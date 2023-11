Pourquoi les organisations des sciences de la vie doivent adopter une gouvernance des données basée sur la technologie

Dans les secteurs pharmaceutique et technologique médical, le terme « gouvernance des données » peut évoquer différentes significations selon le prisme opérationnel et expérientiel à travers lequel le terme est perçu :

Cadres se demandent probablement si le retour sur investissement de la mise en œuvre d’une technologie et de processus modernes de gouvernance des données justifie l’investissement en temps, en argent et en ressources.

Responsables de la conformité et de la confidentialité la gestion des risques organisationnels et la garantie du respect des réglementations mondiales et des lois sur la confidentialité plaident probablement de manière agressive en faveur de l'adoption immédiate d'une technologie de pointe en matière de gouvernance des données.

Ventes et marketing sont probablement exclusivement intéressés par la manière dont les données de leur organisation peuvent être exploitées pour soutenir leurs objectifs d'acquisition, de vente et de revenus – et espèrent que la gouvernance des données n'équivaut pas à des limitations.

Mis à part les perceptions, les réalités de la conformité et l’évolution actuelle vers des décisions basées sur les données obligeront bientôt les responsables informatiques à mettre en œuvre des plateformes de gouvernance à l’échelle de l’entreprise.

Cependant, les feuilles de calcul et les processus manuels autrefois associés à la gouvernance des données deviennent rapidement obsolètes, compte tenu des facteurs suivants :

Vitesse, volume et variétés de données disponibles

Demande rapide de solutions commerciales basées sur les données et de production de services

Intégration inévitable de la technologie des données avec les innovations de l’IA générative et du Large Language Model (LLM) spécifiques à l’industrie

Tous les acteurs bénéficieraient d’un nouveau regard sur les capacités avancées de la gouvernance moderne des données lorsqu’elle est efficacement infusée des dernières technologies – et du bond en avant qui se profile à l’horizon alors que le potentiel actuellement inconnu de l’IA dans ce domaine est dévoilé. Les LLM peuvent transformer les données brutes en un flux constant de prédictions, d’informations et de recommandations commerciales dans l’ensemble d’une organisation mondiale à une vitesse sans précédent. Cependant, une gouvernance avancée des données sera nécessaire pour protéger les organisations des sciences de la vie contre toute non-conformité involontaire ; tout en fournissant des fonctionnalités recherchées pour permettre à chaque service d’augmenter sa productivité et ses performances en accédant aux informations précises dont il a besoin pour prendre des décisions éclairées.

La qualité des données passe toujours en premier

Avant d’explorer les avantages et les capacités de la technologie de gouvernance des données, il est essentiel de comprendre l’importance d’utiliser des données propres et fiables pour alimenter les solutions de gouvernance. Des (méta)données inexactes ou incomplètes ont un impact négatif sur les performances et l’adoption de toute solution basée sur les données, mais cet impact est amplifié dans le cas des données de santé et des règles et exigences complexes qui régissent leur accès et leur utilisation.

Les premiers adeptes d’une philosophie d’entreprise axée sur la technologie dans le domaine des sciences de la vie sont enthousiastes à l’idée d’adopter de nouvelles innovations et d’explorer les possibilités fonctionnelles élargies. Cependant, les impacts négatifs potentiels en aval d’une prise de décision à plusieurs niveaux à l’échelle de l’entreprise, basée sur des données non vérifiées et inexactes, sont pratiquement incommensurables. Alors qu’une organisation se lance dans la mise en œuvre d’une solution de gouvernance des données à grande échelle, il est fortement recommandé de donner la priorité à la maîtrise d’une gestion des données de référence (MDM) haute performance afin de garantir que les données et les métadonnées sont toujours à jour, précises et aussi complètes que possible. En bref, les conséquences négatives potentielles du « garbage in – garbage out » sont multipliées de façon exponentielle lorsque des données peu fiables alimentent tous les aspects des opérations commerciales, depuis les initiatives de croissance dans les ventes et le marketing jusqu’à la gestion des risques et la conformité des données.

Des données de qualité renforcent la confiance et l’adoption

Toutes les entreprises des sciences de la vie seraient d’accord avec le principe d’une pleine intégration des données dans leur ADN opérationnel. Cependant, si ceux qui sont invités à dépendre des données ne font pas confiance aux données fournies, ils régresseront rapidement vers les anciennes méthodes de gestion des données. Les utilisateurs ont besoin d’assurance sur des questions comme celles-ci :

Est-ce que j’exploite des données de qualité pour prendre mes décisions commerciales ?

Est-ce que cela va donner des résultats biaisés ?

Les données sont-elles suffisamment propres pour entraîner des modèles d’IA génératifs ?

