Depuis qu’Israël a commencé son génocide flagrant dans la bande de Gaza occupée il y a près de trois semaines, une armée bouillonnante de politiciens occidentaux piétons a confirmé une fois de plus son caractère répugnant.

Les principaux d’entre eux sont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et la ministre britannique Suella Braverman. Tous deux ont recherché – tels des prétendants rampants – l’étreinte accueillante d’Israël, désireux d’impressionner leur chéri, tueur en masse d’enfants, avec des bonbons affectueux d’adulation et de dévotion.

Pour son côté servile, comme on pouvait s’y attendre, DeSantis a, en effet, abandonné unilatéralement le premier amendement de la Déclaration américaine des droits qui garantirait prétendument à chaque citoyen américain le droit d’exprimer ses idées « par la parole » et « de se rassembler ou de se rassembler avec un groupe pour protester ». .

Les formés à l’Ivy-League »bigot ignorant» et le candidat présidentiel américain en difficulté a suscité une attention passagère en début de semaine lorsqu’il a interdit l’accès des campus universitaires de l’État à un groupe d’étudiants pro-palestiniens, les Étudiants pour la justice en Palestine (SJP).

À ma connaissance, l’annulation radicale du SJP par le gouverneur n’a pas incité des personnalités de la télévision de troisième rang et des guerriers de la « liberté d’expression » perpétuellement lésés comme Bill Maher – qui a probablement dépensé plus temps à l’intérieur du Playboy Mansion qu’une bibliothèque – et compagnie pour hurler comme des bébés souffrant de coliques à propos de cette attaque flagrante contre la parole sans entrave.

Les figures.

Pour ne pas être en reste sur le score d’annulation soi-disant sacro-saint de la « liberté d’expression » et du « droit de réunion », Braverman – le ministre de l’Intérieur accro aux cascades et obligé de me faire passer à la télévision – a tenté d’aller plus loin de manière hystérique en tenter de faire interdire complètement le drapeau palestinien.

Braverman aurait contacté plusieurs forces de police anglaises sympathiques – qui ont d’ailleurs été jugées coupables de racisme institutionnel – pour demander à ses chefs complaisants de vérifier s’ils volaient ou brandissaient le drapeau. constitué les infractions pénales de « harcèlement » ou d’« incitation à la violence ».

Je crois comprendre que les policiers racistes se demandent encore s’ils doivent ou non appliquer ce décret insensé.

Entre-temps, des centaines de milliers de Londoniens et de supporters du club de football écossais Celtic n’ont pas été intimidés et ont fait savoir à Braverman ce qu’ils pensaient d’elle et de l’interdiction proposée en hissant – au risque d’être emprisonné – le drapeau palestinien lors de manifestations ce week-end. et lors d’un match de Ligue des Champions mercredi.

Bien pour eux.

Ces actes de solidarité de la part de gens ordinaires, au mépris de toute démonstration manifeste de soutien aux Palestiniens piégés et à leur juste cause, sont de bons exemples de réponses nécessaires à la détermination de l’Occident, sanctionnée par l’État, non seulement d’étouffer mais de criminaliser la dissidence.

C’est une vieille histoire instructive qui prouve que les démocraties dites « libérales » ne toléreront pas que les Palestiniens et leurs millions d’alliés protestent contre les actions cruelles et meurtrières de leurs amis pratiquants de l’apartheid au Moyen-Orient – ​​même pacifiquement.

La signification explicite de cette suppression systémique des « voix » palestiniennes est que les Palestiniens ne doivent avoir aucune « voix » du tout.

Ils devraient plutôt se taire et accepter comme une réalité géopolitique le droit d’Israël de voler et d’expulser les Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons, ainsi que de les traumatiser, les emprisonner, les mutiler et les tuer, tout en envahissant et en anéantissant ce qui reste de la Palestine avec carte blanche. impunité.

Pour des preuves supplémentaires et convaincantes de cette attitude de censure omniprésente, veuillez consulter la plupart des médias occidentaux étourdis par le génocide ces jours-ci.

Le corollaire bizarre, bien sûr, est que toute contestation de cette construction absurde, à tout moment, n’importe où, par n’importe qui, équivaut, apparemment, à une « diffamation sanglante » ou pire, à un canard rhétorique vide de sens, « l’antisémitisme ».

