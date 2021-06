Pourquoi les parents devraient surveiller les symptômes MIS-C chez les enfants positifs pour Covid

Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se propager comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question relative à la santé ou aux vaccins que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Narendra Kumar Arora, gastro-entérologue pédiatrique et membre senior du groupe de travail national Covid-19, a répondu aux questions. Le Dr Arora a répondu aux questions sur l’impact du COVID-19 et de son vaccin sur les enfants.

Quel vaccin sera le plus sûr à prendre pour les enfants ?

Seuls les vaccins ayant fait l’objet d’essais systématiques puis approuvés par les régulateurs pharmaceutiques seront administrés aux enfants. Il existe quelques vaccins dans le monde qui ont fait l’objet d’un essai systématique chez les enfants et leurs données sont désormais disponibles à la fois pour la réponse immunitaire et la sécurité. En Inde, le vaccin de Bharat Biotech fait l’objet d’essais cliniques chez les enfants de 2 à 18 ans et ses résultats sont attendus dans quelques mois. Il existe un autre vaccin indien de Cadila-Zydus, qui est un vaccin à ADN ; cela a également été évalué chez les enfants entre 12 et 18 ans. De plus, nous serions en mesure d’administrer les vaccins fabriqués par des fabricants internationaux (tels que Pfizer et Moderna) pour immuniser les enfants âgés de 12 à 18 ans lorsque nous les recevons.

Quels types d’effets secondaires les vaccins peuvent-ils avoir sur les enfants ?

Le but des essais cliniques chez les enfants est de rechercher la sécurité, ainsi que ses effets protecteurs. En général, les effets secondaires chez les enfants sont similaires à ceux observés chez les adultes. Et donc, post-vaccination, un enfant peut ressentir un petit malaise, des douleurs locales, une fièvre légère pendant un ou deux jours. Bien qu’aucun effet secondaire grave inhabituel chez les enfants ne soit attendu, une surveillance étroite des effets secondaires par le biais du système national de surveillance des MAPI, qui surveille les effets indésirables après la vaccination dans tous les groupes d’âge, sera effectuée.

Quelles sont les particularités rencontrées par les enfants infectés par le virus ? En quoi ces infections sont-elles différentes de l’infection et de la maladie COVID de l’adulte ?

Dans la plupart des cas, les enfants restent asymptomatiques ou développent la maladie bénigne pour laquelle nous prescrivons un traitement symptomatique comme le paracétamol pour la fièvre, la réhydratation orale pour la diarrhée et le sirop contre la toux pour la toux et la congestion. Dans certains cas, les enfants peuvent développer une maladie modérée à sévère et présenter des symptômes tels qu’une forte fièvre, un essoufflement, des difficultés respiratoires pour lesquelles le traitement reste le même que celui des adultes.

Dans de rares cas, 2 à 6 semaines après le début de la maladie, un syndrome inflammatoire multi-organes rare peut survenir, ce qui nécessite une hospitalisation rapide. Les signes et symptômes du syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C) comprennent (bien que tous les enfants n’aient pas les mêmes symptômes) : fièvre ; vomissements et diarrhée; douleur à l’estomac; démangeaison de la peau; Respiration rapide; les yeux rouges; gonflement des lèvres et de la langue; pleurs excessifs, somnolence et somnolence excessive. L’enfant initialement infecté peut être devenu asymptomatique mais recommence à développer les symptômes 2 à 6 semaines après le rétablissement initial.

Les enfants ne peuvent pas s’exprimer et se débrouiller seuls. Comment les parents peuvent-ils s’occuper des enfants atteints de covid ?

Nous avons vu que dans la plupart des cas, les enfants et les parents sont infectés ensemble. Cependant, dans certains cas où un enfant est affecté et les parents ne le sont pas, l’adulte qui allaite l’enfant doit faire très attention. Le fournisseur de soins doit porter un masque, un écran facial, un EPI tout en prenant soin de l’enfant. De plus, l’aidant doit s’isoler du reste de la famille.

