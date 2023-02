Pourquoi les œufs sont-ils si chers ? Pour toutes les mauvaises raisons.

L’été dernier, je suis allé voir un énorme tas de poules mortes non loin de chez moi dans le Wisconsin. La ferme d’élevage d’œufs d’où provenaient les poules avait récemment été touchée par une infection par la grippe aviaire, ce qui signifiait que les poulets – tous les 2,8 millions d’entre eux – devaient être rapidement tués, dans un processus que l’industrie appelle par euphémisme « dépeuplement ». Au moment où je suis allé sur le site, quelques mois après l’abattage, il ne restait que des tas d’ossements, grouillant de mouches et autres charognards et s’étendant à perte de vue, lui donnant l’air fantomatique d’une masse grave. À part les résidents voisins qui étaient furieux que les cadavres aient été essentiellement abandonnés dans leur arrière-cour, cet endroit était en grande partie passé sous silence.

Lorsque vous couvrez un sujet de niche comme l’élevage industriel, il est toujours un peu surprenant de voir votre rythme devenir l’actualité nationale majeure, comme l’a fait l’épidémie de grippe aviaire ces derniers mois. Mais le fait que la grippe aviaire ait entraîné la mort et l’abattage d’un nombre record de 58 millions de volailles aux États-Unis depuis l’année dernière seulement n’est pas ce qui attire le plus l’attention. C’est le prix des oeufs.

Les œufs ont récemment atteint un niveau record de 4,25 $ la douzaine en moyenne aux États-Unis. Cela a envoyé des journalistes à la recherche d’une explication : “WTF continue avec des prix d’œufs absurdes ?” a demandé une histoire de Vice. Est-ce la grippe qui a créé une pénurie de poules pondeuses ? Ou, comme le groupe de défense Farm Action l’a fait valoir à la Federal Trade Commission le mois dernier, cela pourrait-il être principalement dû à la collusion et aux prix abusifs de l’industrie?

La réponse est probablement les deux (plus des facteurs inflationnistes comme des aliments pour poulets plus chers), et il est important que nous puissions démêler ce qui motive les hausses de prix. Mais ce n’est pas vraiment ce dont je veux parler. Le problème avec le cycle d’indignation du prix des œufs est qu’il prend pour acquis l’idée que les œufs doivent être abondants et bon marché. Cela ignore les immenses externalités de la production d’œufs et limite les solutions dont nous disposons pour résoudre des problèmes tels que la grippe aviaire – qui a non seulement décimé des dizaines de millions d’oiseaux et de mammifères, mais est également de plus en plus considérée comme une menace sérieuse pour l’homme. . Nous ne pouvons pas avoir d’œufs bon marché sans des élevages industriels cruels et propices aux maladies où les zoonoses prospèrent et les poules souffrent.

Le discours sur la grippe aviaire est très confus

Beaucoup de gens connaissent maintenant la cruauté de l’élevage industriel, qui est la façon dont presque toute la viande et les œufs américains sont produits, mais ils hésitent à le relier à la nourriture bon marché dans leurs assiettes. Il n’est pas surprenant que les consommateurs soient pris dans cette dissonance cognitive, mais j’ai quand même été surpris de la voir reflétée par tant de journalistes, nationaux et locaux, au cours des dernières semaines. Un écrivain de l’Atlantique, par exemple, a récemment fait remarquer dans un article qu’elle était «indignée» de dépenser 6 $ pour une douzaine d’œufs. Mais combien coûte trop cher le produit de l’indignité et de la souffrance d’un animal ? Ce point de vue – que nous avons un droit inhérent à des produits animaux bon marché – est symptomatique de notre incapacité à faire la distinction entre une nécessité et un luxe lorsqu’il s’agit des produits de l’agriculture animale. Dans un monde plus juste, les œufs seraient plus chers – mais en ce moment, ils sont chers pour de mauvaises raisons.

