Pourquoi les ministres de l’Union remercient Rahul Gandhi pour son voyage au Ladakh

Alors que Rahul Gandhi publiait sur les réseaux sociaux des photos de sa balade à moto au Ladakh, le ministre de l’Union Kiren Rijiju l’a félicité samedi pour avoir fait la promotion des excellentes routes construites dans la région himalayenne sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.

M. Rijiju a également publié une vidéo sur « X », anciennement Twitter, prétendant dater de 2012, dans laquelle on peut voir une série de véhicules utilitaires sport essayant de naviguer sur une route de fortune pleine de pierres et de rochers en route vers Pangong Tso au Ladakh.

Le ministre des Sciences de la Terre a également publié une photo de M. Gandhi conduisant une moto sur une route asphaltée lisse en route vers Pangong Tso, où une réunion de prière est prévue dimanche pour marquer l’anniversaire de naissance de son père et ancien Premier ministre Rajiv Gandhi.

« Merci à Rahul Gandhi pour la promotion des excellentes routes du Ladakh construites par le gouvernement Narendra Modi », a déclaré Rijiju dans un message sur « X ».

Merci à Rahul Gandhi pour la promotion des excellentes routes du Ladakh construites par le @Narendra Modi gouv. Plus tôt, il a également montré à quel point le tourisme est en plein essor dans la vallée du Cachemire et a rappelé à tous que notre « drapeau national » peut être hissé pacifiquement à Lal Chowk à Srinagar maintenant ! pic.twitter.com/vta6HEUnXM – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 19 août 2023

Le ministre a également déclaré plus tôt que M. Gandhi avait montré à quel point le tourisme était en plein essor dans la vallée du Cachemire et a rappelé à tous que le drapeau national pouvait être hissé pacifiquement à Lal Chowk à Srinagar maintenant.

Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a déclaré sur ‘X’: « Pour être témoin et faire passer le mot sur les développements post-article 370 à Leh et au Ladakh, Shri Rahul Gandhi lui-même a fait un voyage dans la vallée. Nous sommes ravis et ravis de voir des aperçus de son voyage en voiture. » Gandhi est actuellement en tournée au Ladakh – sa première depuis que la région est devenue un territoire de l’Union après avoir été séparée du Jammu-et-Cachemire en août 2019. Gandhi devrait se rendre à Kargil la semaine prochaine.

L’ancien État du Jammu-et-Cachemire a également été transformé en territoire de l’Union et son statut spécial en vertu de l’article 370 de la Constitution a été révoqué.

M. Gandhi est arrivé jeudi à Leh lors d’une visite de deux jours et a ensuite décidé de prolonger son séjour dans la région de quatre jours supplémentaires pour couvrir le lac Pangong, la vallée de la Nubra et le district de Kargil.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)