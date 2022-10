Pourquoi les militants du climat ont-ils jeté de la soupe sur la peinture de Van Gogh ?

La profanation d’un tableau est-elle pire que la destruction délibérée de la planète ?

C’est la question que les militants pour le climat ont dit espérer susciter vendredi en jetant de la soupe sur l’un des tableaux les plus célèbres au monde – les “Tournesols” de Vincent Van Gogh.

Bien que le tableau ait été protégé par une couche de verre, les médias sociaux ont été inondés de colère face à l’action symbolique.

Mais derrière la soupe et les photos se cache une histoire mortelle d’instabilité climatique croissante et de négligence gouvernementale, selon des militants ; un dont ils espèrent que les gens seront tout aussi enragés.

“Cela faisait partie de ce que nous avons dit aujourd’hui”, a déclaré à CTVNews.ca un porte-parole de Just Stop Oil, le groupe à l’origine de la manifestation, lors d’un entretien téléphonique. « Ce tableau est protégé, et nous ne le sommes pas. Et qu’est-ce qui vaut le plus : ce tableau, ou l’avenir de l’humanité ?

Cette cascade est la dernière d’une vague de protestations au Royaume-Uni à la suite de l’annonce que le gouvernement donne le feu vert à de nouvelles licences d’exploration pétrolière, malgré les terribles avertissements d’experts selon lesquels s’engager dans de nouveaux projets pétroliers équivaut à une attaque contre l’humanité.

En avril, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié un rapport indiquant que les gouvernements n’ont absolument pas tenu leurs promesses de réduire les émissions et que nous sommes “fermement sur la bonne voie vers un monde invivable”.

“Nous semblons piégés dans un monde où les producteurs et financiers de combustibles fossiles ont l’humanité à la gorge”, a déclaré Antonio Gutteres, secrétaire général de l’ONU, au Forum des économies majeures en juin.

“Pendant des décennies, l’industrie des combustibles fossiles a investi massivement dans la pseudoscience et les relations publiques – avec un faux récit pour minimiser leur responsabilité dans le changement climatique et saper les politiques climatiques ambitieuses.”

Just Stop Oil et d’autres militants ont été critiqués pour avoir ciblé des œuvres d’art bien connues dans leurs manifestations, mais ces cascades deviennent de plus en plus courantes à mesure que la menace du changement climatique augmente, disent ceux qui sont à l’origine des actions.

Plus tôt cette semaine, des militants pour le climat du groupe Extinction Rebellion se sont collés à un tableau de Pablo Picasso en Australie, affichant une chanson qui disait «Chaos climatique = guerre et famine».

En juin, des militants de Just Stop Oil se sont collés aux cadres de plusieurs tableaux, dont ceux de Van Gogh et JMW Turner. Quelques jours plus tard, d’autres militants du groupe se sont collés au célèbre tableau de John Constable “The Hay Wain”.

Mais quel est le raisonnement derrière le ciblage de l’art ? C’est une combinaison de valeur de choc, d’exposition de nos priorités et d’établissement de liens, disent les militants.

TOURNESOLS ÉCLABOUSSÉS DE SOUPE

Vendredi, deux militants du groupe Just Stop Oil sont entrés à la National Gallery de Londres et ont jeté deux boîtes de soupe à la tomate sur la peinture à l’huile emblématique de Van Gogh représentant un vase de tournesols.

La peinture est l’une des nombreuses versions de “Tournesols” que Van Gogh a peintes à la fin des années 1880 et a été conservée sous verre.

La galerie a confirmé que bien qu’il y ait des dommages mineurs au cadre, “la peinture est indemne”.

Les deux militants se sont également collés au mur sous le tableau, mais ont depuis été enlevés et placés en garde à vue par la police métropolitaine de Londres.

LE POURQUOI



PRIORITÉS

Les critiques se sont demandé pourquoi Van Gogh méritait ce traitement, mais les militants disent que ce n’est pas une question d’irrespect, mais de mettre en évidence ce que notre société valorise – à la fois de manière sérieuse et cynique.

Dans une déclaration écrite, Just Stop Oil a déclaré qu’il pensait que les œuvres d’art de la National Gallery représentaient “la créativité et l’éclat de l’humanité”, ce qui, selon lui, “devrait être chéri et protégé”.

