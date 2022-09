Pourquoi les militants du climat demandent-ils des réparations ?

Les inondations au Pakistan ont suscité de nouveaux appels aux pays riches pollueurs pour qu’ils indemnisent les pays en développement des effets de la crise climatique.

Il y a aussi des appels à l’annulation de la dette pour que les pays les plus pauvres puissent orienter leurs budgets vers la résilience climatique.

Les pays du G20 représentent environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.

Obtenez les plus grandes histoires d’affaires envoyé par e-mail tous les jours de la semaine, ou rendez-vous au La première page de News 24 Business

Les inondations catastrophiques au Pakistan ont suscité de nouveaux appels aux pays riches et pollueurs, qui ont développé leur économie grâce à une utilisation intensive de combustibles fossiles, pour indemniser les pays en développement des effets dévastateurs causés par la crise climatique.

Le terme actuellement préféré pour ce concept est les paiements de “pertes et dommages”, mais certains militants veulent aller plus loin et définir la question comme des “réparations climatiques”, tout comme les militants de la justice raciale appellent à une indemnisation pour les descendants de personnes réduites en esclavage.

Au-delà du vocabulaire plus dur, les groupes écologistes appellent également à l’annulation de la dette des pays à court de liquidités qui dépensent une part énorme de leur budget pour le service des prêts extérieurs, plutôt que de consacrer les fonds à accroître la résilience face à une planète en évolution rapide.

“Il existe un précédent historique, non seulement la révolution industrielle qui a conduit à une augmentation des émissions et de la pollution par le carbone, mais aussi l’histoire du colonialisme et l’histoire de l’extraction des ressources, de la richesse et de la main-d’œuvre”, a déclaré à l’AFP Meera Ghani, militante climatique basée en Belgique.

“La crise climatique est une manifestation de systèmes d’oppression imbriqués, et c’est une forme de colonialisme”, a déclaré Ghani, un ancien négociateur sur le climat pour le Pakistan.

De telles idées remontent à des décennies et ont d’abord été poussées par de petites nations insulaires sensibles à la montée du niveau de la mer – mais l’élan se renforce une fois de plus à la suite des inondations catastrophiques de cet été au Pakistan, entraînées par des pluies de mousson sans précédent.

Près de 1 600 personnes ont été tuées, plusieurs millions déplacées et le gouvernement à court d’argent estime les pertes à environ 30 milliards de dollars (~ 540 milliards de rands).

Au-delà de l’atténuation et de l’adaptation

Les militants soulignent le fait que les pays du Sud les plus vulnérables au climat sont les moins responsables – le Pakistan, par exemple, produit moins d’un pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contrairement aux pays du G20 qui en représentent 80 pour cent.

La réponse climatique internationale implique actuellement une approche à deux volets : “l’atténuation” – qui signifie la réduction des gaz à effet de serre piégeant la chaleur – et “l’adaptation”, qui signifie des mesures pour modifier les systèmes et améliorer les infrastructures pour les changements qui sont déjà verrouillés.

Les appels au paiement des « pertes et dommages » vont plus loin que le financement de l’adaptation et demandent une indemnisation pour multiplier les effets des phénomènes météorologiques violents auxquels les pays ne peuvent pas résister.

À l’heure actuelle, cependant, même l’objectif le plus modeste du financement de l’adaptation languit.

LIRE | La lutte contre le changement climatique se prépare avant le sommet de la COP27

Les économies avancées ont accepté de canaliser 100 milliards de dollars (~ 1,8 billion de rands) vers les pays moins développés d’ici 2020 – une promesse qui n’a pas été tenue – alors même qu’une grande partie du financement mobilisé était sous forme de prêts.

“Notre point de départ est que le Nord global est en grande partie responsable de l’état de notre planète aujourd’hui”, a déclaré Maira Hayat, professeure adjointe d’études sur l’environnement et la paix à l’Université de Notre Dame dans l’Indiana.

“Pourquoi des pays qui ont peu contribué en émissions de GES leur demanderaient-ils une aide – les prêts sont la forme prédominante – avec des conditions de remboursement onéreuses ?”

“Si le langage est bouleversant pour certains, la prochaine étape devrait être de déterminer pourquoi cela pourrait être – contestent-ils l’histoire? Ou les implications actuelles de l’acceptation de certains passés historiques?”

Marquer des points ?

Tous dans le domaine climatique ne sont pas convaincus.

“Au-delà d’un certain score rhétorique, cela n’ira nulle part”, a déclaré Daanish Mustafa, professeur de géographie critique au King’s College de Londres.

Bien qu’il blâme principalement le Nord global pour la situation actuelle du monde, il dit qu’il se méfie de pousser un récit qui pourrait excuser les actions des dirigeants pakistanais et les choix politiques qu’ils ont pris qui exacerbent cette catastrophe et d’autres.

Le groupe de climatologues World Weather Attribution a découvert que le changement climatique avait probablement contribué aux inondations.

Mais les impacts dévastateurs ont également été dus “à la proximité des établissements humains, des infrastructures (maisons, bâtiments, ponts) et des terres agricoles aux plaines inondables”, entre autres facteurs locaux, ont-ils déclaré.

LIRE | EXPLICATEUR | Pourquoi les « pertes et dommages » liés au changement climatique seront un sujet brûlant à la COP27

Les propres émissions du Pakistan, bien que faibles à l’échelle mondiale, augmentent rapidement – les bénéfices allant à une petite élite, a déclaré Mustafa, et le pays devrait suivre une voie de développement alternative à faible émission de carbone plutôt que de “singer l’Occident” et de se faire du mal. Dans le processus.

Les arguments en faveur des «pertes et dommages» ont récemment reçu un coup de pouce avec le chef de l’ONU, Antonio Guterres, appelant à une «action significative» à ce sujet lors du prochain sommet mondial sur le climat, la COP27 en Égypte en novembre.

Mais la question est sensible pour les pays riches – en particulier les États-Unis, historiquement le plus grand émetteur de GES – qui craignent qu’il n’ouvre la voie à des poursuites judiciaires et ont tenu à l’écart de l’accord historique de Paris les termes “responsabilité et indemnisation”.