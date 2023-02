La nature est vraiment incroyable à bien des égards. À l’occasion de la Saint-Valentin, un agent du Service forestier indien (IFS) a partagé une série de tweets, mettant en lumière une belle histoire d’amour mettant en scène un couple d’oiseaux calaos. Les images et la vidéo capturées par l’officier montrent le beau voyage des oiseaux, alors qu’ils élèvent leurs enfants. La vidéo s’ouvre sur un calao mâle qui passe de la nourriture et nourrit sa partenaire à l’aide de son bec, qui s’est enfermée à l’intérieur de leur maison pour pouvoir nicher leurs enfants.

“Montrez-moi une plus belle histoire d’amour que celle-ci. Le Calao mâle nourrit la femelle, qui s’est enfermée dans le nid pour élever les petits. Il le fera pendant quelques mois, tous les jours », lit-on dans la légende de la vidéo.

L’officier de l’IFS a également partagé une photo d’un couple de calaos couronnés. Il a mentionné que les calaos sont connus sous le nom de “jardinier de la forêt” ; et en Inde, on trouve 9 espèces de calaos.

Il a également ajouté: «Ils se déplacent ensemble et vivent très longtemps. Lorsque le couple attend, ils vont faire des emplettes pour une maison. Un nid. Il peut s’agir d’une cavité naturelle dans un arbre ou du nid d’un autre oiseau ou de son ancien nid.

L’officier a ensuite ajouté une photo du nid et a déclaré que le couple scellait le nid avec tout le matériel disponible et laissait une petite fissure ouverte pour la nourriture.

« Maintenant, le temps va les tester. La femelle restera à l’intérieur pendant les 3-4 prochains mois avec juste une petite ouverture dans le nid. Regarder dehors et attendre son mari avec de la nourriture. Bientôt, les enfants n’ont plus d’œufs, il faut plus de nourriture », a-t-il écrit.

Pendant que la femelle Calao niche, le mâle “erre dans la forêt” à la recherche de nourriture. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, il doit augmenter la fréquence des déplacements. Cela devient son travail quotidien, car il doit nourrir sa famille.

Le travail du calao mâle ne s’arrête pas là. Selon l’homme, il protège également le nid, tout en essayant de trouver les meilleures figues.

« Tous les fruits ne sont pas livrés, certains tombent simplement par terre pendant l’échange. Ils avalent les fruits entiers et dans ce processus, les graines sont transportées sur de longues distances. Si le mâle ne vient pas ou se fait braconner, la famille meurt en attendant. C’est la partie la plus difficile », a ajouté l’officier.

L’officier a conclu l’histoire en partageant des photos de graines propagées par les calaos. Il a dit qu’après avoir eu les fruits, ils ont répandu les graines dans la forêt, en particulier là où il y a des nids. C’est pourquoi ils sont appelés “Jardinier de la forêt”.

N’est-ce pas une histoire intéressante mais belle?