Cela ne sera pas possible si nous laissons notre planète être détruite par le changement climatique, disent-ils. Nous avons déjà vu une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, stimulée par le changement climatique, conduire à la destruction de sites naturels et menacer des centres culturels tels que des galeries d’art au cours de la dernière décennie.

Le porte-parole a confirmé qu’ils savaient qu’il y avait du verre sur la peinture lors de la planification de la cascade.

L’objectif ultime de Just Stop Oil n’est pas une simple prise de conscience, mais une action – les membres ont protesté pour arrêter toutes les nouvelles licences pour les projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni

Tous les grands experts du changement climatique ont clairement indiqué que nous devons désespérément cesser de dépendre des combustibles fossiles.

Mais ce mois-ci, le Royaume-Uni a ouvert un nouveau cycle de licences pour attribuer plus de 100 licences à des entreprises espérant extraire du pétrole et du gaz en mer du Nord.

Il n’y a pas que le Royaume-Uni Le Canada a approuvé un projet pétrolier offshore de 12 milliards de dollars proposé par Norway Equinor ASA en avril, quelques jours seulement après que le rapport du GIEC a révélé qu’il y aurait une catastrophe climatique sans réductions d’émissions importantes.

Nos gouvernements actuels signent l’arrêt de mort pour les générations futures, disent les experts du climat.

“Rien ne pourrait être plus clair ou présent que le danger de l’expansion des combustibles fossiles”, a déclaré António Guterres en juin. “Même à court terme, les combustibles fossiles n’ont aucun sens politique ou économique.”



ATTENTION

Du côté cynique, Just Stop Oil dit que son coup avec la soupe est destiné à amener les gens à se demander pourquoi une attaque contre un tableau est plus bouleversante qu’un échec à agir contre le changement climatique.

Just Stop Oil a déjà organisé de nombreuses manifestations, allant du blocage de routes au piquetage par les bureaux du gouvernement.

Bien que de nombreux militants aient été arrêtés au cours de ces manifestations, la cascade de vendredi a attiré plus d’attention que la majorité de leurs autres méthodes.

“Quelque chose comme ça est considéré comme un acte profondément transgressif, et les gens s’assoient et attirent l’attention”, a déclaré le porte-parole de Just Stop Oil à CTVNews.ca.

“Plus la cible est emblématique, plus les gens remarquent qu’ils paient et posent la question : ‘Eh bien, pourquoi feriez-vous cela ?'”

Elle a ajouté que toutes les formes de protestation sont critiquées, les protestations des bâtiments gouvernementaux recevant la critique d’être anti-gouvernement.

“C’est un message très sombre que nous transmettons aux gens, et à bien des égards, les gens essaieront de le détourner autant qu’ils le pourront. Donc, peu importe ce que nous faisons à bien des égards. Lorsque nous sommes perturbateurs, nous faisons ce qu’il ne faut pas aux yeux de certaines personnes, car nous les forçons à s’en apercevoir.



PARALLÈLES

Les “tournesols” de Van Gogh n’ont pas été choisis uniquement pour leur renommée ou leur facilité d’accès, disent les militants.

La spécificité de la peinture avait une signification symbolique supplémentaire, selon Just Stop Oil, qui a déclaré que Van Gogh et la soupe, un aliment bon marché, avaient été choisis pour souligner à quel point le changement climatique avait un impact disproportionné sur les pauvres.

Le tableau de Van Gogh est estimé à environ 84,2 millions de dollars américains.

“Vincent Van Gogh était un artiste pauvre qui avait du mal à joindre les deux bouts”, indique la déclaration écrite. “Tout comme de nombreuses familles le font actuellement en raison de la crise du coût de la vie, qui est alimentée par les combustibles fossiles.”



ART ET PROTESTATION

En juillet, des militants d’une organisation italienne militante pour le climat appelée Ultima Generazione se sont collés à un tableau de Botticelli à Florence, en Italie.

“Beaucoup critiquent nos actions parce que” nous devrions laisser les musées en paix “”, a tweeté l’organisation. “Peut-être qu’ils ne comprennent pas que les désagréments que nous avons créés ne sont rien comparés à 1 milliard de migrants climatiques et aux nombreux décès que la crise climatique cause déjà.”

En mai dernier, un homme a lancé un gâteau sur le verre recouvrant la Joconde du musée du Louvre en France, criant aux gens de penser à la planète Terre. Il n’est pas clair s’il était affilié à des groupes qui font de l’activisme climatique.