D’où la volonté déterminée d’Israël et de ses substituts fanatiques à l’étranger d’interdire le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) et de le considérer comme un affront illégal et antisémite visant à contrecarrer le droit d’Israël de voler et d’expulser les Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons, ainsi que de les traumatiser, les emprisonner, les mutiler et les tuer, tout en envahissant et en anéantissant ce qui reste de la Palestine avec carte blanche et en toute impunité.

On attend des Palestiniens qu’ils permettent aux colons enragés de perpétrer ce qui, quelle que soit la mesure, équivaut à pogrom après pogrom et qu’ils permettent aux forces israéliennes de bombarder en tapis, de les affamer et de les déshydrater à mort parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu – et ses fervents défenseurs du quatrième pouvoir – dit qu’il peut le faire sans retenue ni remords.

Les Palestiniens n’ont aucun droit de réponse. Ils doivent le prendre – encore et encore et encore.

De facto : toute forme de résistance « armée » – y compris, mais sans s’y limiter, le lancement de pierres, l’incendie de pneus ou le vol de cerfs-volants – est considérée comme un crime scandaleux et passible de la peine capitale qui justifie souvent l’exécution sommaire de jeunes délinquants. comme le secouriste palestinien Razan al-Najjar.

La jeune femme de 20 ans a été tuée le 1er juin 2018, alors qu’elle s’occupait de Palestiniens qui avaient été abattus près d’une clôture périphérique à Gaza alors qu’ils défiaient leur occupation brutale en lâchant des cerfs-volants enflammés qui, invariablement, atterrissaient indemnes sur des morceaux de tissu israélien desséché. sol.

Dans un premier temps, l’armée israélienne a affirmé que le meurtre d’al-Najjar était « un accident ». Quelques mois plus tard, le groupe israélien de défense des droits de l’homme, B’Tselem, a conclu qu’il s’agissait – surprise, surprise – d’un mensonge.

« Contrairement aux nombreuses versions proposées par le [Israeli] militaire, les faits de l’affaire ne conduisent qu’à une seule conclusion », avait alors déclaré un porte-parole de B’Tselem. Les forces de sécurité israéliennes ont délibérément abattu al-Najjar « alors qu’elle ne représentait aucun danger ». [and] portait un uniforme médical ».

À la lumière du meurtre par Israël de plus de 7 000 Palestiniens dans la poursuite effrénée du génocide, dont près de la moitié sont des nourrissons et des enfants, je me demande si linguiste Noam Chomsky et activiste Norman Finkelstein – amis traditionnels et francs des Palestiniens – est prêt à abandonner enfin son opposition tactique ou globale au BDS.

Les temps et les circonstances infernales l’exigent.

En effet, dans une section peu remarquée de son rapport 2021, A Threshold Crossed, qui trouvé qu’Israël a commis, pendant des générations, des « crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution », Human Rights Watch (HRW) a approuvé les principaux piliers de la campagne BDS.

Remarquablement, le groupe a écrit que « tous les États » devraient : « soumettre les accords, les programmes de coopération et toutes les formes de commerce et de relations avec Israël à une diligence raisonnable renforcée pour filtrer ceux qui contribuent directement à la commission des crimes d’apartheid et de la persécution des Palestiniens, » et « imposer des sanctions ciblées, notamment des interdictions de voyager et des gels d’avoirs, contre les responsables et les entités responsables de la perpétration continue de crimes internationaux graves, notamment l’apartheid et la persécution ».

Je soupçonne que HRW a été motivé à ratifier l’impératif éthique, juridique et moral et la légitimité du BDS par cette impulsion simple mais profonde : chacun d’entre nous est tenu, face à l’injustice et à l’inhumanité choquantes et enracinées, qui se perpétuent génération après génération de assiégés. Palestiniens, pour faire quelque chose.

Nous n’accepterons plus les leçons d’Israël, ni des misérables Ron DeSantis et Sue Braverman, qui dictent les conditions de la résistance à la férocité génocidaire d’un État d’apartheid.

Ces jours obséquieux sont révolus.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.