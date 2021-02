Pourquoi les minorités ethniques de plus de 80 ans sont-elles moins susceptibles de se faire vacciner contre le COVID-19 au Royaume-Uni?

Les personnes de race noire, asiatique et mixte âgées de 80 ans et plus sont deux fois moins susceptibles de se faire vacciner que les personnes de race blanche, un étude du NHS England suggère.

Il a été démontré qu’une proportion plus faible de minorités ethniques avait reçu au moins une dose de vaccin jusqu’au 27 janvier, ce qui soulève les inquiétudes des militants pour l’égalité qui ont critiqué les ministres pour ne pas avoir agi de manière plus urgente sur les disparités du vaccin COVID-19.

Le Dr Halima Begum, directrice générale du groupe de réflexion sur l’égalité raciale Runnymede Trust, a déclaré que le manque historique de confiance des Noirs et des minorités ethniques dans les services de santé, combiné au manque de protection supplémentaire pour ces communautés, étaient les principales raisons de ce faible taux de vaccination. adoption.

Elle a été la première à s’inquiéter de l’exposition dangereuse de ces communautés en mars de l’année dernière.

«Les communautés BAME sont souvent les groupes les plus pauvres du Royaume-Uni, elles sont dans des ménages plus pauvres, occupant des emplois plus pauvres, donc elles ont été surexposées au virus en général. Et traditionnellement, des groupes qui sont surexposés et qui sont marginaux dans la société il faut aussi plus de temps pour accéder aux services de santé », a déclaré Begum à Euronews.

«Il ne s’agit pas de refus de se faire vacciner, car cette rhétorique même implique que ces communautés font quelque chose de mal, que c’est de leur faute.

Selon Runnymede Trust, le gouvernement britannique devrait donner la priorité au déploiement des vaccins dans les communautés BAME dans les zones urbaines denses et travailler avec les dirigeants communautaires pour lutter contre la désinformation et renforcer la confiance dans les vaccins.

Les travailleurs des minorités de première ligne sont « surexposés et sous-protégés »

Les membres des minorités noires et ethniques ne représentent que 20% du personnel du NHS, mais ils étaient les 60 premiers% du personnel de santé décédés des suites d’un coronavirus.

De plus, seuls 37% du personnel noir ont reçu le vaccin COVID-19, contre environ 70% pour le personnel blanc, recherche des hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust a trouvé.

Les militants pour l’égalité ont appelé les ministres à prendre des mesures urgentes pour protéger les travailleurs surexposés de BAME.

« Le gouvernement doit veiller à ce que la voix des minorités soit entendue et respectée, tout autant que les autres », a déclaré Begum.

Cela se reflète-t-il dans toute l’Europe?

Le Royaume-Uni, l’Irlande et la Finlande sont les trois pays d’Europe qui ont l’obligation légale de collecter des données pour savoir s’ils incluent ou non les minorités dans leur politique de santé publique.

Dans de nombreux autres pays européens, les gouvernements sont en fait incapables de dire si les services de santé atteignent les groupes minoritaires, en raison de l’incapacité de collecter des données.

