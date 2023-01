Pourquoi les Mets ne devraient pas se sentir mal après l’échec de l’accord avec Carlos Correa

Les Mets de New York peuvent-ils toujours être la meilleure équipe que l’argent puisse acheter?

Avec la possibilité pendant des semaines que Carlos Correa puisse faire partie intégrante d’une formation qui comprend le cogneur Pete Alonso, le frappeur de commutateur Francisco Lindor et le poseur de table Brandon Nimmo, les Mets sont devenus des prétendants immédiats aux World Series. Cette équipe des Mets, celle qui prévoyait de garer Correa à la troisième base pour les années à venir, était une puissante assemblée de peut-être l’attaque la plus forte avec le plafond le plus élevé de la ligue.

Maintenant, dans ce qui ressemble au dernier chapitre de l’aventure d’agence libre la plus étrange de l’histoire du sport, Correa serait en train de finaliser un accord pour se réunir avec les Twins du Minnesota – en attendant un examen médical. En l’espace d’un mois, Correa sera passé d’un accord de 350 millions de dollars sur 13 ans (valeur annuelle moyenne de 27 millions de dollars) avec les Giants de San Francisco à un pivotement rapide et d’un accord de 315 millions de dollars sur 12 ans ( 26 millions de dollars AAV) avec les Mets, à un contrat de 200 millions de dollars sur six ans (33 millions de dollars AAV) avec des années d’acquisition qui peuvent agrandir le contrat, avec les Twins.

Alors, où cela laisse-t-il les Mets? Oh, seulement avec la masse salariale la plus élevée que le sport ait jamais vue. Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, affiche une facture de plus de 400 millions de dollars, qui comprend la taxe de luxe qu’il doit payer pour ses dépenses excédentaires, l’objectif pour 2023 étant toujours de lire World Series ou bust.

L’accord de Correa avec les Mets s’est effondré pour la même raison que l’arrêt-court vedette a été contraint de s’éloigner des Giants. Les Mets ont vu le même problème dans le physique de Correa, une cheville droite réparée chirurgicalement qui pourrait ne pas tenir au cours d’un accord à long terme, et les deux parties n’ont pas réussi à trouver une solution. C’est la deuxième fois dans la propriété de Cohen que son front office n’est pas d’accord avec un problème médical d’un client de Scott Boras. Les Mets n’ont pas non plus réussi à signer le droitier Kumar Rocker, leur choix de première ronde en 2021, après avoir trouvé un problème dans son physique. En juillet dernier, Rocker – avec Boras comme agent – ​​a été sélectionné comme troisième choix des Texas Rangers. Donc, Cohen a certainement de l’expérience en disant non à Boras et en s’y tenant.

Sans Correa, les Mets sont toujours une force intimidante dans la Ligue nationale Est. C’est en partie pourquoi la saga Correa est si intrigante. Avant que Cohen n’accepte les conditions avec Correa autour d’un martini pendant ses vacances à Hawaï pour les vacances, les Mets avaient déjà fait de grosses vagues sur le poêle chaud. Prenez, par exemple, l’acquisition de Justin Verlander, triple vainqueur de Cy Young. Son contrat de 86,6 millions de dollars sur deux ans, soit 43,3 millions de dollars par an, a égalé un record avec Max Scherzer, un autre bras coûteux attaché aux cordons de la bourse de Cohen, pour l’AAV le plus élevé pour un lanceur de l’histoire de la Major League Baseball.

L’excitation entourant la décision de Verlander de rejoindre les Mets a marqué le début de l’intersaison. Il est arrivé seulement quatre jours après que l’as Jacob deGrom ait décidé de manière quelque peu surprenante de rompre les liens avec les Mets en faveur de rejoindre la rotation des Rangers. Pour faire bonne mesure, Cohen et les Mets ont également récupéré l’importation japonaise Kodai Senga (cinq ans, 75 millions de dollars), le vétéran gaucher José Quintana (deux ans, 26 millions de dollars) et le releveur All-Star David Robertson (un an, 10 millions de dollars). Les Mets ont également re-signé Nimmo et rapproché Edwin Díaz de contrats à neuf chiffres, et, ce faisant, ont doublé la mentalité gagnant-maintenant de l’organisation.

