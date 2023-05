Pourquoi les orques attaquent-ils les bateaux ? Gladis l’épaulard, en quête de revanche sur les yachts de Gibraltar

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

UN Le bateau d’un marin britannique a été la dernière victime d’une vague d’attaques d’orques contre des bateaux près de Gibraltar, car un expert a suggéré qu’un épaulard «traumatisé» pourrait apprendre par inadvertance à d’autres à cibler des navires.

Selon le groupe de travail sur les orques de l’Atlantique (GTOA), il y a eu 20 incidents ce mois-ci entre les prédateurs hautement sociaux et les petits navires naviguant dans le détroit de Gibraltar, avec des dizaines d’attaques d’orques contre des navires enregistrées sur les côtes espagnoles et portugaises cette année. .

Aux premières heures de jeudi, un groupe d’orques a cassé le gouvernail et percé la coque d’un navire après avoir percuté le Mustique en route vers Gibraltar, incitant son équipage de quatre personnes à contacter les autorités espagnoles pour obtenir de l’aide, un porte-parole du sauvetage maritime dit le service.

April Boyes a déclaré qu’elle « se sentait reconnaissante envers les garde-côtes » après « l’expérience effrayante » (Avril Boyes/Instagram @ april_georgina/via REUTERS)

Le service a déployé un navire d’intervention rapide et un hélicoptère transportant une pompe de cale pour aider le navire de 20 mètres (66 pieds), qui naviguait sous pavillon britannique, a déclaré un porte-parole du service de sauvetage maritime. Le Mustique est remorqué jusqu’au port de Barbate, dans la province de Cadix, pour y être réparé.

En publiant des images de l’épreuve sur Instagram, le marin britannique April Boyes, âgé de 31 ans, a déclaré : « Ce qui a commencé comme une rencontre apparemment unique s’est terminé avec des orques qui ont détaché notre gouvernail du bateau, puis ont arraché des morceaux du bateau pendant une heure.

« Un énorme trou dans la coque signifiait que nous avions des infiltrations d’eau dans d’autres parties du bateau et dans la salle des machines et je peux honnêtement dire que c’était une expérience effrayante. Nous sommes tous en sécurité, je suis reconnaissant envers les garde-côtes.

Plus tôt en mai, le voilier Alboran Champagne a subi un impact similaire de trois orques à un demi-mille nautique au large de Barbate. Le navire n’a pas pu être remorqué car il a été complètement inondé et a été laissé à la dérive pour couler.

Le capitaine du bateau, Werner Schaufelberger, a déclaré au magazine allemand Yacht qu’il a vu les deux plus petites baleines imiter la tactique d’éperonnage de la plus grande orque, supposée être une matriarche nommée White Gladis.

« Les petits ont secoué le gouvernail à l’arrière tandis que le grand a reculé à plusieurs reprises et a percuté le navire de plein fouet par le côté », a-t-il déclaré. « Les deux petits orques ont copié la technique du plus grand et, avec un léger élan, se sont précipités vers le bateau. Principalement sur le safran, mais aussi sur la quille.

Le bateau a été gravement endommagé lors de la rencontre de jeudi (Avril Boyes/Instagram @ april_georgina/via REUTERS)

À peine deux jours auparavant, le 2 mai, six orques ont percuté la coque d’un yacht de croisière Bavaria 46 lors d’une rencontre d’une heure près de Tanger, qui aurait coûté des milliers de livres de dégâts.

La consultante en affaires Janet Morris et le photographe Stephen Bidwell, un couple de Cambridgeshire, tous deux âgés de 58 ans, étaient à bord pour un cours de voile lorsqu’ils ont entendu un cri de « orques! ».

« Nous étions des canards assis », a déclaré Mme Morris au Le télégraphe du jourtandis que M. Bidwell a déclaré: « Je n’arrêtais pas de me rappeler que nous avions un bateau de 22 tonnes en acier, mais en voir trois arriver à la fois, rapidement et au rythme avec leurs ailerons hors de l’eau était intimidant. »

« Une matriarche clairement plus grande était définitivement là et supervisait presque », a-t-il ajouté, spéculant qu’il s’agissait de White Gladis.

La première rencontre d’orques dans la région a eu lieu en mai 2020, depuis lors, plus de 500 ont été enregistrées, selon le groupe de recherche GTOA.

Les personnes à bord ont été obligées d’évacuer l’eau du bateau endommagé jeudi (April Boyes/Instagram @ april_georgina/via REUTERS)

La plupart des interactions ont été inoffensives, les orques ne touchant qu’environ un navire sur cent traversant la région, selon le biologiste Alfredo Lopez Fernandez, de la GTOA et de l’Université d’Aveiro, qui a déclaré que trois navires ont coulé jusqu’à présent.

Les experts pensent que White Gladis a peut-être subi un « moment critique d’agonie », comme entrer en collision avec un bateau ou être pris au piège lors d’une pêche illégale, ce qui a modifié son comportement de manière « défensive ».

« Cette orque traumatisée est celle qui a déclenché ce comportement de contact physique avec les bateaux », a déclaré le Dr Lopez Fernandez. Sciences en direct.

« Nous n’interprétons pas que les orques enseignent aux jeunes, bien que le comportement se soit propagé aux jeunes verticalement, simplement par imitation, et plus tard horizontalement parmi eux, car ils le considèrent comme quelque chose d’important dans leur vie », a-t-il déclaré.

Le comportement a déconcerté les scientifiques, certains suggérant initialement qu’il pourrait être lié à la pénurie nocive de nourriture face aux mammifères, ou à la reprise perturbatrice des activités nautiques habituelles à la suite de la pandémie, tandis que d’autres ont suggéré qu’il pourrait être comportement ludique.

Bien que connues sous le nom d’épaulards, les orques en voie de disparition font partie de la famille des dauphins. Ils peuvent mesurer jusqu’à huit mètres et peser jusqu’à six tonnes à l’âge adulte.

