Pourquoi les ordinateurs portables économiques sont une fausse économie pour les étudiants

Pour la plupart des étudiants, un ordinateur portable sur lequel ils peuvent compter est un outil indispensable. La valeur d’un ordinateur qui peut aller n’importe où et fonctionner pendant des heures sans alimentation secteur ne peut être sous-estimée – c’est l’un des rares gros achats que vous ne regretterez pas.

Mais si l’on en croit les récentes recherches de Nvidia et UCAS, de nombreux étudiants fais souhaite qu’ils avaient choisi plus judicieusement et dépensé un peu plus. Plus d’un tiers (37 %) des 600 étudiants britanniques interrogés ont déclaré regretter d’avoir acheté l’ordinateur portable qu’ils ont finalement choisi, près de la moitié (48 %) pensant qu’ils n’avaient pas fait suffisamment de recherches avant d’acheter.

La recommandation de Nvidia ? Pour acheter un ordinateur portable propulsé par l’un de ses GPU, bien sûr ! Cependant, la réponse n’est pas aussi simple que cela. Il est vrai que la plupart des étudiants devraient éviter les ordinateurs portables les moins chers pour s’assurer que les performances sont à la hauteur, mais il n’y a généralement pas besoin d’une puce graphique discrète.

Ordinateurs portables économiques ≠ ordinateurs portables étudiants

Avec autant de choix, décider quel ordinateur portable acheter en 2022 est plus difficile que jamais. À moins que vous ne soyez certain qu’un MacBook vous convient, il existe des centaines d’options différentes exécutant Windows ou Chrome OS.

Ce dernier est synonyme d’étudiants, ce qui est compréhensible compte tenu de l’énorme popularité des Chromebooks dans le secteur de l’éducation. Mais, comme l’explique Ben Berraondo, responsable des relations publiques grand public chez Nvidia pour l’Europe, “l’un des éléments clés est désormais de comprendre comment les étudiants ont changé au cours des 10 à 15 dernières années”.

La conception de base de la plupart des ordinateurs portables est à peu près la même, mais la technologie qu’ils contiennent a progressé rapidement au cours de cette période. Berraondo pense qu’il y a deux domaines clés sur lesquels les étudiants devraient se concentrer : “comment ils utilisent un ordinateur portable” et “les applications de base qu’ils utiliseront”, à la fois pendant leurs études et après la qualification.

Mettre l’accent sur des cas d’utilisation spécifiques est un moyen précieux de déterminer ce qui est le plus important. Les Chromebooks restent une bonne option pour quelqu’un avec “des trucs axés sur les données et le traitement de texte”, selon Don Woligroski, directeur principal du marketing de la technologie des processeurs mobiles chez AMD.

Mais si vous êtes plus familier avec Windows ou si vous appréciez le support supplémentaire qu’il fournit, “n’importe quel nombre de minces et légers fera l’affaire. En 2022, les spécifications sont si belles ».

Sans surprise, Woligroski recommande des appareils alimentés par des processeurs AMD Ryzen, mais vous ne devez pas oublier Intel. Les deux sociétés proposent de nombreuses offres budgétaires, mais la plate-forme Evo d’Intel permet de choisir facilement un ordinateur portable fin et léger qui ne sacrifie ni les performances ni la conception.

Le Galaxy Book Pro 360 de Samsung est un ordinateur portable Intel Evo haut de gamme Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’évangéliste principal des ventes techniques, Simon Lambden, tient à souligner que tous les ordinateurs portables Intel Evo « prennent en charge le réveil instantané, au moins neuf heures d’autonomie, une charge rapide via USB-C et une excellente connectivité comme Thunderbolt 4 ».

Lambden pense que “des fonctionnalités comme celles-ci font de l’expérience quotidienne d’utilisation d’un ordinateur portable une joie, au-delà des vitesses brutes et des flux d’un CPU ou d’un GPU”.

Mais alors que la plupart des appareils Intel Evo utilisent des graphiques intégrés, Nvidia défend ses GPU discrets pour les ordinateurs portables. Alors, comment décidez-vous ce qui vous convient?

