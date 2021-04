Le matin après des Oscars très étranges, nous avons demandé à AO Scott, co-critique de cinéma en chef, et à Wesley Morris, critique en général, de discuter de ce qu’ils en ont fait. La cérémonie allait toujours être inhabituelle en raison des limites liées à la pandémie, mais elle s’est terminée par l’une des plus grandes déceptions de mémoire: quand le meilleur acteur, pas la meilleure image, était le prix final de la soirée et le gagnant était un Anthony absent. Hopkins, pas le Chadwick Boseman attendu. Voici ce que nos critiques ont dit:

AO SCOTT J’essaie de me souvenir de ce que j’ai ressenti pendant la majeure partie du spectacle, ce qui était comme un dîner long, gênant mais pas tout à fait désagréable auquel je n’étais pas sûr d’avoir été invité. Mais nous devons commencer par la fin. La seule explication est que Steven Soderbergh et les autres producteurs de la télédiffusion étaient, comme beaucoup d’entre nous, convaincus que Chadwick Boseman prendrait le meilleur acteur, et ont envisagé un tableau final de fierté et de pathétique, combinant chagrin et célébration. Même les présentations laconiques des nominés au meilleur acteur par Joaquin Phoenix, après les proses de Renée Zellweger aux candidats à la meilleure actrice, semblaient créer un moment sombre et sublime.

Ce qui s’est passé était plus que simplement décevant. Le prix de Hopkins et l’Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand («Nomadland»), bien que tous deux entièrement défendables sur le fond, ont également envoyé un message. L’académie est seulement prête à aller aussi loin dans la direction du nouveau. Et à part le triomphe «Nomadland» pour la meilleure image (auquel nous reviendrons), cela semblait être un Oscars assez standard, malgré le format étrange. Le film « edgy » (« Promising Young Woman ») reçoit un prix de consolation de scénario, les acteurs de couleur (Daniel Kaluuya, Yuh-Jung Youn) obtiennent des victoires de soutien, mais pour la plupart, je me souviens des paroles d’une chanson qui Billie Holiday chantait. «Ceux qui en auront auront. Eux qui ne perdront pas. Je suppose que c’est toujours d’actualité.

WESLEY MORRIS Étrangement, malheureusement, oui. Et pourtant, de ces cinq acteurs, cela a tout le sens du monde pour Anthony Hopkins d’avoir gagné. Il est titanesque dans «Le Père». Son travail là-bas ressemble à un rêve fébrile de désorientation qui était aussi probablement dans la timonerie gériatrique de l’électeur moyen. Pendant ce temps, Chadwick Boseman – tout ce zèle effréné dans «Ma Rainey’s Black Bottom» se résumait à une promesse que l’académie ne pouvait pas tenir. Et comme Adele et Billie Eilish aux Grammys, Anthony Hopkins doit expier les péchés qui ne sont pas de sa faute.

Cela, bien sûr, devient le problème avec ces couronnements présumés, qu’ils visent Lauren Bacall, Glenn Close ou l’héritage de Chadwick Boseman. Les Oscars vont Oscar. Et en ce qui concerne les pratiques de récompenses durables de l’académie, en particulier en ce qui concerne les Noirs et le meilleur acteur, je ne suis pas sûr que quiconque puisse compter sur suffisamment de 9000 personnes pour faire même le travail réparateur cosmétique.