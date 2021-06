Pourquoi les mises à jour mensuelles d’Android sont-elles importantes ?

Posséder un téléphone Android signifiait auparavant un jeu de devinettes pour savoir si vous recevriez ou non des mises à jour et pendant combien de temps. Heureusement, cela a beaucoup changé en partie parce qu’il y a moins de joueurs à essayer de comprendre, mais aussi parce que les quelques entreprises restantes qui fabriquent des téléphones ont été plus claires avec leurs horaires.

Par exemple, nous savons que Google fournit des mises à jour de sécurité mensuelles pendant trois ans complets et manque rarement la livraison. Nous savons qu’ils offrent également trois ans de grosses mises à jour d’Android dès qu’elles sont disponibles. Samsung, d’autre part, offre trois années complètes de mises à jour mensuelles (parfois avant que Google ne les pousse) suivies d’une année supplémentaire de mises à jour trimestrielles. Ils donnent également trois ans de mises à jour de version, mais pas aussi rapidement que Google, bien qu’ils aient commencé à les pousser environ 3 à 4 mois après que Google l’ait fait.

Et puis vous avez OnePlus, qui est sur un calendrier de trois ans pour les correctifs de sécurité bimensuels, ainsi que deux ans de mises à jour régulières qui incluent des mises à jour de fonctionnalités et des mises à niveau de version Android. Leur calendrier de mise à jour n’est pas facile à suivre, mais ils publient des mises à jour assez régulièrement, en particulier pour leurs nouveaux appareils haut de gamme. Si vous possédez l’un de leurs téléphones Nord, eh bien, vous ne devriez pas acheter ceux qui attendent beaucoup de support logiciel.

Après ces trois sociétés, il ne reste plus beaucoup de téléphones qui valent la peine d’être évoqués, mais nous savons que Motorola est vraiment mauvais en matière de mises à jour. Leur téléphone Edge+ à 1 000 $ a vu toutes les six mises à jour en un an, dont l’une était une mise à jour d’Android 11 qui a pris six mois complets à partir du moment où Google l’a publié. Sony est tout aussi mauvais ici aux États-Unis, sinon pire.

Comme vous pouvez le voir, les mises à jour Android ne sont plus aussi imprévisibles. Nous savons quand Samsung et Google les publieront et pour combien de temps. OnePlus s’est surtout engagé à nous dire ce qui se passe aussi. Et puis après cela, je ne suis pas sûr qu’il reste beaucoup de joueurs sur lesquels vous pouvez compter, mais ces trois premières sociétés réalisent une bonne partie des ventes d’Android aux États-Unis.

Et cela nous amène (enfin) au sondage que nous voulions vous demander aujourd’hui : les mises à jour mensuelles d’Android sont-elles importantes pour vous ? Nous savons que vous achetez beaucoup de téléphones Samsung et Google ici, mais le faites-vous parce que vous vous souciez beaucoup des mises à jour en temps opportun ou est-ce un bonus ? Possédez-vous un appareil OnePlus et rencontrez-vous de la frustration dans leurs déploiements bancals ou vous trouvez-vous avec des mises à jour pour la plupart régulières ? Les mises à jour ne sont-elles pas importantes du tout pour vous si le matériel est correct ?

Faites le nous savoir.