Un GPU discret n’est nécessaire que pour certains étudiants

La première chose à considérer est le prix. Sans surprise, opter pour un ordinateur portable avec un GPU discret coûte presque toujours beaucoup plus cher que l’équivalent avec une puce graphique intégrée au CPU. Cependant, il est toujours possible d’obtenir un appareil alimenté par Nvidia RTX pour environ 600 $/600 £, ce que Berraondo décrit comme « vraiment génial pour ce type de travail étudiant ».

Woligroski convient que des GPU discrets sont nécessaires dans certains scénarios, mais soutient que les graphiques intégrés à certains ordinateurs portables Ryzen de la série 6000 peuvent «exécuter le créateur [apps] et des charges de travail de jeu Full HD 1080p directement ». Ce dernier n’est guère une exigence pour les cours, mais l’achat d’un ordinateur portable capable d’exécuter des jeux exigeants pourrait vous faire économiser des centaines sur une Xbox ou une PlayStation distincte.

Le même sentiment est partagé par Lambden, qui estime que “nous avons vu des sauts spectaculaires dans les performances des GPU intégrés au cours des dernières années”. Cependant, “toute personne utilisant un logiciel de modélisation 3D, des applications de CAO, l’accélération de l’IA ou l’édition de vidéos 4K, pour n’en citer que quelques-uns, bénéficiera grandement d’un GPU discret”.

Ainsi, la plupart des étudiants n’auront pas besoin d’un GPU discret, mais vous voudrez peut-être en avoir un pour jouer aux derniers jeux – au-delà de 1080p – pendant votre temps libre. Cependant, il existe un petit nombre d’étudiants pour lesquels un GPU dédié est conseillé ou même nécessaire afin de tirer le meilleur parti de votre éducation.

Un appareil peut tout faire, mais ce n’est pas nécessaire

L’un des arguments en faveur d’un GPU discret est qu’il permet à un ordinateur portable de devenir un appareil tout-en-un pour de nombreuses personnes. En tant que « premier achat des étudiants en termes de coût », Berraondo décrit un ordinateur portable comme « le cœur de cette maison de divertissement ». Le même appareil utilisé pour étudier est souvent utilisé pour écouter de la musique, regarder des vidéos, créer du contenu et jouer.

Bien sûr, les ordinateurs portables dotés de GPU discrets géreront ces tâches mieux qu’un ordinateur intégré dans la plupart des situations. Vous voudrez peut-être un ordinateur portable capable de tout faire, mais différentes catégories d’appareils existent pour une raison.

Les ordinateurs de bureau, par exemple, offrent généralement les meilleures performances et sont facilement évolutifs (contrairement aux ordinateurs portables), mais vous ne pouvez pas les transporter avec vous. Alternativement, les étudiants peuvent vouloir une tablette avec stylet et clavier amovible, surtout s’il exécute Windows comme le fait la Surface Pro 8.

La Surface Pro 8, le dernier fleuron 2-en-1 de Microsoft Dominik Tomaszewski / Fonderie

De plus, de nos jours, il n’est pas difficile d’utiliser un système d’exploitation mobile (tel qu’Android 12) avec un système d’exploitation de bureau (comme Windows 11), à condition d’identifier des applications et des services spécifiques qui peuvent partager des fichiers et des données sur tous vos appareils. Et, bien sûr, il existe de nombreux services de stockage en nuage qui facilitent cela.

Si vous êtes sur le point d’acheter un ordinateur portable pour l’université ou le collège, cela vaut la peine de dépenser un peu plus que ce que vous aviez prévu pour obtenir un appareil plus puissant. Les ordinateurs portables économiques peuvent sembler tentants, mais peuvent ne pas être à la hauteur, et vous pourriez vous retrouver parmi ceux qui regrettent votre achat dès que vous commencez à étudier en septembre ou octobre.

Mais vous n’aurez probablement pas besoin d’un ordinateur portable avec un GPU discret, sauf si vous savez déjà que vous devrez utiliser des applications qui ne fonctionneront pas bien sans un, et cela vaut la peine de réfléchir sérieusement si un ordinateur portable est définitivement la meilleure option.

Pour beaucoup, cependant, un ordinateur portable sera le meilleur choix : un seul appareil qui fait tout. Et pour vous aider à choisir le meilleur modèle à acheter, notre guide des meilleurs ordinateurs portables étudiants vous explique tout ce que vous devez savoir.