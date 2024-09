Pourquoi les otaries à fourrure du Cap en Afrique du Sud sont-elles infectées par la rage ? | Wildlife News

En mai de cette année, un phoque sur une plage populaire du Cap, en Afrique du Sud, bit cinq surfeurs En quelques minutes, les surfeurs ont ri de la scène avec leur nonchalance habituelle, mais les spécialistes des phoques étaient inquiets car ce comportement extrêmement inhabituel semblait faire partie de ce qui devenait une habitude.

Six jours plus tôt, de l’autre côté de la ville, un phoque avait échoué avec d’horribles blessures au visage qui ne pouvaient être causées que par un animal extrêmement agressif.

À partir de fin 2021, les autorités ont constaté avec inquiétude une recrudescence des agressions des phoques. Si la plupart des phoques continuaient d’ignorer les humains, quelques animaux apparemment « dérangés » avaient commencé à mordre des personnes ou d’autres animaux sans aucune provocation.

« Bien que le comportement ait l’air « enragé », nos meilleures connaissances scientifiques étaient que les phoques ne contractent pas la rage », explique le Dr Tess Gridley, directrice fondatrice de Recherche en merune ONG spécialisée dans la recherche sur les mammifères marins.

Après les attaques de mai, alors que les spéculations publiques s’intensifiaient, il a été décidé d’envoyer quatre phoques (les deux précédemment mentionnés et deux autres) pour un test de dépistage de la rage. « Nous espérions désespérément que ce ne serait pas la rage », explique Gridley.

La réponse a été choquante : trois de ces quatre phoques ont été testés positifs à la rage. Ce chiffre est depuis passé à 17.

Quel est l’état actuel de l’épidémie ?

Au moment de la rédaction de cet article, 17 phoques ont été testés positifs à la rage sur un tronçon de 650 km de côte entre Le Cap et Plettenberg Bay. Certains de ces tests positifs proviennent d’animaux euthanasiés pour leur comportement agressif depuis la confirmation du premier cas, tandis que d’autres proviennent de tests rétrospectifs sur 130 spécimens conservés dans une biobanque (conservée) par Sea Search dans le cadre d’une enquête indépendante au cours des trois dernières années. Le nombre de cas positifs – issus de tests rétrospectifs et futurs – est sûr d’augmenter.

Alors que les recherches sont en cours, le dernier séquençage suggère que les phoques sont porteurs d’une souche sauvage du virus.

« Nous pensons que les phoques ont contracté la rage en passant par les chacals à dos noir », explique le Dr Brett Gardner, vétérinaire spécialisé dans l’épidémiologie des maladies et basé à l’Université de Melbourne en Australie. La rage est endémique chez les chacals d’Afrique australe, qui s’attaquent aux bébés phoques dans les colonies terrestres de la côte ouest de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

Au moins un chien domestique du Cap semble avoir contracté la rage suite à une morsure de phoque. Jusqu’à présent, aucun humain mordu par un phoque enragé n’a développé la rage.

Pourquoi les experts sont-ils si inquiets ?

Il s’agit de la première épidémie de rage chez les mammifères marins au monde. Le seul autre cas connu de phoque ayant contracté la rage a eu lieu dans la L’île norvégienne du Svalbard en 1980 et a été considéré comme un incident isolé.

« Nous ne savons tout simplement pas quelle évolution la maladie va prendre », explique Gardner. « Et nous avons beaucoup de questions sur des éléments tels que le taux de transmission. Cela ressemblera-t-il à ce que nous avons l’habitude de voir chez les mammifères terrestres classiques, ou ressemblera-t-il davantage aux mortalités massives inattendues observées historiquement chez les koudous infectés par la rage ? »

Deux millions d’otaries à fourrure du Cap vivent le long d’un littoral de 3 000 km qui s’étend du sud de l’Angola à la baie d’Algoa, sur la côte est de l’Afrique du Sud. Les otaries passent des jours ou des semaines en mer, mais lorsqu’elles sont sur terre, elles vivent en colonies surpeuplées où leur besoin de défendre leur espace personnel donne lieu à de fréquentes bagarres et querelles – ce qui n’est pas idéal, étant donné que la rage se transmet principalement par la salive.

Sur une note potentiellement positive, les phoques ont moins de salive que les mammifères terrestres : avaler du poisson visqueux sous l’eau ne nécessite pas beaucoup de lubrification.

« Nous sommes encouragés par le fait qu’aucun humain n’ait encore contracté la rage », déclare Gardner, qui s’interroge sur les raisons de ce phénomène. « L’eau salée réduit-elle la charge virale ou inactive-t-elle partiellement le virus ? Les combinaisons en néoprène utilisées par les humains nettoient-elles les dents des phoques avant de leur faire saigner ?

« Nous ne connaissons encore aucune de ces réponses. »

Est-il sûr d’aller à la plage en Afrique du Sud ?