Au cours de la dernière année, la grippe aviaire a ravagé les élevages d’œufs, dont beaucoup entreposent des centaines de milliers, voire des millions de poules au même endroit, les confinant dans de minuscules cages empilées verticalement qui ne leur laissent pas assez d’espace pour déployer leurs ailes. Lorsqu’un seul cas de grippe est détecté dans une installation, tous les animaux doivent être dépeuplés, et bien que de nombreux points de vente appellent à tort ce processus “euthanasie”, les méthodes utilisées pour tuer en masse les oiseaux ne sont pas jolies ; les 2,8 millions de poules près de chez moi, comme des millions d’autres, ont été tuées à l’aide d’un arrêt de la ventilation, essentiellement un terme fantaisiste pour désigner un coup de chaleur. Tout cela a créé une pénurie de poules pondeuses et une opportunité pour les fabricants d’œufs d’augmenter les prix.

Très peu de reportages des médias américains sur l’épidémie ont posé des questions sur ce qui arrive aux millions d’oiseaux d’élevage industriels tués lors des dépopulations. La conversation nationale s’est plutôt focalisée sur le bien-être des consommateurs et, plus récemment, sur la manière d’empêcher la grippe aviaire de se propager aux humains et de se transformer en une pandémie catastrophique.

La perspective la plus réaliste de le faire à court terme est de vacciner à la fois les animaux d’élevage et les humains, entre autres interventions, et nous devons absolument faire ces choses. La maladie est très mortelle, après tout, pour les oiseaux et de plus en plus d’autres mammifères. Dans de rares cas humains confirmés, cette souche du virus a tué 56% des personnes, selon l’Organisation mondiale de la santé. Mais nous devons également être lucides sur l’aléa moral que crée l’approche de la vaccination : se concentrer étroitement sur la protection des humains sans perturber le statu quo dans l’industrie de la volaille ne nous incite guère à réformer le système d’élevage intensif en confinement qui inflige des souffrances extrêmes aux animaux et alimente la propagation des maladies.

Dans la discussion sur les prix abusifs des œufs, j’ai également ressenti le désir d’absoudre les Américains de la responsabilité d’avoir participé à un système indéfendable et cruel. Dans sa lettre à la FTC, Farm Action a fait valoir que la multiplication par plus du prix des œufs en un peu plus d’un an équivaut à « extorquer[ing] des milliards de dollars des poches des Américains ordinaires grâce à ce qui équivaut à une taxe sur un aliment de base dont nous avons tous besoin : les œufs. Alors que l’industrie de l’élevage fortement consolidée devrait être tenu responsable des pratiques commerciales déloyales, je crois, et d’autres ont soutenu, que l’accent mis par les progressistes ces dernières années sur des facteurs tels que la collusion et la fixation des prix dans l’agriculture animale est déplacé. Il aborde le bien-être des consommateurs sans faire face aux problèmes plus importants et politiquement plus risqués de la production animale : son ampleur et sa dépendance à un confinement extrême. Et si nous partons de l’hypothèse que les œufs devraient être un aliment de base plutôt qu’une indulgence peu fréquente, cela nous empêche de réparer ou même d’identifier correctement ce qui ne va pas avec l’élevage industriel.

Et si les œufs n’étaient pas si bon marché ?

Si les œufs étaient évalués à leur véritable coût pour l’environnement et le bien-être animal, ils seraient sûrement encore plus chers qu’ils ne le sont actuellement. Au minimum, nous interdirons les pires méthodes de dépeuplement et cesserons de renflouer l’industrie de l’élevage industriel pour le coût de l’abattage massif d’animaux en cas d’urgence, comme l’a récemment proposé un groupe de législateurs fédéraux dirigé par le sénateur Cory Booker (vous avez bien lu – les contribuables paient actuellement le dépeuplement).

