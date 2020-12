Bien que les récits historiques officiels se souviennent des soldats indiens qui ont « contribué » à la Première Guerre mondiale en combattant pour l’empire britannique, il y avait plus de 550000 hommes indiens, qui ont participé à la même guerre que des « non-combattants » dont personne ne se souvient.

C’étaient des porteurs, des débardeurs, des ouvriers du bâtiment, des concierges (travailleurs de l’assainissement qui nettoyaient les latrines), des laveurs, des brancardiers, des porteurs d’eau, des cuisiniers et de nombreux autres petits travailleurs. C’est grâce à leur travail éreintant que les Britanniques ont pu maintenir les chaînes d’approvisionnement, retirer les soldats blessés du champ de bataille et répondre aux nombreux besoins de leur armée.

On trouve rarement leur mention dans la littérature officielle de la Grande Guerre, mais Radhika Singha – professeur d’histoire moderne à l’Université Jawaharlal Nehru – a méticuleusement comblé cette lacune littéraire avec son nouveau livre, La grande guerre des coolies: le travail indien dans le conflit mondial 1914-1921.

Le livre de Singha est le résultat d’une décennie de recherche sur l’histoire juridique et militaire de la Première Guerre mondiale et parle des systèmes de travail – construits sur le dos des travailleurs subalternes – qui ont collectivement soutenu l’infrastructure militaire de l’empire britannique. Le livre examine le conflit mondial à travers le prisme du travail indien, expliquant comment les tribus indiennes, ainsi que les prisonniers coloniaux, ont été expédiés vers des champs de bataille éloignés de France et de Mésopotamie, dans l’intérêt des dirigeants britanniques.

Les recherches de Singha sur le sujet ont commencé après qu’elle soit tombée sur une lettre de Mésopotamie envoyée en mars 1916, qui portait la mention «confidentielle». La lettre était un appel urgent pour les balayeurs de latrines de l’Inde, mais la raison pour laquelle elle a été gardée confidentielle était que le choléra s’était déclaré dans la région. En appelant des balayeurs d’Inde, ils envoyaient des ouvriers indiens à l’aube d’une épidémie pour leur propre avantage.

Dans le livre, elle appelle collectivement les travailleurs subalternes, le corps «Coolie». Elle explique que bien qu’ils aient été initialement considérés comme « racialement subordonnés et soumis à des désignations de caste non martiales, ils se sont battus contre leur statut, en utilisant le besoin de main-d’œuvre des puissances en guerre comme levier pour contester les hiérarchies de services traditionnelles et les écarts de salaire ».

Dans le livre, Singha écrit:

En inspectant l’hôpital Lady Hardinge de Brockenhurst, qui traitait des Indiens du corps expéditionnaire en France, Sir Walter Lawrence a noté un acte de gentillesse locale. Un complot funéraire a dû être trouvé pour un balayeur appartenant à une secte particulière qui ne brûle jamais. Nous avons demandé au cimetière de Woking Muhammadan de nous permettre de l’enterrer là-bas, mais ils ont catégoriquement refusé. Nous avons alors eu recours au Révérend M. Chambers, le Vicaire de Brockenhurst. Il s’est avancé et nous a gentiment permis de l’enterrer dans son cimetière.

Le lieutenant-général George F. MacMunn a brodé cet incident dans une histoire sur la vie intouchable, cherchant à frapper «une veine mêlée de douleur et de gloire». Bigha, le balayeur de latrines dans le récit de MacMunn, est de la communauté Lalbeghi, que MacMunn décrit comme des musulmans «nominaux», bien que «intouchables». Par conséquent, ils enterrent leurs morts au lieu de les incinérer, afin qu’ils «puissent faire face aux anges enregistreurs comme n’importe quel autre disciple du prophète». L’Imam refuse d’enterrer l’excédent dans son «complot proprement», mais les autres balayeurs de l’hôpital insistent sur le fait qu’il doit être enterré. Apprenant le dilemme, le vicaire déclare: «Sûrement Bigha Khan est mort pour l’Angleterre, je vais l’enterrer dans le cimetière. «Et ainsi Bigha, surpasse Lalbeghi, se trouve près de la tombe d’un croisé« à la fin de l’histoire », dans le cimetière de Sainte-Agnès sans… Lalbeghi et Norman, l’alpha et l’oméga du statut social.

