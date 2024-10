Pourquoi les noctambules ont plus de mal quand les heures reculent

Quand le temps recule et que l’on gagne une heure supplémentaire, cela peut ressembler à un bonus bienvenu. Mais pas pour tout le monde. Les oiseaux de nuit, ceux qui préfèrent naturellement se coucher tard et se réveiller tard, trouvent souvent cette période de l’année particulièrement difficile.

L’explication réside dans la science de nos horloges internes.

Les chronotypes sont notre préférence naturelle pour vous réveiller et dormir à certaines heures, que vous soyez un lève-tôt qui se lève du lit à l’aube ou un oiseau de nuit qui s’anime le soir.

Cette variante est en partie génétiqueet cela influence également les rythmes naturels de notre corps, comme la libération d’hormones et les fluctuations de la température corporelle. Pendant la journée, l’hormone cortisol augmente pour nous aider à nous sentir alertes et pleins d’énergie, tandis qu’une autre hormone, la mélatonine, qui induit la somnolence, est produite davantage le soir. De même, notre température corporelle fluctue, atteignant généralement son maximum en fin d’après-midi et baissant pendant la nuit pour faciliter le sommeil.

Lorsque les heures reculent, les noctambules sont souvent confrontés à un double fardeau. Leur rythme biologique est déjà décalé plus tard que celui des autres, et le changement soudain de la lumière du jour rend plus difficile l’alignement sur l’horloge sociale qui dicte les horaires de travail et d’école.

Pour les oiseaux de nuit, ce changement soudain signifie perdre la lumière du jour le soir, alors qu’ils pourraient être naturellement plus alertes et actifs. Ce changement peut exacerber les sentiments de décalage horaire social, un état dans lequel leur horloge biologique interne n’est pas synchronisée avec les exigences sociétales. La recherche montre que décalage horaire social est associé à un stress accru, une humeur dégradée et même les effets sur la santé tel que une moins bonne santé cardiovasculaire.

Comme si cela ne suffisait pas, les personnes ayant un chronotype nocturne ont tendance à avoir plus de mal à s’adapter aux changements brusques de leurs habitudes de sommeil. Leur mélatonine (l’hormone qui signale qu’il est temps de dormir) est libérée plus tard dans la soirée. Lorsque l’heure d’été prend fin, ce délai peut entraîner un désalignement encore plus important entre leur horloge interne et l’environnement.

Recherche de les gens vivant dans les régions polairesoù la lumière du jour est très faible pendant plusieurs mois de l’année, révèle à quel point notre perception du temps est sensible à l’exposition à la lumière. UN Etude 2020 L’équipage de la station antarctique argentine Belgrano II a mesuré son estimation du temps entre les secondes et les minutes à cinq moments différents de l’année. L’étude a révélé que la perception du temps par les gens en hiver était due au manque de lumière du jour, à l’isolement social et au confinement qui accompagnaient la vie à la gare.

La recherche dans les régions polaires donne un aperçu de la manière dont différents chronotypes s’adaptent aux conditions extrêmes de lumière du jour. Par exemple, certaines études ont montré que les personnes ayant un chronotype matinal ont tendance à mieux s’adapter à la lumière du jour prolongée des étés polaires, maintenant des habitudes de sommeil et une santé mentale plus stables. Les personnes ayant un chronotype du soir ont souvent du mal à supporter les longues périodes d’obscurité des hivers polaires, ce qui entraîne de plus grandes perturbations du sommeil et des troubles de l’humeur.

Ces connaissances ont non seulement le potentiel d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans de tels contextes, mais pourraient également jouer un rôle déterminant dans la future exploration spatiale, où l’adaptation à des signaux temporels uniques sera essentielle.

Humeurs sombres et privation de lumière

Cette lutte ne consiste pas seulement à se sentir fatigué. Cela affecte la productivité, la santé mentale et la satisfaction de vivre. Des études suggèrent que les personnes avec des chronotypes ultérieurs sont plus vulnérables aux symptômes affectifs saisonniers lorsque les jours raccourcissent. Cela peut être dû au fait que les oiseaux de nuit sont plus susceptibles d’être privés de la lumière matinale qui aide à réguler les rythmes circadiens.

La lumière du matin est particulièrement important pour réguler les rythmes circadiens car il contient une plus grande quantité de lumière bleue, qui est la longueur d’onde la plus efficace pour stimuler la production de cortisol par le corps et supprimer la mélatonine. L’exposition à la lumière naturelle du matin aide également à réinitialiser l’horloge interne.

Les oiseaux de nuit sont souvent confrontés à des défis pratiques que les lève-tôt n’apprécient peut-être pas pleinement. Le décalage entre leurs habitudes naturelles de sommeil et les exigences des horaires de travail ou scolaires traditionnels peut conduire à une privation chronique de sommeil. Ce du mal à s’adapter un horaire précoce peut nuire aux performances cognitives, à la prise de décision et à la productivité. Des études ont montré que les oiseaux de nuit sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés avec santé métabolique (transformation d’aliments comme la graisse et le sucre), qui peut être lié à des habitudes veille-sommeil irrégulières.

Les hiboux de nuit peuvent également avoir plus de mal à profiter des bienfaits des activités matinales qui peuvent contribuer à améliorer leur humeur et leur bien-être. Des activités comme l’exercice en plein air à la lumière naturelle sont particulièrement efficaces pour réguler les rythmes circadiens. C’est pourquoi les oiseaux de nuit qui manquent de la lumière du matin pourraient ne pas bénéficier des mêmes avantages des activités du soir. Ce manque d’alignement avec les normes sociétales peut conduire à un sentiment d’isolement ou à une incompréhension. En reconnaissant et en validant ces différences, nous pouvons commencer à créer des environnements qui répondent aux besoins de différents chronotypes.

Les défis auxquels sont confrontés les oiseaux de nuit lorsque le temps recule mettent en évidence à quel point les horaires rigides de notre société ne s’adaptent pas toujours à la diversité de la biologie humaine. Reconnaître ces différences peut être un premier pas vers le soutien aux personnes dont les horloges internes ne correspondent pas à la norme – que ce soit par des horaires de travail flexibles, une luminothérapie ou simplement une plus grande prise de conscience des différences de chronotypes.