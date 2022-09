Pourquoi les nouvelles dates de RTO, les mouvements de pouvoir des PDG pourraient se retourner contre vous, selon les experts

“Il y aura une grande réflexion aux États-Unis et dans le monde sur ce que signifie diriger dans cet environnement”, qui est d’être empathique, résilient et futuriste qui doit également gérer une entreprise rentable, ajoute-t-il. “L’ancien modèle de leadership ne suffit plus.”

“Je ne vais pas tout dire, mais de nombreuses entreprises ne peuvent pas fonctionner de cette manière, car les gens ne veulent plus être gérés dans ces modèles autocratiques”, déclare Bhushan Sethi, co-responsable du groupe mondial People and Organization de PwC.

La moitié des employeurs disent qu’ils envisagent de réduire leur effectif global, mais beaucoup d’autres se battent pour les talents en augmentant les salaires et les avantages sociaux, selon Le dernier sondage de PwC . Et bien que 61 % des cadres prévoient d’exiger que les travailleurs se présentent plus souvent sur place, 70 % disent qu’ils élargissent les options de travail à distance permanent.

Certains experts en milieu de travail disent qu’une économie chancelante pourrait être les patrons de l’effet de levier doivent respecter les exigences de RTO.

Des dirigeants, dont Sundar Pichai, PDG de Google, et Mark Zuckerberg de Metaont déjà adopté une “position de commandement et de contrôle” plus ferme au milieu des rumeurs de récession, déclare Jim Harter, scientifique en chef de la gestion et du bien-être au travail chez Gallup.

Mais cela pourrait ne pas fonctionner sur le marché du travail d’aujourd’hui, où le mécontentement au travail est à un niveau record, selon Gallup, et il y a près de deux nouveaux emplois pour chaque personne qui en veut un.

Au lieu de cela, l’engagement et la motivation des employés deviennent plus importants pour le succès de l’entreprise pendant les récessions par rapport aux périodes de non-récession, dit Harter. Cela implique de s’assurer que les travailleurs se sentent écoutés, soutenus et inspirés pour se sentir comme “un propriétaire psychologique” dans leur travail.

“Lorsque les dirigeants ont plus de contrôle, il est encore plus important qu’ils se concentrent sur les principes fondamentaux de la façon dont les gens s’engagent”, ajoute-t-il.