« Une seule chose convaincra les gens d’investir le temps et les efforts nécessaires pour changer leurs vieilles habitudes et adopter de nouveaux outils, technologies et processus : ce sont les résultats. Et la condition préalable aux résultats positifs de toute capacité de données/technologie est des données fiables. Des données de qualité sont fondamentales pour instaurer la confiance et adopter des technologies en évolution. – Vinobha Pannerselvam, responsable principale de la gestion des données techniques, IQVIA

Ce à quoi les utilisateurs de données font intrinsèquement confiance, c’est leur propre expérience et les résultats observés. Si les technologies, les outils et les processus reposent sur une base de données de qualité, les résultats seront presque certainement favorables et les utilisateurs trouveront utile d’apprendre à exploiter efficacement les nouvelles solutions de données.

Gouvernance des données pour la conformité

Beaucoup perçoivent la gouvernance des données comme étant les politiques, les documents et les contrats, mais la clé est d’inclure les personnes comme ingrédient principal dans le processus. Alors que la plupart des entreprises des sciences de la vie ont défini des politiques et des procédures autour de la gestion, de l’accessibilité et de l’utilisation des données, la gouvernance réelle de ces politiques et procédures peut être difficile sans la mise en place d’une structure de gestion des données adéquate. Des changements tels que la rotation du personnel, l’expansion internationale dans de nouvelles régions, les mises à jour réglementaires, etc. peuvent transformer du jour au lendemain des politiques statiques et rigides en dettes non garanties. Une plateforme de gouvernance des données intelligente, flexible et réactive fournit la structure nécessaire pour gérer et s’adapter aux changements constants qui peuvent menacer le respect de la conformité. Une fois qu’une plateforme de gouvernance des données de qualité a été correctement configurée, les organisations gagnent :

Garde-corps intégrés pour garantir une utilisation appropriée des données

Contrôles et contrepoids pour éliminer les erreurs involontaires

Contrôle dynamique pour garantir une conformité juridique en toute confiance

Faire de la gouvernance des données plus une habitude qu’une tâche

Si les gestionnaires de risques et les responsables de la conformité ont du mal à convaincre la haute direction d’investir dans une solution de gouvernance des données de qualité, un examen des conséquences négatives potentielles du non-respect de diverses réglementations peut être convaincant, car les dommages à la réputation auprès des clients, prospects et partenaires peuvent considérablement impacter une marque à long terme.

Améliorer les performances de l’entreprise grâce à la gouvernance des données

Parce que la plupart des gens associent la gouvernance des données au respect de règles, ils sous-estiment sa capacité à produire de nouvelles informations commerciales, à éclairer les décisions commerciales et à inspirer des façons créatives d’exploiter les données pour améliorer les performances opérationnelles. Cependant, le service informatique est traditionnellement (et souvent à contrecœur) le gardien de tout ce qui touche aux données. Besoin d’un rapport ? Demande-le. Besoin d’une liste de prospects segmentée ? Demande-le. Cela est sur le point de changer à mesure que les technologies modernes de gouvernance des données et de catalogue stimulent la démocratisation des données et la maîtrise des données. Des outils de catalogage de données sophistiqués et conviviaux peuvent élever les consommateurs de données novices sans expertise informatique en citoyens de données hautement efficaces et autonomes, capables de segmenter, d’analyser et de comprendre les nombreux types de données dont ils disposent. Semblable à une simple recherche Google, les utilisateurs peuvent saisir leurs propres requêtes de données basées sur des questions logiques et de bon sens et accéder aux données précises nécessaires à des objectifs commerciaux spécifiques.

Les catalogues modernes, déjà dotés de technologies d’IA, permettent aux utilisateurs de saisir simplement l’objectif commercial souhaité et de recevoir instantanément les données, rapports ou autres résultats nécessaires pour l’atteindre. Dans un avenir proche, les consommateurs de données individuels ne seront limités que par leur propre capacité à poser des questions intelligentes et à imaginer de nouveaux cas d’utilisation créatifs.

Les solutions de gouvernance des données actuelles sont flexibles, fiables et extrêmement conviviales. Ils fournissent un accès sécurisé et structuré aux données aux bons utilisateurs et inspirent l’assurance que les règles sont respectées et que les exigences sont respectées, ce qui se traduit par la liberté d’explorer les limites des données. Une gouvernance des données basée sur la technologie offre cette liberté et cette maîtrise des données aux citoyens des données de l’entreprise pour qu’ils puissent fonctionner au mieux avec une connaissance, un accès et un contrôle améliorés des données.

La conformité et la prévention des non-conformités sont des raisons suffisantes pour que les entreprises des sciences de la vie s’engagent à mettre en œuvre une technologie de gouvernance des données performante. Les capacités, l’efficacité et les capacités étendues constamment libérées grâce à l’intégration créative de l’IA rendent l’investissement encore plus rentable.

IQVIA soutient les entreprises mondiales du secteur pharmaceutique, des dispositifs médicaux et des soins de santé dans leurs besoins en matière de gouvernance et de gestion des données. Vous pouvez en savoir plus sur les capacités de gouvernance et de gestion des données d’IQVIA sur notre site Web.