Il n’y a pas de véritable cimetière de St Agnes Without, mais la tombe d’un Sukha Kalloo, un balayeur, se trouve à côté de quelques tombes néo-zélandaises dans le cimetière de St Nicholas à Brockenhurst. Sukha était probablement le balayeur du rapport de Lawrence et du « Bigha » du récit fictif de MacMunn, car sa pierre tombale est en effet souscrite par les paroissiens de Brockenhurst, et elle a un arc islamique au lieu de la croix qui marque la tombe d’un sapeur chrétien indien à proximité . MacMunn a ajouté une deuxième histoire de «pathos et de gloire», calquée, selon lui, sur un autre incident de la vie réelle.

En cela, le nettoyeur de latrines du régiment Buldoo, inspiré par son jeu d’enfance avec des soldats avec un garçon anglais aux cheveux dorés, prend l’identité d’un sepoy Rajput et meurt en menant une contre-attaque héroïque depuis une tranchée en Mésopotamie. De toute évidence, MacMunn suggérait que c’était dans l’empire seul, dans des espaces tels que la maison et le régiment britanniques, que les «intouchables» trouvaient du secours, et non, comme il le disait grossièrement, dans «Gandhi et son blather». Mais la soif de main-d’oeuvre de la guerre avait également permis d’imaginer l’inimaginable – le balayeur comme un héros de guerre.

Singha explique comment la guerre a non seulement permis à ces « subordonnés raciaux » de gagner leur respect et de gravir les échelons de l’armée pour devenir des héros de guerre, mais a également donné aux agriculteurs et aux ouvriers une occupation respectable en tant que soldats. Elle écrit:

Dans la propagande de recrutement, le service en tant que sepoy ou cavalier indien était considéré comme la seule forme de travail hors ferme qui ne dégradait pas les agriculteurs respectables:

Jat ki kamai, kahan-kahan kis kaam mein aati hai Karen kheti hai zamindara, fauji kaam hamaara Aur jitne hain ahalkaar, yeh kamai nek kehti hai. Jat ki [Of all the different forms of work it is only cultivation or military service which is honourable for the Jat].

Certaines brochures de propagande décrivaient le service sepoy comme «ne fonctionnant pas du tout! Il fallait amener le paysan à croire que lorsqu’il enfilait ses bottes militaires, il se distançait d’une existence façonnée par un travail éreintant et les caprices du temps. Il a également acquis, d’après les documents de propagande, une certaine immunité contre la manipulation brutale de sa personne par le policier, le créancier et le fonctionnaire du revenu.

Une chanson de recrutement de la Première Guerre mondiale contrastait le sort de l’homme en dehors de la vie militaire avec sa position à l’intérieur: «Ici, vous obtenez des chaussures en lambeaux, là-bas, vous obtenez des bottes pleines … Ici, vous vous faites bousculer, là-bas, vous obtenez un salut.

Ces immunités ont donné la priorité aux propres revendications de l’armée à l’égard de la personne du sepoy, mais elles ont été présentées comme des privilèges améliorant le statut acquis par le service à l’État.

Le monde du travail était encore une réalité insistante pour les rangs suiveurs. Cependant, on leur a dit que leur salaire mensuel uniforme et fixe leur donnait le prestige de la fonction publique. Les officiers de santé et de transport qui voulaient une meilleure offre pour leur personnel suiveur devaient composer avec le code hyper masculin du service des combattants. La rhétorique qu’ils ont utilisée était que le dévouement des rangs suiveurs donnait une plus grande brillance à la valeur des races combattantes, plutôt que de l’atténuer. En même temps, ils ont souligné que ce devoir de diligence exposait les brancardiers et les muletiers au risque du champ de bataille.

Ils se sont également appuyés sur des idées contemporaines sur l’efficacité du travail pour faire valoir qu’une meilleure nourriture et un meilleur équipement pour les suiveurs leur permettraient de s’entraîner plus intensivement et empêcheraient la désertion et l’invalidité dans le service sur le terrain. Pour suivre l’amélioration qui a eu lieu entre 1916 et 1917 dans la position institutionnelle des «disciples supérieurs», ce chapitre se concentre sur les brancardiers, ou kahars, et les muletiers, ou drabis. Il choisit également le cuisinier, bhisti (porteur d’eau), balayeur et syce (palefrenier et coupe-herbe) afin d’explorer le milieu de service des adeptes attachés, souvent appelés les « rangs subalternes ».

Les extraits suivants ont été publiés avec l’autorisation de HarperCollins.