Les parents doivent surveiller les symptômes suivants qui indiquent la gravité de la maladie chez les enfants : d’abord, si l’enfant a une fièvre élevée et persistante 5 à 6 jours après l’apparition des symptômes ; deuxièmement, respiration rapide, respiration difficile ou bruyante; essoufflement ou si l’enfant pleure excessivement; et diarrhée sévère avec perte de liquides et d’électrolytes (déshydratation).

Dans un cas rare, comme nous l’avons déjà évoqué ci-dessus, un enfant peut développer une fièvre accompagnée de somnolence, d’éruptions cutanées, de difficultés respiratoires ou d’autres symptômes tels que des convulsions 2 à 6 semaines après l’apparition des symptômes. Dans ces cas, plusieurs organes peuvent être impliqués et l’enfant doit donc être hospitalisé rapidement.

Quelles mesures le gouvernement doit-il prendre pour se préparer à la troisième vague susceptible d’affecter les enfants ?

Les enfants de moins d’un an courent un risque plus élevé de développer la maladie grave car leur système immunitaire ne se forme pas complètement au cours de la première année. Ces enfants peuvent avoir besoin de soins en soins intensifs avec assistance respiratoire. De même, les enfants plus âgés atteints d’une maladie modérée à grave doivent être soignés à l’hôpital. Ainsi, des installations spéciales où les parents peuvent rester avec des enfants positifs au Covid, en particulier ceux de moins de 10 ans, seront nécessaires. Ces établissements devraient également être équipés d’unités de soins intensifs.

En outre, nous devrons peut-être proposer plus d’installations pour prendre en charge les femmes enceintes séropositives au Covid-19, car les risques de naissance prématurée de l’enfant sont élevés. Ces enfants nécessitent des unités de soins intensifs néonatals. Nous devons donc ajouter des installations adaptées aux enfants dans les centres de soins Covid existants ainsi que nous devons mettre en place de nouvelles installations. Certains gouvernements d’État ont déjà commencé à augmenter les établissements de soins de covid en conséquence.

La deuxième vague du Covid-19 a été plus sévère que la première vague. Peut-il y avoir plus de vagues ? Quel est le moyen le plus efficace de contrôler la propagation de la pandémie?

Lorsqu’une épidémie virale survient, elle infecte la population la plus sensible d’une région. Les personnes infectées développent également un degré d’anticorps qui protègent la personne contre l’infection pendant un certain temps, mais la protègent contre une infection grave pendant très longtemps. La deuxième vague a infecté une grande partie de notre population dont la plupart avaient une infection asymptomatique.

Il y aura des vagues pandémiques à l’avenir, mais il est difficile de prédire le moment choisi. La gravité sera déterminée en fonction du type de préparation que nous faisons maintenant. La deuxième vague a été principalement tirée par les variantes Delta et Alpha du virus COVID 19 ; L’Inde comptait près de 75% de la population qui n’avait aucun anticorps en janvier 2021, c’est-à-dire la population sensible et en plus de cela, il y avait de la complaisance en termes de laisser un comportement approprié à la couronne et de grandes congrégations sociales.

En vue de la prochaine vague, le pays a mis en place un bon système de surveillance épidémiologique et génomique afin que les variantes potentiellement dangereuses soient identifiées tôt et que des mesures rapides soient prises pour contrôler la propagation de ces variantes.

De plus, en tant que société, tout le monde doit adopter un comportement approprié au corona comme mode de vie. Enfin, le pays va disposer de suffisamment de vaccins dans les semaines à venir pour tous. Ce sera notre arme principale pour lutter contre la pandémie. Le pays dispose de l’infrastructure nécessaire pour fournir des vaccins dans toutes les régions du pays. Chaque citoyen doit se manifester et se faire vacciner au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. C’est l’arme la plus puissante pour relever tous les défis que les vagues futures nous apporteront.