Les surfeurs, nageurs, pêcheurs et autres usagers de l’eau ont été invités à continuer de profiter de l’océan, mais à le faire avec prudence et à toujours promener leurs chiens en laisse.

« Il n’y a pas lieu de paniquer si vous voyez un phoque détendu », explique Gregg Oelofse, qui dirige l’équipe de gestion côtière de la ville du Cap. « Mais si un animal semble frénétique ou agressif, éloignez-vous de lui et alertez les autres baigneurs et les autorités. »

D’autres signes non spécifiques indiquant qu’un animal pourrait être atteint de la rage sont l’incoordination et d’autres signes neurologiques, explique Gardner.

Les sauveteurs et les observateurs de requins dans les zones touchées ont reçu pour instruction de fermer les plages en cas de doute, et les entreprises proposant des excursions de plongée avec tuba pour observer les phoques n’ont eu d’autre choix que de cesser les opérations.

La rage est une maladie du système nerveux à évolution lente : elle peut incuber pendant des mois, voire des années. Une fois symptomatique, elle est presque toujours mortelle, quelle que soit l’espèce.

En cas de morsure, la plaie doit être lavée à l’eau et au savon pendant 15 minutes. L’étape suivante consiste à consulter un médecin pour recevoir une injection d’immunoglobuline antirabique (qui se lie au virus) et une série de vaccins antirabiques. Grâce à cette mesure, il est extrêmement peu probable que vous contractiez la rage.

Quel est l’issue la plus probable de l’épidémie ?

Bien que Gardner et Gridley soulignent tous deux qu’il n’existe aucun précédent scientifique en matière d’épidémies de rage chez les mammifères marins, l’expérience de la maladie chez les animaux terrestres suggère trois scénarios possibles.

La maladie pourrait être éradiquée par des programmes de vaccination. Mais avec deux millions de phoques répartis dans trois pays (Angola, Namibie, Afrique du Sud), cela n’est pas envisageable, d’autant plus que le vaccin contre la rage nécessite plusieurs doses pour être pleinement efficace et que l’utilisation d’appâts oraux avec des vaccins, comme c’est le cas pour les ratons laveurs et les coyotes, est hors de question.

La maladie devient endémique chez les otaries à fourrure du Cap, avec des poussées occasionnelles comme celle que l’on observe actuellement. « L’effet sur la population d’otaries reste inconnu », indique un communiqué de presse de la ville du Cap. « Mais chez d’autres animaux, la rage suit généralement une évolution lente, avec des poussées et des déclins, plutôt que d’entraîner des mortalités massives. »

La maladie devient plus virulente, provoque plus de décès et se répand plus largement, comme cela s’est produit avec koudou en Namibie dans les années 1970.

« D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le deuxième scénario est de loin le plus probable », affirme Gardner, qui ajoute que le public peut être assuré que les scientifiques du monde entier y accordent toute leur attention.

L’ensemble de l’écosystème est-il en danger ?

Si l’épidémie n’est pas idéale, elle ne semble pas non plus apocalyptique, du moins pour l’instant. La rage ne touche que les mammifères, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter que les mouettes ou les pingouins la contractent. Et même si les dauphins ou les baleines peuvent techniquement l’attraper à partir des phoques, leurs comportements rendent cette éventualité extrêmement improbable.

Les scientifiques craignent surtout que les phoques errants de la région subantarctique – en particulier les éléphants de mer, qui s’approchent assez près des otaries à fourrure du Cap – contractent la maladie et la ramènent dans leur territoire d’origine. Bien que cela soit considéré comme hautement improbable (il n’y a que quelques otaries errantes chaque année), il existe un plan visant à vacciner tous les animaux errants qui visitent les otaries, explique Oelofse. Il est également prévu de vacciner les « phoques communs », des otaries à fourrure du Cap qui vivent dans les ports et sont souvent nourries par les humains.

Une espèce locale qui pourrait être en danger est la loutre sans griffes du Cap, qui interagit régulièrement avec les otaries à fourrure du Cap – et dont la population totale est beaucoup plus petite et plus vulnérable. entre 21 000 et 30 000.

Et ensuite ?

« Les autorités côtières continueront de travailler en étroite collaboration avec les vétérinaires et les scientifiques de l’État pour mettre en œuvre des mesures proactives continues afin de gérer l’épidémie de rage de manière responsable », déclare Oelofse.

L’une de leurs principales préoccupations est que les phoques se rassemblent en groupes massifs lorsque la saison de reproduction débute en octobre.

« Je suis vraiment rassuré par l’attitude proactive que j’ai constatée chez tout le monde en Afrique du Sud », déclare Gardner. « Et j’espère qu’ils pourront euthanasier les animaux problématiques avant qu’ils ne soient introduits dans les colonies de reproduction, mais je suis un peu inquiet s’ils ne le font pas. »