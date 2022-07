IL n’y a rien de plus ennuyeux que de se réveiller tôt au bruit des mouettes pendant votre jour de congé.

Pour quelle raison ces oiseaux sont-ils si bruyants au printemps et en été et pouvez-vous y faire quelque chose ? Découvrons-le.

Pourquoi les mouettes sont-elles si bruyantes ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les goélands – familièrement les mouettes – pourraient faire plus de bruit.

Le plus commun est que leurs nids sont menacés.

Les goélands parents protègent naturellement leur progéniture et leurs nids spécialement construits.

Ils feront autant de bruit que possible pour éloigner les prédateurs potentiels – qu’il s’agisse d’humains ou d’autres oiseaux.

Les mouettes font beaucoup de bruit au printemps et en été Crédit : Getty

De plus, les jeunes goélands ont très faim et appelleront leurs parents pour se nourrir, ajoutant au vacarme.

Les oiseaux ont également tendance à construire leurs nids en hauteur, souvent en milieu urbain.

Cela signifie qu’ils peuvent être à côté des fenêtres, dans les alcôves du toit et généralement à proximité des humains – ce qui les rend encore plus bruyants.

Quelle est la saison des amours des goélands ?

Les mouettes sont des créatures monogames et s’accouplent souvent pour la vie, selon National Geographic.

La saison des amours a tendance à commencer fin février, la saison de reproduction commençant en mai et se terminant fin juillet ou août.

Mais la saison de nidification globale s’étend de mars à septembre, et les goélands peuvent être assez bruyants pendant cette période.

Les oiseaux s’accouplent souvent plusieurs fois au cours d’une saison pour assurer le succès.

Et ils retournent généralement au même site de reproduction chaque année.

L’une des principales populations reproductrices du Royaume-Uni se trouve à Seaford, dans l’East Sussex, où plus de 1 000 nids peuvent être observés pendant les mois d’été.

Quand sont-ils les plus bruyants ?

Les goélands sont les plus bruyants pendant la saison de nidification.

Mais comme cela s’étend de mars à septembre, cela signifie qu’ils sont plutôt bruyants pendant à peu près la moitié de l’année.

Comment les entreprises de lutte antiparasitaire peuvent-elles les gérer ?

Si vous êtes dérangé par les oiseaux, vous vous êtes peut-être demandé si les entreprises de lutte antiparasitaire pouvaient vous aider.

Bien qu’il soit peu probable qu’ils interviennent si c’est simplement le bruit qui vous dérange, les experts peuvent vous aider à empêcher les goélands de nicher sur votre propriété.

La British Pest Control Association met en évidence plusieurs façons d’y parvenir, y compris des mesures d’imperméabilisation telles que des filets, des fils suspendus et parallèles et des pointes d’oiseaux.

Un porte-parole de la BPCA a déclaré: “Les goélands peuvent être énormes, donc l’équipement impliqué pour les garder hors de quelque part doit être très résistant.

“Les dispositifs de dissuasion électriques, les dispositifs de dissuasion audio et les oiseaux de proie qui volent régulièrement peuvent tous effrayer les goélands des sites.

“Tuer un goéland ne se fait qu’en tout dernier recours et d’une manière détaillée dans un permis faunique (général ou individuel) délivré par un service gouvernemental.”

Leurs excréments, le bruit et la défense des sites de nidification en font un risque pour la santé et la sécurité, selon Clean Kill antiparasitaire.

Et la Royal Society for the Protection of Birds recommande que la meilleure façon de résoudre un problème de goéland soit de réduire la disponibilité de nourriture.

Le simple fait de passer des sacs poubelles à une poubelle à roulettes peut avoir un impact positif énorme sur la quantité de perturbations causées par les mouettes, a ajouté l’organisme de bienfaisance.