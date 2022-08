Les MOUETTES sont considérées comme des oiseaux côtiers, mais elles sont devenues un site commun dans les zones urbaines ces dernières années.

Alors pourquoi les goélands se déplacent-ils vers l’intérieur des terres, et sont-ils une espèce protégée ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pourquoi les mouettes vont-elles à l’intérieur des terres ?

Les goélands sont des oiseaux de mer étroitement apparentés aux écumoires et aux sternes.

Ce sont généralement des oiseaux de taille moyenne à grande, avec des plumes blanches ou grises et des marques noires sur les ailes ou la tête.

Ils sont également connus pour être assez bruyants, surtout pendant la saison de nidification.

En été, on les trouve principalement sur la côte, mais en hiver, un grand nombre de certaines espèces se déplacent vers l’intérieur des terres.

Les experts suggèrent que les zones urbaines attirent les mouettes en raison des grandes quantités de déchets alimentaires trouvés dans les zones bâties Crédit : Alamy

Pendant cette période, ils se nourrissent de décharges et de champs agricoles, et se perchent sur des réservoirs et des lacs, selon le site Web de la Royal Society for the Protection of Birds.

Les mouettes sont devenues un site commun sur les places des villes et les zones urbaines animées.

Les experts suggèrent que ces zones sont une grande attraction pour eux, en raison des grandes quantités de déchets alimentaires, qui attirent les charognards.

Ces zones bâties fournissent également un abri pour leurs sites de nidification et sont généralement plus chaudes que les côtes et les zones rurales.

Où dorment les mouettes ?

La plupart des goélands dorment la nuit, comme nous, mais on peut les voir voler la nuit s’ils cherchent de la nourriture.

Les mouettes sont connues pour ouvrir les yeux régulièrement pendant la nuit pour vérifier qu’elles sont en sécurité et qu’elles ne sont pas sur le point d’être attaquées par un prédateur.

Ils préfèrent attraper leur kip près de l’eau libre, bien que les goélands qui ont abandonné la côte pour vivre en ville puissent être trouvés sur les toits, à proximité des décharges et même dans votre jardin arrière.

Les goélands sont-ils protégés ?

Il existe sept espèces de goélands reproducteurs au Royaume-Uni.

Actuellement, tous sont classés comme oiseaux dont la conservation est préoccupante.

La mouette tridactyle, qui est la plus nombreuse des espèces britanniques, est en déclin principalement en raison d’une pénurie de sa proie préférée : le lançon.

On pense que le changement climatique est à l’origine de la baisse du nombre de lançons.