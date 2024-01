Pourquoi les navigateurs tiers sur iPhone sont un gros problème

C’est dommage que cela n’arrive que dans l’UE

Dans iOS 17.4, Apple autorisera les versions complètes de navigateurs tiers comme Chrome et Firefox sur l’iPhone.

Mais uniquement pour les utilisateurs de l’UE.

Les versions iOS actuelles du navigateur Chrome ne sont que Safari avec une décoration sophistiquée.

Grâce aux nouvelles lois de l’UE conçues pour lutter contre l’intimidation et les entreprises technologiques excessives, Apple autorisera bientôt les navigateurs alternatifs sur l’iPhone. Et ce sont les versions appropriées, pas les skins édulcorés en forme de Chrome et Firefox sur Safari qui étaient disponibles jusqu’à présent.

La loi sur les marchés numériques (DMA) est la législation de grande envergure de l’UE visant à obliger Big Tech à ouvrir ses plateformes fermées et de mieux respecter la vie privée des utilisateurs. Il s’agit d’un vaste ensemble de lois sur lesquelles nous reviendrons sûrement dans les prochains mois, mais aujourd’hui, nous nous penchons sur la nouvelle exigence qui oblige Apple à autoriser les navigateurs alternatifs sur l’iPhone. Ceci, comme nous le verrons, pourrait présenter de gros avantages pour les utilisateurs, ainsi que certains inconvénients. Allons creuser.

“Bien qu’il existe actuellement plusieurs navigateurs Web sur iOS, ils utilisent tous sous le capot le moteur de rendu de Safari, WebKit. C’est parce qu’Apple n’autorise pas d’autres moteurs de navigateur sur la plate-forme, point final. Cela va changer dans l’UE, qui signifie que (par exemple) Google Chrome sur iPhone en Europe pourrait utiliser le moteur de rendu de Google. Cela a des implications intrigantes sur les applications Web puisque certaines applications Web ne fonctionnent tout simplement pas sur Safari mais fonctionnent sur Chrome, Firefox et Edge,” long -temps journaliste Apple Jason Snel écrit sur son Blogue Six Couleurs.

Juste une navigation

La grande différence est que Apple autorise désormais les moteurs de rendu tiers dans les navigateurs. Même si vous pouvez télécharger Chrome pour iPhone et iPad aujourd’hui, sous le capot, il utilise toujours le moteur Webkit de Safari pour afficher la page Web. Alors que sur votre Mac, PC ou Chromebook, le navigateur Chrome utilise Le moteur de rendu Blink de Google. Ce moteur prend le code HTML, CSS, JavaScript brut, etc., et le transforme en texte, exécute tout code logiciel inclus, etc. C’est comme un système d’exploitation miniature qui vit à l’intérieur du navigateur.

Jusqu’à présent, Apple avait un contrôle absolu sur tout le code qui s’exécute sur votre iPhone ou iPad, c’est pourquoi c’est si important. Pour avoir une idée de tout ce qu’un navigateur peut faire, pensez simplement à un Chromebook, qui est à peu près un ordinateur qui fait tout dans un navigateur Web.

La version de Chrome que vous pouvez obtenir aujourd’hui n’est que Safari enveloppé dans les fonctionnalités de Chrome. Vous pouvez synchroniser avec Chrome de bureau, mais vous ne pouvez pas exécuter de plugins Chrome, et les sites Web qui fonctionnent uniquement dans Chrome ne fonctionneront pas ici. Il en va de même pour Firefox.

Les avantages sont clairs. Si votre navigateur par défaut est Chrome sur votre Mac ou PC, ou si vous utilisez un Chromebook mais préférez un iPhone à Android, tout correspondra, en théorie. Le problème, c’est que vous devrez être dans l’UE pour en profiter.

Choix

Et vous aurez accès à des fonctionnalités que Safari n’a tout simplement pas. Web MIDI, par exemple, est une norme qui vous permet d’utiliser un clavier de piano MIDI pour jouer des instruments basés sur un navigateur. Les sites Web l’utilisent également pour interagir avec les instruments de musique matériels et modifier leurs paramètres. Safari ne prend en charge WebMIDI sur aucune plate-forme, point final. Sur Mac, vous pouvez simplement lancer Chrome lorsque vous en avez besoin. Bientôt, vous aurez la même option sur votre iPhone.

Il y a aussi des inconvénients. La première est que Chrome est connu pour vider rapidement la batterie de votre ordinateur portable, ce qui pourrait persister. Un autre est que Chrome ne respecte pas votre vie privée par rapport à Safari. Cependant, Apple atténuera les aspects de confidentialité et de sécurité à travers des règles strictes qui s’appliquent aux navigateurs tiers.

La première de ces règles est que les développeurs doivent demander un « droit » pour leur permettre de mettre leurs navigateurs sur la plateforme. Cela signifie évidemment Chrome, Microsoft et Firefox, mais cela s’applique à toute autre personne souhaitant inclure, par exemple, le moteur Chrome dans son application.

Il existe également de nombreuses exigences concernant les fonctionnalités de l’application. Ils doivent par exemple bloquer les cookies intersites et ne pas partager d’identifiants pouvant être utilisés pour suivre les utilisateurs.

Le les règles sont assez strictes, avec pour résultat que Chrome sur iOS pourrait devenir la version la plus sûre de Chrome au monde. Ceci, combiné à la possibilité d’obtenir l’ensemble des fonctionnalités de Chrome, ou presque, sur iOS, semble être une véritable victoire pour les utilisateurs, malgré les affirmations contraires d’Apple.

“En 2024, aucun des principaux navigateurs tiers (Chrome, Firefox, Edge, Vivaldi) ne prend en charge quelque chose d’aussi basique que l’affichage d’une barre de favoris dans leurs navigateurs iPad”, a déclaré le fondateur et éditeur de MacStories. Federico Viticci sur Mastodon. “Une… barre de favoris. Ils sont tous coincés dans un monde pré-iPad Pro.”

Il s’agit néanmoins d’un excellent exemple des avantages de la réglementation dans le domaine de la technologie, et nous espérons que le gouvernement américain s’inspirera de l’Europe et cessera de laisser les grandes technologies faire ce qu’elles veulent.

