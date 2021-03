«J’ai vu plusieurs personnes sur Marine Drive ne suivre aucun protocole COVID-19 ni aucune norme de distanciation sociale. Il y a des points de contrôle en place, mais la police ne peut pas faire grand-chose. De nombreuses personnes portent simplement leur masque lorsqu’elles sont près des points de contrôle ou lorsqu’elles voient un flic arriver. Cependant, ces masques se détachent rapidement lorsqu’ils se rendent compte que personne ne les surveille. Leur comportement me déroute; une bataille contre la pandémie de COVID-19 ne peut être gagnée si les gens continuent d’être aussi durs », a souligné Poulami Mukhopadhyay, un résident de Lower Parel de 33 ans.

La bataille contre le COVID-19 s’annonce en effet difficile pour Mumbai. Alors que la ville traverse la deuxième vague, le gouvernement présente une liste de restrictions et de protocoles pour contrôler la hausse des cas de COVID-19, qui était vendredi à 3063 – le pic le plus élevé en une journée du nombre total de cas depuis le la pandémie est arrivée en mars dernier. Les médias ont affirmé que le même jour, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a fait du test RT-PCR négatif une condition préalable à l’entrée dans les centres commerciaux. Ceux qui ne portent pas les rapports de test devront subir des tests antigéniques rapides à partir du 22 mars. Simultanément, le processus de vaccination bat son plein, avec des discussions sur la mise à disposition de vaccins à domicile.

Cependant, malgré les nouveaux ajouts à la liste des règles COVID-19 et la crainte d’un autre verrouillage imminent au-dessus de la ville, la complaisance de Mumbaikars à suivre les protocoles COVID-19 a été inquiétante. Des vidéos de marchés animés où aucune norme de distanciation sociale n’est respectée circulent en ligne, les restaurants et leurs clients sont condamnés à une amende et des célébrités sont arrêtées pour ne pas avoir suivi les règles du COVID-19.

«La façon dont les gens bafouent les règles me fait me demander pourquoi devrais-je m’inquiéter autant? Nous avons besoin d’exactement un maillon faible pour faire circuler le virus, et s’il y a tant de maillons faibles, comment vais-je être prudent, avoir un impact? » demanda Mukhopadhyay. C’est une question valable; cependant, ce n’est pas la seule question à se poser dans la situation actuelle.

La disponibilité des vaccins a-t-elle rendu les gens plus complaisants ou sont-ils simplement trop épuisés mentalement pour se soucier de suivre les protocoles? Ne perçoivent-ils plus le risque apparent de contracter le virus, ou sont-ils si impatients de revenir à la «normale» qu’ils s’en moquent? N’ont-ils plus peur du virus? Il y a plusieurs autres questions que soulève l’attitude de laisser-aller avec notre vie de nombreux Mumbaikars intrépides. Cependant, les experts en santé mentale, ainsi que les sociologues, affirment que les réponses à ces questions ne sont pas si simples.

Corona est un diable connu maintenant

Il peut y avoir une combinaison de facteurs qui pourraient pousser les gens vers la complaisance, a souligné Natasha Mehta, une psychologue senior en counselling basée à Mumbai.

«La vaccination a définitivement ramené le pouvoir dans la vie des gens et leur donne un sentiment de contrôle … Par conséquent, la psychose de la peur qui a dominé tout le monde pendant la majeure partie de 2020 est en train de changer», a-t-elle déclaré.

Mehta a expliqué qu’au début de la pandémie, nous avions très peu d’informations sur le virus et que, par conséquent, notre manque de connaissances nous en faisait très peur. Cependant, au fil de l’année écoulée, nous avons accumulé beaucoup de connaissances sur le sujet. Les graphiques et les rapports de l’Inde ont montré que malgré un grand nombre de cas, les taux de mortalité ne sont pas très élevés et les taux de guérison sont considérablement bons. Par conséquent, beaucoup ne prennent pas la deuxième vague au sérieux parce qu’ils ne la perçoivent pas comme aussi grave que la première vague (même si les implications de la hausse des cas sont susceptibles d’être similaires).

