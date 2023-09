Pourquoi les panneaux solaires continueront probablement à devenir moins chers

Il y a un nouveau crédit d’impôt important pour l’énergie solaire en ville.

Une incitation fédérale élargie en 2022 par le biais de la loi sur la réduction de l’inflation peut compenser 30 % du coût d’une installation solaire résidentielle. C’est évidemment une bonne nouvelle pour les clients individuels, mais c’est aussi une excellente nouvelle pour l’industrie solaire dans son ensemble.

Avec une décennie de certitude intégrée à ces incitations fédérales, le prix de l’énergie solaire est sur le point de poursuivre sa chute vertigineuse et de devenir encore plus accessible aux propriétaires américains. Même si l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont créé quelques difficultés, l’industrie a tout de même établi un record pour les installations solaires sur les toits en 2022.

« Au contraire, l’IRA a simplement contribué à dynamiser un marché déjà en plein essor », a déclaré Shawn Rumerydirecteur principal de la recherche pour la Solar Energy Industries Association.

Voici ce que disent les experts sur l’évolution du coût de l’énergie solaire et sur ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les cinq à dix prochaines années.

Les coûts continueront de baisser

Le coût du solaire est en baisse depuis longtemps.

« Au cours de la dernière décennie, les prix ont baissé de plus de 50 % dans le secteur résidentiel », a déclaré Rumery.

Le coût moyen d’un système solaire sur un toit oscille désormais autour de 25 000 dollars. Il s’agit d’une baisse par rapport à environ 50 000 dollars il y a à peine dix ans, grâce à la diminution des coûts des matériaux, ainsi qu’aux gains réalisés du côté de l’installation, les processus de main-d’œuvre et d’autorisation devenant beaucoup plus efficaces. « Vous avez vraiment vu, dans tous les domaines, au cours de la dernière décennie, une baisse des coûts. Et cela a vraiment permis à l’énergie solaire de prospérer », a déclaré Rumery.

Il s’attend à ce que cette tendance se poursuive, malgré un certain aplatissement temporaire des prix de l’énergie solaire dû à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

L’une des principales raisons pour lesquelles les prix de l’énergie solaire pourraient continuer à baisser est le développement important de l’industrie solaire dans son ensemble.

L’industrie va mûrir

Le crédit d’impôt fédéral pour l’énergie solaire sera en vigueur pendant au moins les 10 prochaines années. Cela signifie que les acteurs de l’industrie solaire – des installateurs aux fabricants – ont reçu le feu vert pour investir dans leurs opérations.

« La permanence est bonne pour l’industrie, c’est un bon signal pour les développeurs », a déclaré Pamela Franck, vice-président de Gabel Associates, une société de conseil en énergie. « Cela profitera généralement aux consommateurs. »

Les installateurs peuvent augmenter leur personnel et rationaliser encore davantage leurs processus, a déclaré Rumery, et les fabricants peuvent réaliser des investissements à long terme et à grande échelle. « La certitude du marché créée par le [Inflation Reduction Act] aide vraiment à cet égard », a-t-il ajouté.

Cela se traduira probablement par des économies de coûts pour les consommateurs. Grâce aux économies d’échelle et au potentiel de nouvelles installations de fabrication solaire nationales, les panneaux solaires eux-mêmes deviendront moins chers et plus faciles à expédier, ce qui résoudra certains des problèmes de chaîne d’approvisionnement internationale auxquels l’industrie est actuellement confrontée.

Certains obstacles subsisteront

S’il y a quelque chose qui tempère la bonne nouvelle concernant le coup de pouce fédéral en faveur de l’énergie solaire, c’est bien au niveau des États et au niveau international.

À l’échelle mondiale, les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont touché presque tous les secteurs et ont exacerbé l’inflation des prix de toutes sortes de produits de consommation. L’énergie solaire n’est pas à l’abri de cela et entraîne de modestes augmentations de coûts pour le marché résidentiel. « Nous avons besoin d’améliorer les chaînes d’approvisionnement », a déclaré Rumery.

Et malgré le fort soutien du gouvernement fédéral à l’énergie solaire, les politiques au niveau des États restent quelque peu disparates. « Le marché est fortement influencé par la politique de l’État », a déclaré Rumery.