Nous supprimerions également les fermes industrielles, libérant les poules des cages en batterie lugubres où la plupart d’entre elles sont maintenant gardées et empêchées d’exprimer des comportements naturels. Nous interdirons l’utilisation systématique d’antibiotiques pour prévenir les maladies chez les animaux d’élevage, ce qui contribue déjà à la résistance aux antibiotiques. Nous ralentirions les vitesses imprudentes des chaînes d’abattage, qui mettent en danger les travailleurs du conditionnement de la viande. Nous arrêterions d’exclure les oiseaux de la Humane Slaughter Act, qui, bien qu’actuellement mal appliquée, exige au moins théoriquement que la détresse pendant l’abattage soit minimisée. Nous arrêterions effectivement d’exempter l’industrie de l’élevage des lois historiques sur la qualité de l’environnement comme la Clean Water Act. La liste continue.

Mais ces animaux méritent tellement plus que ce qui peut même être envisagé dans les contraintes actuelles de notre économie politique. Les poulets doivent pouvoir toucher l’herbe, avoir suffisamment d’espace pour se déplacer, créer des liens sociaux et élever leur progéniture. Ils ne devraient pas être forcés de pondre un nombre insensé d’œufs qui nuisent à leur corps, comme les quelque 400 millions de poules pondeuses américaines ont été conçues pour le faire. La sauvagine rouge, l’équivalent animal sauvage des poules modernes, pond entre 10 et 15 œufs par an, souligne la journaliste Tove Danovich dans son livre à paraître. Sous l’Henfluence. Les poules domestiquées d’aujourd’hui pondent facilement plus de 200, ce qui les rend très sujettes aux maladies reproductives douloureuses.

Résoudre tous ces problèmes serait incompatible avec des animaux n’ayant qu’un statut de marchandise. Mais rendre les conditions dans les fermes d’œufs même minimalement acceptables pour la plupart des gens augmenterait les prix à un niveau tel que les gens achèteraient moins d’œufs et nous en produirions beaucoup moins. C’est une bonne chose – c’est ainsi que le mécanisme des prix est censé fonctionner, en faisant en sorte que les biens de consommation reflètent le véritable coût de leur production. Comme l’a dit un écrivain dans le Guardian plus tôt cette semaine : « Imaginez comment vous vénéreriez un œuf s’il était aussi rare et luxueux qu’une truffe : imaginez à quel point vous verriez différemment la créature qui l’a produit ?

L’augmentation du prix des aliments d’origine animale est un argument intrinsèquement épineux pour les progressistes, car il se lit comme, eh bien, régressif. Les personnes à faible revenu consacrent une plus grande part de leurs revenus à l’alimentation, et les œufs sont, du moins avant la grippe aviaire, l’un des aliments riches en protéines les moins chers disponibles (bien que les sources végétales comme les légumineuses fournissent également des protéines ultra bon marché, et ils sont bourrés de fibres). La plupart des Américains essaient simplement de joindre les deux bouts, et il ne devrait pas leur incomber de scruter chacun de leurs choix alimentaires. Un pays juste doit garantir que chacun peut facilement se permettre des aliments nutritifs – mais cela doit être abordé à un niveau indépendant des décisions que nous prenons en tant que société concernant les niveaux de consommation optimaux et les prix des différents aliments. Et ce calcul doit inclure les coûts éthiques, environnementaux et de santé publique. Bien que les œufs n’aient pas une empreinte carbone aussi élevée que d’autres aliments d’origine animale, comme le bœuf et les produits laitiers, leurs émissions sont encore bien plus élevées que les sources de protéines végétales, de sorte que leur coût optimal tiendrait également compte de leur impact sur le climat. Nous n’avons pas besoin d’œufs en abondance pour avoir des protéines bon marché en abondance.

Nous sommes loin d’être en mesure de rendre l’élevage d’œufs significativement plus humain, mais des crises comme la grippe aviaire peuvent révéler des vulnérabilités dans l’industrie et organiser rapidement des coalitions politiques autour d’objectifs communs. Nous devons être clairs sur ce que nous voulons faire : confiner des millions d’oiseaux dans des conditions qui mettent en danger la santé publique, et les tuer et les jeter cruellement en masse lorsque le système tombe en panne, est inadmissible. Un modèle commercial qui non seulement permet que cela se produise, mais qui le traite comme normal et fait payer la facture au public, ne vaut pas les œufs bon marché.