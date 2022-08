Pourquoi les paroles de rap de Young Thug et Gunna pourraient les mener en prison

En mai, le rappeur et directeur de maison de disques Young Thug a été arrêté, soupçonné d’activités de gangs et de complot en vue de violer la loi géorgienne sur le racket criminel. Quelques jours plus tard, Gunna – le protégé du Billboard de Young Thug qui est signé sur son label – et 26 autres personnes ont été inculpés dans un acte d’accusation RICO de 56 chefs d’accusation pour activités de gang, y compris vol et meurtre.

“Les procureurs allèguent qu’ils font partie d’un gang qui a commis un certain nombre de crimes à Atlanta”, a déclaré Jewel Wicker, rédacteur en chef de Capital B Atlanta dans une interview avec Aujourd’hui, expliqué hôte Sean Rameswaram. “Il convient de noter que les procureurs allèguent que Gunna et Young Thug ne sont pas seulement des membres de ce gang, mais qu’ils en sont les chefs.” Les procureurs pensent que Young Thug a utilisé son label Young Stoner Life, alias YSL, pour créer une entreprise criminelle qui a poursuivi ses activités depuis 2013.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a tenu une conférence de presse après l’arrestation des rappeurs, où elle a déclaré que son “objectif numéro un était de cibler les gangs”. Willis a déclaré aux journalistes: “Ils commettent de manière conservatrice 75 à 80% de tous les crimes violents que nous constatons au sein de notre communauté.”

Willis, qui est connue pour avoir demandé à un grand jury d’enquêter pour savoir si l’ancien président Donald Trump avait tenté d’annuler les résultats des élections en Géorgie, a également déclaré que son équipe pourrait utiliser des paroles comme preuve contre les rappeurs inculpés dans l’affaire. L’acte d’accusation cite les paroles de 11 chansons des deux artistes, qui sont apparues à plusieurs reprises lors d’audiences d’obligations. La question de savoir si les paroles de rap doivent ou non être recevables devant les tribunaux est un débat en cours depuis des décennies. En fait, l’État de New York envisage actuellement un projet de loi qui limiterait l’utilisation des paroles dans les affaires pénales, et la Californie vient d’adopter un projet de loi similaire.

Pour avoir un aperçu du sujet, Aujourd’hui, expliqué a parlé à un avocat des droits civiques, un professeur et un rappeur Timothée Welbeck sur le podcast explicatif quotidien de Vox. Lisez la suite pour une transcription partielle de la conversation, modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Sean Ramesvaram

Timothy, nous discutons des arrestations et des accusations contre les rappeurs Young Thug et Gunna. Il semble que les procureurs envisagent d’utiliser les paroles de leurs chansons dans leur dossier contre eux pour des accusations de RICO. Que pensez-vous de cette approche ?

Timothée Welbeck

Dans l’ensemble, je déconseille généralement la pratique. Je le conteste particulièrement parce qu’à la base, les paroles de rap sont une forme d’expression artistique, et c’est un moyen dans lequel les gens non seulement communiquent leur expérience vécue, mais aussi plongent profondément dans leur imagination. Nous voulons leur donner la liberté de le faire. Que des gens créent cette véritable forme d’art et qu’ils subissent ensuite potentiellement une forme de punition en conséquence, c’est ce que je trouve troublant, en particulier à cause de la dynamique raciale qui y est associée.

Sean Ramesvaram

C’est un débat qui dure depuis des décennies. Parlez-moi de cette histoire. Où commence-t-il ?

Timothée Welbeck

Vers la fin des années 80, nous avons commencé à voir un niveau de contenu différent qui commençait à entrer dans l’espace populaire, à commencer par “PSK” de Schoolly D, “6 ‘n the Mornin” d’Ice T, puis le catalogue de NWA. Cela a commencé à créer un changement non seulement dans le type de musique qui sortait, mais aussi dans la façon dont il parlait de certaines conditions sociales. Très vite, les gens ont commencé à appeler cela “gangsta rap”. Tipper Gore, entre autres, a lancé une campagne visant à censurer le “gangsta rap” et à le présenter comme quelque chose d’intenable pour la consommation publique.

“Il y a des chansons sur le viol, les meurtres à la gorge, le sadomasochisme”, a déclaré Tipper Gore à WDEF TV en 1986. “Il y a une chanson qui dit:” Pas une femme, mais une pute. Je peux sentir la haine. Eh bien, maintenant je te tue. Regardez votre visage devenir bleu », par un groupe qui a vendu 2 millions d’exemplaires de cet album particulier. Ils sont très populaires auprès des jeunes enfants.

