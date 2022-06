Pourquoi les offres d’emploi des gens sont annulées quelques jours avant qu’elles ne commencent

Joynese Speller était ravie de commencer un nouvel emploi en tant que spécialiste de la livraison de projets pour une entreprise de soins de santé le 6 juin. Alors qu’elle terminait son ancien travail à but non lucratif un vendredi, elle a envoyé un e-mail à sa nouvelle entreprise pour confirmer son heure de début lundi. Quelques heures plus tard, elle a reçu un autre e-mail : la société avait une logistique à régler de son côté, donc Speller commencerait en fait mardi. Cela a glissé dans mercredi, puis jeudi. Vendredi, Speller a reçu un appel téléphonique. En raison de coupes budgétaires, le travail qu’elle n’avait même pas encore commencé a été supprimé. « On m’a dit qu’ils essayaient de me trouver un poste dans un autre département, mais c’est aussi la fin de leur exercice, alors ils mettent beaucoup de temps à me répondre », a déclaré Speller, 26 ans, de Charlotte, Nord. Carolina, raconte CNBC Make It. « J’ai quitté un emploi en pensant que j’allais en changer, donc je n’étais pas préparé financièrement pour ce qui allait arriver. » Retourner à son ancien lieu de travail, qui, selon elle, était « toxique » et avait un roulement élevé, n’était pas une option – mais elle devait payer pour une réparation de voiture et s’occuper de son fils de 4 ans. Elle a fait des livraisons Doordash pour joindre les deux bouts au cours des trois dernières semaines. Après avoir pris quelques jours pour traiter son offre d’emploi annulée, Speller a lancé LinkedIn pour postuler à des emplois et a vu plus de nouvelles de grandes entreprises procédant à des licenciements et reprenant des offres. « Je n’avais pas réalisé que c’était si répandu jusqu’à ce que cela m’arrive », dit-elle.

Passer d’une embauche rapide à une annulation massive des offres est « très inhabituel »

Les données les plus récentes du Département du travail montrent que le marché du travail américain est toujours tendu, et les travailleurs ont plus de pouvoir de négociation que jamais. Les offres d’emploi et les taux de démission ont grimpé en flèche l’année dernière tandis que le chômage diminuait. En avril, il y avait environ deux offres d’emploi pour chaque travailleur qui en voulait un. Mais au cours des dernières semaines, de nombreux employeurs ont commencé à se démener pour resserrer leurs budgets en raison de la hausse de l’inflation, des rumeurs d’une récession imminente et des fluctuations du marché de la cryptographie. Des géants de la technologie comme Uber et Meta ont déclaré qu’ils réduiraient l’embauche, tandis que d’autres, dont Robinhood, Peloton et Carvana, ont procédé à des licenciements. Quelques semaines après avoir annoncé son propre gel des embauches, l’échange de crypto Coinbase a licencié 18% de ses effectifs et a commencé tirer des offres d’emploi. D’autres sociétés, dont Twitter et Redfin, ont offres annulées ces dernières semaines.

Les entreprises technologiques ont été incitées à se développer à tout prix, et en quelques semaines, nous sommes passés à un monde où nous nous concentrons sur la résilience. Sid Upadhyay Co-fondateur et PDG, WizeHire

La plupart de ces suppressions d’emplois de haut niveau proviennent d’entreprises technologiques en hyper-croissance axées sur la suppression d’emplois en début de carrière, déclare Sid Upadhyay, co-fondateur et PDG de la société de recrutement WizeHire. Il pourrait également y avoir des difficultés pour d’autres employeurs étroitement liés aux conditions économiques, comme dans les secteurs hypothécaire et financier. Mais le coup de fouet allant de l’embauche rapide à l’annulation des offres, en raison des fluctuations spectaculaires du marché, est « très inhabituel », a déclaré Upadhyay. « L’environnement économique plus large a tellement changé : les entreprises technologiques ont été incitées à se développer à tout prix, et en quelques semaines, nous sommes passés à un monde où nous nous concentrons sur la résilience. »

Les craintes d’un « hiver crypto » n’affectent pas que les sociétés de crypto

Marquelle Turner-Gilchrist, 35 ans, de Los Angeles, pensait qu’il avait trouvé un « match fait au paradis professionnel » lorsqu’il a trouvé une ouverture avec une entreprise de commerce social en avril. Il s’est bien entendu avec l’équipe lors d’entretiens et d’un dîner, et quelques jours plus tard, une offre a atterri dans sa boîte de réception. Turner-Gilchrist a pris le week-end pour y réfléchir. Lundi, il a répondu par e-mail avec quelques questions sur les détails du travail, puis « je n’ai pas eu de nouvelles du co-fondateur pendant quelques jours, ce qui était bizarre, car la communication jusque-là était excellente », dit-il. Quelques jours plus tard, Turner-Gilchrist a reçu un appel du PDG, qui a annulé l’offre d’emploi – expliquant que l’entreprise était en grande partie financée par des investisseurs en crypto dont les actifs numériques étaient perdre de la valeur de jour en jour. « Nous réexaminons ce qui se passe sur le marché de la cryptographie qui a pris une tournure malheureuse, et par conséquent, nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée d’embaucher des effectifs supplémentaires pour le moment », se souvient Turner-Gilchrist. « J’ai entendu parler d’offres annulées », déclare Turner-Gilchrist, notant que les vérifications des antécédents ou les références professionnelles ne réussissent parfois pas. « Mais ça ne m’est jamais arrivé [before]. » Dans une certaine mesure, il s’estime chanceux : « J’aurais pu être licencié dans trois mois, et ce serait pire », dit-il. Au contraire, l’expérience lui a appris à être plus prudent dans les entretiens. Il dit qu’il est plus enclin à poser des questions sur les taux de rétention d’une entreprise, pense que les nouvelles d’offres annulées ou de licenciements récents devraient être notées sur les conseils d’embauche, et pense que les hauts dirigeants devraient être plus ouverts publiquement sur la santé financière de leur organisation. « Je ne regarde pas du tout les entreprises crypto-adjacentes », ajoute-t-il.

Malgré la volatilité de certains secteurs, il s’agit toujours d’un marché de demandeurs d’emploi