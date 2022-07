Les papillons MONARQUES font partie de la famille des Nymphalidae et sont souvent reconnus pour leur couleur orange.

En juillet 2022, les insectes ont été déclarés en voie de disparition par l’Union internationale pour la conservation de la nature et pourraient bientôt être menacés d’extinction.

Pourquoi les papillons monarques sont-ils en danger ?

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est un organe directeur impliqué dans la collecte et l’analyse de données, la recherche, les projets de terrain, le plaidoyer et l’éducation à la nature.

Le 21 juillet 2022, l’organisation basée en Suisse a ajouté les papillons monarques à sa liste rouge des espèces menacées après que la hausse des températures et la destruction de l’habitat aient provoqué une baisse de la population.

Selon le Washington Post, la population de l’espèce est passée de 10 millions dans les années 1980 à moins de 2 000 en 2021, soit une baisse estimée à 99,9 %.

Bien que les chiffres puissent surprendre certains, Anna Walker, membre du groupe de spécialistes des papillons et papillons de nuit de l’UICN et responsable de la survie des espèces à la New Mexico BioPark Society, qui a dirigé l’évaluation du papillon monarque, a déclaré qu’il y avait des signes d’espoir.

“Il est difficile de regarder les papillons monarques et leur migration extraordinaire au bord de l’effondrement, mais il y a des signes d’espoir”, a déclaré Walker dans la décision.

« Tant de gens et [organizations] se sont réunis pour tenter de protéger ce papillon et ses habitats.

“De la plantation d’asclépiades indigènes à la réduction de l’utilisation de pesticides, en passant par le soutien à la protection des sites d’hivernage et la contribution à la science communautaire, nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que cet insecte emblématique se rétablisse complètement.”





Que peut-on faire pour arrêter l’extinction du monarque ?

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si les papillons monarques vont disparaître, mais il y a certaines choses qui peuvent être faites pour l’empêcher.

Selon le Fonds mondial pour la nature, ces choses comprennent :

Favoriser la croissance de l’asclépiade

Entretenir des forêts denses

Réduire l’utilisation de pesticides dans l’aire de répartition du monarque

“Nous sommes encouragés par les milliers d’individus qui se sont donné pour mission d’aider les monarques en plantant des asclépiades et des fleurs de nectar et en protégeant ces animaux des pesticides”, a déclaré l’écologiste Scott Hoffman Black à CNN.

Wendy Caldwell, qui travaille avec les monarques depuis 2007, a ajouté : « Je pense que cette liste de l’UICN continuera à nous aider à développer cet élan simplement en faisant prendre conscience que les monarques sont en difficulté.

“Ils ont besoin de notre aide, et tout le monde a un rôle à jouer.”

Comment une espèce disparaît-elle ?

L’extinction est utilisée pour classer la mort d’une espèce et peut se produire de plusieurs façons.

Certains des moyens les plus courants incluent la perte d’habitat, les espèces envahissantes ou la surexploitation.

Au fil des ans, plusieurs animaux ont disparu, notamment les dinosaures, les dodo et le mammouth laineux.

Un rapport des Nations Unies publié en 2019 a déclaré qu’un million d’espèces végétales et animales sont désormais menacées d’extinction pour diverses causes.