Dans les États qui offrent de généreuses incitations pour s’ajouter aux crédits fédéraux, Rumery s’attend à ce que l’énergie solaire devienne encore plus abordable. Mais dans les États où ce type de politique fait défaut, il a déclaré que l’accessibilité financière et l’adoption prendraient du retard.

Le stockage d’énergie va décoller

Les panneaux solaires coûtent cher. Une batterie qui va avec eux – et qui vous aidera vraiment à en tirer le meilleur parti – en est une autre.

« La plus grande nouveauté pour les clients est l’association de l’énergie solaire et du stockage d’énergie », a déclaré Frank.

Les propriétaires ajoutent de plus en plus une grosse batterie à leurs installations solaires. Alors que des tempêtes plus intenses ravagent le pays et que les pannes de réseau deviennent plus fréquentes, associer l’énergie solaire au stockage vous offre une source fiable d’énergie de secours.

« Les coûts de stockage ne sont pas bon marché, ils restent chers, mais vous bénéficiez de crédits d’impôt pour cela », a déclaré Frank. Le même crédit d’impôt fédéral de 30 % disponible pour l’énergie solaire peut également couvrir l’installation d’une batterie domestique.

Et tout comme pour l’énergie solaire, la demande croissante de batteries domestiques réduira les coûts à mesure que davantage de personnes adopteront cette technologie. « Nous constatons ce jumelage, parce que franchement, cela a du sens », a déclaré Frank.

Vos voisins deviendront vos alliés

Malgré tous ces discours sur l’abordabilité, un système solaire vous coûtera toujours plus de quelques milliers de dollars – mais il existe des moyens d’économiser de l’argent supplémentaire.

Un moyen puissant de rendre l’énergie solaire plus abordable consiste à établir des partenariats avec vos voisins. Si vous parvenez à convaincre trois ou cinq autres propriétaires de votre quartier de se lancer dans l’énergie solaire, vous pouvez contacter ensemble un installateur solaire et négocier quelque chose comme une remise de gros.

Gardez également un œil sur les voisins qui disposent déjà de l’énergie solaire : ils peuvent être une excellente source de sagesse et de recommandations. « Les gens qui font de l’énergie solaire deviennent en quelque sorte évangéliques à ce sujet », a déclaré Frank. Ils pourront peut-être répondre à vos questions ou vous orienter vers un installateur solaire réputé.

Votre quartier pourrait également devenir une source de réductions supplémentaires sur l’énergie solaire fédérale. Les derniers détails sont encore en cours d’élaboration, mais Rumery a déclaré que la loi sur la réduction de l’inflation comprend des crédits supplémentaires pour les propriétaires à revenus faibles et modérés, ainsi que pour ceux qui vivent dans des quartiers proches d’usines à combustibles fossiles ou d’autres industries polluantes.

« Le [solar] l’industrie essaie vraiment de faire une percée dans les communautés à revenus faibles et modérés. Et je pense que c’est quelque chose que nous devons continuer à faire », a déclaré Rumery.

Si tout le reste échoue, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez également vous tourner vers l’énergie solaire communautaire. Cela vous permet de vous abonner pour recevoir l’énergie d’un grand parc solaire dans votre région, sans installer de panneaux sur votre toit.

L’énergie solaire deviendra beaucoup plus courante

Dans l’état actuel des choses, l’énergie solaire sur les toits est considérée par beaucoup comme une nouveauté. Après tout, le solaire ne représente que 5% de la production énergétique américaine.

Mais Rumery voit un avenir pas trop lointain où cela changera. Son organisation prédit que d’ici 2030, environ 20 % de toute la production énergétique américaine proviendra de l’énergie solaire. Cela pourrait se traduire par une rentabilité encore plus élevée pour les consommateurs et rendre l’énergie solaire sur les toits aussi courante qu’un lave-vaisselle, a déclaré Rumery.

« Si nous regardons dans cinq ou dix ans, je ne pense pas que la question sera : « Pouvez-vous vous permettre d’opter pour l’énergie solaire ? Ce sera : « Pouvez-vous vous permettre de ne pas passer à l’énergie solaire ? » », a déclaré Rumery.

Et même si les coûts pourraient très bien continuer à baisser, Frank estime que cela ne vaut pas la peine d’attendre une forte hausse des prix pour investir dans l’énergie solaire.

« C’est un moment aussi agréable qu’un autre », a-t-elle déclaré.