Tout cet optimisme et cette promesse d’une saison réussie existent toujours sans Correa dans la formation. Mais le buzz précédent et les bonnes vibrations entourant cette équipe des Mets ont pris un coup. L’agitation que Cohen a générée en parlant publiquement de l’accord désormais bâclé avec Correa – “Nous avions besoin d’une chose de plus, et c’est tout… Nous avions besoin d’un frappeur de plus. Cela nous place au-dessus”, a déclaré Cohen au New York Post. quelques minutes après avoir accepté les conditions de Correa – a fait comprendre à sa base de fans que l’équipe avait besoin de quelqu’un comme Correa, qui projette un 131 wRC + en 2023, pour compléter les Mets. Ainsi, même si New York a apporté des améliorations critiques via l’agence libre et re-signe cette intersaison, la décision de laisser Correa retourner au Minnesota se traduit par une certaine déception.

Sans Correa, il ne reste plus une tonne d’options offensives sur le marché pour que les Mets deviennent encore cette équipe complète. En acceptant initialement les conditions avec Correa, les Mets ont annoncé leur désir d’une mise à niveau massive de la gamme. Maintenant, avec des chauves-souris de premier ordre hors de la table si tard dans l’intersaison, New York se retrouvera probablement avec des options internes pour améliorer l’attaque. En 20 jours, les Mets sont passés de la visualisation de Correa dans le coin chaud pour les années à venir, à donner une chance au vétéran de champ intérieur Eduardo Escobar et à leur recrue de 23 ans.

Le joueur de troisième but des Mets, Brett Baty, est de retour dans le mélange en tant que prochaine meilleure option du club. Baty a impressionné l’organisation lors de ses courts débuts en MLB la saison dernière, avant de subir une déchirure de l’UCL au pouce droit et de mettre fin à sa saison après avoir participé à seulement 11 matchs. Le frappeur gaucher Baty est le deuxième meilleur espoir des Mets et il y a encore une opportunité pour le joueur de champ intérieur de 6 pieds 3 pouces de devenir le joueur de troisième but à long terme du club. Il est facile de voir les Mets commencer Baty la plupart du temps avec Escobar, qui entame sa 13e saison dans les ligues majeures, aidant au besoin sur la liste du manager Buck Showalter.

Bien que perdre Correa au profit des Twins puisse être une pilule amère à avaler pour les habitants des Mets, il n’y a aucune raison pour que quelqu’un se sente mal pour eux. En acceptant les conditions avec Correa, Cohen était prêt à verser une masse salariale qui atteignait presque 500 millions de dollars et, combiné à son désir bien médiatisé de gagner, il y a plus de preuves indiquant l’extrême probabilité que Cohen répète cette intersaison exorbitante que le contraire. Bien sûr, Cohen et les Mets se sont précipités après la tentative infructueuse des Giants de signer Correa pour avoir le même problème avec sa cheville droite et devenir la deuxième équipe consécutive qui n’a pas réussi à le signer.

Mais Manny Machado, six fois All-Star et deux fois vainqueur du Gant d’or, devient agent libre l’année prochaine. Tout comme le phénomène bidirectionnel Shohei Ohtani. Cohen a enlevé les gants de cette intersaison en faisant sauter la même taxe de luxe qui était conçue pour limiter ses dépenses. Il nous a montré que les Mets sont des joueurs centraux à chaque fois qu’un agent libre d’élite arrive sur le marché. Il intimide le reste de la ligue avec sa valeur nette de 17,5 milliards de dollars, et il n’y a aucune raison de croire qu’il ne recommencera pas lorsque le nom d’un autre joueur vedette sera amené sur son bureau.

La perte de Correa ne piquera que tant que le prochain joueur de premier plan décidera de venir dans le Queens et de jouer pour les Mets.

Deesha Thosar est rédactrice MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Suivez-la sur Twitter à @ DeeshaThosar .