«Dans la plupart des cas, les gens considèrent le COVID-19 comme rien de plus qu’une forte grippe», a déclaré Mehta. «La surestimation de leur propre immunité est également responsable du comportement nonchalant de nombreuses personnes… maintenant elles ont appris à vivre avec le virus. Et les gens croient qu’ils ont une meilleure chance de survivre au virus, par rapport à plus tôt quand il y avait une incertitude absolue parce que c’était une situation très nouvelle pour nous tous », a déclaré Mehta.

La pression des pairs est réelle

Plusieurs personnes sont devenues ouvertement détendues à propos des protocoles COVID-19, et elles ont tendance à juger et souvent à ridiculiser ceux qui continuent de suivre les règles. Il y a des parents et des amis qui se moqueraient de vous si vous ne sortez pas aussi souvent ou si vous êtes trop préoccupé par l’éloignement social. Si vous portez des gants sur vos mains et utilisez un écran facial sur le masque facial, vous êtes susceptible d’inviter des regards étranges dans la rue, et si vous êtes le seul à porter un masque lors d’une conférence, vous pourriez vous sentir mal à l’aise d’être en infériorité numérique. par ceux qui violent clairement les règles.

«Le port de masque et la désinfection des mains devraient devenir notre seconde nature à l’avenir, et cela ne peut se produire que si nous supprimons la stigmatisation qui leur est associée. Le gouvernement devrait lancer des campagnes qui font du port de masques une chose cool, quelque chose comme une déclaration de style pour que tout le monde adhère. » Réclamé Mehta. Elle a dit que ces protocoles devraient être promus de manière positive. Par exemple, plutôt que de parler des masques comme des outils de lutte contre la maladie, s’ils sont annoncés comme des instruments de bien-être, ils seront acceptés beaucoup plus rapidement par le public.

«Nous devons faire du masque une chose cool pour que les gens ne trouvent pas fastidieux de porter un masque… Actuellement, les masques défient notre sentiment de liberté et nous lient dans une vie contrôlée, et au fond, nous voulons tous abandonner cela. la vie, et ont soif de liberté après un an de confinement », a déclaré Mehta.

L’épuisement émotionnel

Priyanka Jain, résidente de Versova et professionnelle de la communication, a déclaré Actualités18«En tant qu’humains, il y a évidemment une tendance à vouloir rencontrer des gens et socialiser, sortir avec des rendez-vous, retrouver des amis et de la famille. Notre lien social est le tissu de nos vies, et un an est trop long pour rester à l’écart de ce tissu. »

«Je ne pense pas nécessairement que la raison de la complaisance des gens soit qu’ils ne se soucient pas du tout des protocoles. J’ai l’impression qu’ils pensent aux précautions nécessaires lorsqu’ils sortent. Mais, dès qu’ils entrent dans des groupes et des rassemblements ou vont au restaurant, ils enlèvent leurs masques parce qu’ils essaient de retrouver un semblant de normalité auquel ils étaient habitués… alors, quelque part, je pense que nous dérapons tous. Lorsque vous vous installez trop en compagnie de vos amis, vous ne voulez pas garder le masque car cela vous semble un obstacle. Il n’est pas possible d’être vigilant et alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout à l’arrière de la tête; tout ce que vous souhaitez faire est de revenir à la normale », expliqua Jain.

La psychologue clinicienne Priyanka Varma était également d’accord avec Jain. Varma a expliqué qu’il existe un seuil jusqu’à ce que les individus puissent négliger leurs besoins sociaux, et pour la plupart des Mumbaikars, qui ont vécu la très incertaine 2020, ce seuil a été atteint.

«La phase de verrouillage a également été traumatisante sur le plan émotionnel pour beaucoup. Outre le traumatisme réel que les gens ont pu subir chez eux, il y avait aussi le traumatisme de l’enfermement constant et le sentiment de ne pouvoir rien vivre … ce qui peut être très épuisant sur le plan émotionnel », a-t-elle déclaré.

«La plupart d’entre nous ont survécu à la pandémie parce que nous avons pris un jour à la fois. Cependant, pendant cette période, nous avons également oublié ce que signifiait être libre. Mais, maintenant que nous avons compris à quoi ressemblaient nos vies et à quoi elles pouvaient ressembler, il serait difficile pour nous de nous adapter à un autre verrouillage », a ajouté Varma.

