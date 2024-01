Pourquoi les non-fumeurs ont-ils un cancer du poumon ?

(NEXSTAR) – Le mois dernier, l’actrice et comédienne Kate Micucci a révélé qu’elle avait été diagnostiquée et traitée pour un cancer du poumon alors qu’elle n’avait « jamais » fumé de cigarette de sa vie.

“C’était une surprise, mais aussi, je suppose que cela arrive”, a déclaré l’actrice de “Big Bang Theory”, peu avant de confirmer qu’elle avait suivi un traitement et qu’elle était désormais “sans cancer”.





La nouvelle du diagnostic de Micucci a été un choc pour ses abonnés, d’autant plus qu’elle est non-fumeuse. Mais comme l’a dit Micucci, ce genre de chose « arrive » plus fréquemment que la plupart d’entre nous ne l’imaginent.

Est-il trop tard pour se faire vacciner contre la grippe ou contre la COVID ?



Un 2020 document de recherche co-écrit par Ahmedin Jemalvice-président principal du département scientifique de surveillance et d’équité en santé de l’American Cancer Society, a découvert qu’environ 12,5 % des patients atteints d’un cancer du poumon dans une vaste étude appuyée par les données du CDC étaient classés comme « jamais-fumeurs » – une désignation donnée à des patients qui n’étaient pas seulement non-fumeurs, mais qui n’avaient jamais été des fumeurs réguliers auparavant.

“Même chez les non-fumeurs, le cancer du poumon, parce qu’il est très courant… est l’une des 10 principales causes de décès par cancer”, a déclaré Jemal à Nexstar.

Les cancers du poumon chez les non-fumeurs, a-t-il déclaré, pourraient provenir de divers facteurs environnementaux, les plus importants étant la fumée secondaire, l’empoisonnement au radon, la pollution, l’exposition à l’amiante et l’exposition à l’arsenic présent dans l’eau potable. Cela signifie également que le type de mutations cancérigènes qui se développent chez les non-fumeurs peut être différent de celui qui se développe chez les fumeurs.

“Le cancer du poumon englobe deux catégorisations principales : le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et le cancer du poumon à petites cellules (SCLC)”, Sean Marchese, infirmier autorisé à Le Centre du mésothéliome, a déclaré à Nextstar. Ces catégories ont des sous-types et l’approche thérapeutique peut varier en fonction du type et du stade spécifiques du cancer.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesle type de cancer le plus courant chez les non-fumeurs est l’adénocarcinome, un cancer du poumon non à petites cellules qui représente entre 50 % et 60 % des cas.

Le traitement, comme l’a dit Marchese, peut différer selon les types de cancer et l’endroit où il est identifié dans le poumon, mais les experts s’accordent généralement sur le fait que les cancers du poumon les plus souvent associés aux non-fumeurs sont plus faciles à traiter, en utilisant une combinaison de procédures comprenant la chirurgie, la radiothérapie. , chimiothérapie, immunothérapie ou thérapies ciblées plus récentes.

“La proportion de cas de cancer du poumon présentant la mutation génétique pouvant être traitée avec un nouveau traitement est plus élevée chez les non-fumeurs que chez les fumeurs”, a déclaré Jemal.

Sur son site Internet, un chirurgien thoracique de Médecine Yale a comparé le cancer d’un fumeur à une bille noire et celui d’un non-fumeur à un grain de sable noir.

« Au lieu d’une tache ou d’une bosse, cela ressemble plus à une zone brumeuse. C’est plus diffus », a déclaré Daniel Boffa, MD, également directeur clinique du Center for Thoracic Cancers de Yale.

Le cancer chez les non-fumeurs croît également moins rapidement et est moins susceptible de se propager que le cancer chez les fumeurs, a noté Boffa.

Jemal a toutefois averti que le cancer du poumon – chez les fumeurs comme chez les non-fumeurs – est souvent mortel. Et même si un petit pourcentage de ces cancers peuvent être complètement éradiqués, « la récidive est courante ».

« Les gens disent : « Je suis guéri », mais ensuite cela reviendra », a déclaré Jemal. “Cela peut récidiver après trois, quatre ans.”

Comment rester en bonne santé pendant la saison du rhume, de la grippe et de la COVID-19



Les personnes les plus à risque de développer un cancer du poumon ou de récidive du cancer peuvent planifier des dépistages de routine avec leur médecin. Mais pour le reste, la prévention est essentielle.

Chez les fumeurs, les experts disent que la meilleure chose à faire est d’arrêter. (« Ceux qui arrêtent à tout âge – à tout âge – réduisent le risque de développer un cancer », a déclaré Jemal.) Mais pour les non-fumeurs, réduire le risque signifie limiter l’exposition à la fumée secondaire, tester les niveaux de radon dans votre maison ou éviter l’air ou polluants de l’eau.

Cependant, comme le dit l’American Cancer Society, le cancer du poumon peut parfois se développer chez des personnes présentant des mutations héréditaires de l’ADN ou d’autres causes. “des événements aléatoires qui n’ont pas de cause extérieure.” Ce sont ces facteurs qui rendent le cancer du poumon difficile à prédire chez les non-fumeurs, ce qui rend la détection précoce d’autant plus importante.

“Bien que de nombreux cas soient évitables, certains facteurs de risque sont inévitables”, a déclaré Marchese à Nexstar.