Alors que ce débat continuait de faire rage au début des années 90, vous avez commencé à voir des procureurs utiliser des paroles de rap comme une forme de preuve contre des personnes en procès. Vous avez également eu des procureurs disant littéralement, ces paroles de rap sont presque comme des aveux de parti.

Sean Ramesvaram

Dans quelle mesure les procureurs ont-ils utilisé cette approche avec succès ? Les paroles font-elles pencher la balance en leur faveur ? Gagnent-ils des procès ?

Timothée Welbeck

Vous devez faire en sorte que le tribunal accepte que ces paroles puissent même être présentées comme preuve. De nombreux avocats de la défense ont soutenu que les paroles sont sans importance, qu’elles ne sont pas pertinentes, qu’elles sont préjudiciables, des choses comme ça. Les avocats de la défense et la plupart des affaires que je viens de mentionner ont perdu ces requêtes, essayant de supprimer ce type de preuve pour tenter de l’empêcher de faire l’objet d’un procès.

Maintenant qu’ils peuvent être utilisés lors d’un procès, quelle influence ont-ils sur le jury ? Il semble que dans certains de ces cas, ils aient un impact sur la façon dont le jury évalue la preuve. Si rien d’autre, lorsqu’il est utilisé devant un tribunal, la chose sur laquelle beaucoup de gens se disputent est de savoir comment peindre un récit sur certains de ces rappeurs et le genre de rap dans son ensemble – les rappeurs eux-mêmes, en tant qu’individus, et en particulier ceux qui sont jugés — fait croire aux gens qu’ils sont prédisposés à commettre certains actes criminels, même s’il s’agit de récits entièrement fictifs ou de formes d’expression artistique, etc.

Sean Ramesvaram

Y a-t-il eu des cas où l’art n’était pas fictif ? Où est la ligne ? Si un rappeur dit: «J’ai tué Mike au 354 State Street», et qu’il se rend au 354 State Street et qu’il y trouve Mike, est-ce quelque chose qui peut faire l’objet d’une enquête plus approfondie, ou devrait-il y avoir cette règle d’or selon laquelle «Eh bien, c’était l’art, mec, tu ne peux pas utiliser l’art au tribunal ? »

Timothée Welbeck

C’est là que s’articule une grande partie du débat. Ce que la plupart des gens diront, c’est que si vous faites une affirmation spécifique dans des paroles qui pointent vers un crime spécifique, que seule la personne qui a commis le crime aurait pu savoir, vous devriez raisonnablement vous attendre à ce que vos paroles soient utilisées contre vous. Comme l’a dit MF Doom, “Vous êtes un mouchard de rap, racontant toutes vos affaires, allez au tribunal, soyez votre propre témoin vedette.” Dans ce cas, c’est permis et c’est logique.

Mais ce que la plupart des gens dénoncent, c’est le sens plus large dans lequel les paroles de rap sont utilisées pour peindre un récit sur les jeunes hommes et femmes noirs ayant une prédisposition à commettre des infractions pénales, qu’ils sont enclins à être intrinsèquement violents et, par conséquent, vous peuvent utiliser leurs paroles presque à un degré subtil comme une forme de preuve. C’est avec ça que les gens ont un problème.

Lorsque vous examinez les poursuites pénales, ce que nous devons peser, c’est que le tribunal, s’il réussit, va vous priver de votre vie, de votre liberté ou de vos biens. Pour ce faire, ils doivent s’acquitter d’une charge de la preuve. Ils doivent établir que vous avez commis un crime hors de tout doute raisonnable. Ne baser cela que sur des paroles de rap est insuffisant.

Sean Ramesvaram

Selon vous, où allons-nous avec Young Thug et Gunna, deux des plus grands rappeurs des États-Unis, et donc du monde ?

Timothée Welbeck

Je pense que c’est différent avec chacun d’eux. À première vue, l’acte d’accusation initial m’a semblé paresseux dans certaines de ses présomptions. Je pense que ce qui a changé notre analyse depuis, c’est que nous avons appris qu’il y a des gens qui sont prêts à témoigner contre Young Thug. Il y a d’autres éléments de preuve que l’accusation pense détenir et qu’ils peuvent utiliser contre lui.

Je pense que c’est ce qui fait basculer la balance contre Thug, et malheureusement, il est potentiellement passible d’une longue peine de prison si, encore une fois, l’accusation peut le prouver hors de tout doute raisonnable. Il semble que l’accusation, à tout le moins avec Thug, ait plus de preuves contre lui que ses paroles. C’est quelque chose qui devrait le troubler. Alors on verra comment ça se passe.