«La fatigue émotionnelle et la claustrophobie commencent seulement à s’installer pour beaucoup. Depuis un an, les gens font passer leurs besoins physiologiques avant leur santé mentale, et cela commence enfin à faire des ravages dans leur esprit. Par conséquent, le fait de ne pas suivre les protocoles est presque comme un acte rebelle. C’est leur façon de dire qu’ils sortiront et seront libres. Mais personne ne pense logiquement et ne reconnaît le fait que COVID-19 n’est allé nulle part et que la pandémie est loin d’être terminée », a expliqué Varma.

Le facteur jeunesse

La tendance à jeter la prudence au vent est principalement observée chez les jeunes jusqu’à présent. Même si plusieurs personnes âgées ont choisi de ne pas se faire vacciner, la plupart d’entre elles comprennent les implications d’un nombre sans cesse croissant. Ils se méfient beaucoup de la dureté affichée par la population plus jeune.

Anish Poojara, homme d’affaires de 63 ans et habitant de Napean Sea Road, a déjà pris sa première dose de vaccin et attend la seconde. Cependant, il a expliqué que ce n’est pas parce qu’il est vacciné qu’il renoncera à ses devoirs civiques.

«Tant que les gens continueront à se comporter de manière imprudente et à propager le virus, je devrai me comporter avec prudence. Ce n’est pas parce que j’ai mes vaccins que je me fais vacciner, cela ne signifie pas que j’arrête complètement de me soucier des autres », a déclaré Poojara.

«Les jeunes facilitent davantage la propagation du virus, en sortant inutilement et ce qu’ils ignorent complètement, c’est que même si leur jeune corps peut combattre le virus, ils mettent en danger ceux qui sont encore en cours de vaccination», at-il ajoutée.

Le sociologue Gaurang Jani a également déploré l’indifférence et la réponse non engagée des jeunes à la pandémie du COVID-19. Il a déclaré que la plupart des écoles et collèges n’avaient pas sensibilisé et impliqué ce groupe d’âge très important dans la lutte contre le COVID, et maintenant ils contribuent à la propagation plutôt que de la dissuader.

«Si nous parlons de la jeune génération, en particulier, ils ont poursuivi leurs études en ligne pendant toute la pandémie. Cependant, simultanément, ils auraient également dû se souvenir des précautions relatives au COVID19, ce qui ne s’est tout simplement pas produit. La plupart des institutions n’ont pas réussi à sensibiliser et à prendre l’initiative de cette population », a déclaré Jani.

Jani a souligné que cela n’aidait pas non plus le fait qu’ils n’avaient que quelques modèles à admirer. Alors que tout le monde a prêché de suivre les règles du COVID-19, peu de personnalités publiques ont donné l’exemple, établissant un mauvais précédent à suivre pour les jeunes.

La lutte pour l’existence

Jani a souligné que l’ensemble de la classe moyenne avait considérablement diminué au cours de l’année dernière, et par conséquent, il n’est pas difficile de déduire qu’il doit y en avoir beaucoup qui ont été poussés en dessous du seuil de pauvreté. Les personnes dont la vie a été complètement détruite par la pandémie, les masques et les désinfectants sont des pensées lointaines alors qu’elles luttent pour joindre les deux bouts. Ce sont des gens qui ont respecté toutes les règles dans la phase initiale du verrouillage et qui essaient toujours de les respecter, car pour eux, épargner une amende de 200 ou 300 roupies pour ne pas porter de masque est également un luxe.

Par conséquent, les restrictions et les protocoles en cours de mise en place devraient en tenir compte et veiller à ce qu’ils ne perdent pas leurs moyens de subsistance. Le gouvernement a besoin de solutions créatives pour pouvoir restreindre certaines populations, qui sont des propagateurs, mais aussi en même temps faciliter les activités économiques des marginalisés car ils ne sont pas en mesure de prendre un autre verrouillage.

Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre des restrictions. Par exemple, la densité de population de certaines zones est si élevée qu’il est impossible d’introduire des normes de distanciation sociale dans ces endroits, la fermeture des bus pourrait également nuire à la classe économiquement en difficulté et ne pas arrêter efficacement la propagation du virus. Un certain équilibre doit être atteint pour trouver des solutions pour faire face au récent pic.