu’une mesure a été introduite par la Grèce pour rendre les passeports de vaccination obligatoires pour les voyages dans l’UE, tout comme pour ceux qui voyagent dans de nombreux pays africains. pour prouver qu’ils ont reçu un vaccin contre la fièvre jaune.

Mais la pratique consistant à standardiser cette soi-disant «preuve» de vaccination prendra beaucoup plus de temps que les courts mois précédant l’été à mettre en place, ce qui signifie que les certificats de vaccination frauduleux ne sont pas le seul problème qui remet en question les plans provisoires de l’Union européenne. La plus grande préoccupation est que les 27 États membres d’Europe, qui ont du mal à s’entendre sur presque tout, se réunissent d’une manière ou d’une autre pour s’entendre sur ce à quoi la preuve de vaccination devrait ressembler dans la pratique.

De nombreux pays vont déjà de l’avant avec leur propre version des permis d’entrée spéciaux. Le Danemark a déjà mis en place un plan visant à offrir des passeports de vaccination numériques à ses citoyens vaccinés afin de permettre la libre circulation à l’intérieur du pays. L’Estonie introduit une carte jaune électronique, qui permettrait aux voyageurs vaccinés de mettre à jour leur dossier de santé sur une application. Et en Islande, qui ne fait pas partie de l’UE mais qui bénéficie du traité de Schengen aux frontières ouvertes, les passeports de vaccination sont déjà pris à la place des tests sur écouvillon COVID-19 avant l’arrivée.

L’histoire continue

Le Billionaire Boys Club répand le COVID en Italie

La Pologne, le Portugal et l’Espagne ont une législation pour les passeports de vaccination prêts pour les votes parlementaires, et en Hongrie, une «preuve d’immunité» sous forme de vaccination ou de test d’anticorps qui montre une guérison complète du virus, suffit à contourner les exigences de quarantaine. En Italie, qui traverse une transition gouvernementale délicate, plusieurs mesures ont été prises pour garantir la validité d’un tel document compte tenu de l’expérience du pays en matière de criminalité organisée frauduleuse. En France, le secteur du tourisme a accusé le gouvernement de «se traîner les pieds» sur un plan global qui pourrait inclure des certificats numériques actualisables au lieu d’un passeport qui pourrait inclure l’historique COVID d’un voyageur, des tests à l’immunité.

Le Royaume-Uni, désormais exclu de l’UE grâce au Brexit, envisage également sa propre marque de preuve d’immunité qui permettrait aux personnes vaccinées d’aller dans les restaurants, les pubs et – si d’autres pays le permettent – l’aéroport.

Mais l’introduction d’un passeport vaccinal ou de tout autre document qui jugerait quelqu’un «immunisé» va au-delà du défi évident de la logistique. Le simple fait que seuls les pays riches ont actuellement le meilleur accès aux vaccins et aux tests empêche un segment entier de la population de rêver même de prendre la route de l’Europe, faisant de la discrimination un autre problème que l’UE peut volontairement favoriser en exigeant des vaccins comme un raccourci vers les vacances.

De nombreuses entreprises à travers l’Europe, et même le Vatican à Rome, ont averti que les employés risquent de perdre leur emploi s’ils refusent une photo qu’ils s’assurent d’être disponible. Mais il y a d’innombrables autres pays qui n’ont pas encore été en mesure de lancer leurs programmes de vaccination en raison de pénuries d’approvisionnement grâce aux pays plus riches engloutissant les flacons, et qui n’ont tout simplement pas encore le type d’infrastructure en place pour même fournir des vaccins. les volontaires, et encore moins exigent que les sceptiques se font vacciner.

Mais aucun de ces efforts pour revenir à la normale ne fonctionnera à moins que tous les pays n’acceptent de reconnaître une preuve d’immunité, que ce soit par des anticorps ou l’un des nombreux vaccins. «Pour que les certificats fonctionnent au niveau international, ils doivent être reconnus par les pays du monde entier», a déclaré cette semaine la ministre suédoise des Affaires sociales, Lena Hallengren. Et cela peut encore s’avérer être le plus grand défi.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.