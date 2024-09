Pourquoi les mensonges de Trump sur la fraude électorale pourraient coûter la Chambre des représentants au Parti républicain

CNN

L’obsession de Donald Trump pour la fraude électorale, qui n’existe sous aucune forme significative, pourrait conduire le pays à un arrêt des activités gouvernementales – et pourrait même mettre en danger la majorité républicaine à la Chambre des représentants.

Dans une nouvelle démonstration de la futilité du gouvernement, le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, n’a pas réussi mercredi à faire passer une prolongation de six mois du financement gouvernemental, assortie d’une mesure destinée à plaire à Trump qui rend plus difficile le vote des Américains.

Les demandes du candidat républicain pour un projet de loi ciblant le vote des non-citoyens, qui est déjà illégal, ont poussé Johnson dans une impasse sans issue évidente, soulevant la possibilité d’une crise à Washington à l’approche du jour du scrutin qui pourrait se retourner contre le GOP.

Cette manœuvre n’a aucune chance de déboucher sur une nouvelle loi, puisque les démocrates qui contrôlent le Sénat s’y opposent. Et Johnson n’a même pas réussi à obtenir le vote de 16 de ses propres membres pour diverses raisons, notamment les demandes irréconciliables de certains ultraconservateurs en faveur de coupes budgétaires massives, qui n’ont également aucune chance de se concrétiser en raison de la réalité du pouvoir divisé à Washington.

Johnson n’a apparemment pas d’autre choix que de négocier avec les démocrates du Sénat sur une mesure de financement à court terme. Mais compte tenu de la faible majorité républicaine à la Chambre et de la présence imminente de Trump, chaque pas du président de la Chambre sera périlleux, surtout s’il espère conserver son poste si les républicains parviennent à conserver la Chambre en novembre.

Trump semble vouloir préparer le parti républicain à une lutte interne qui pourrait tourner au désastre en novembre.

L’histoire des fermetures de l’administration fédérale montre que le parti qui contrôle la Chambre – qui est initialement responsable de la gestion des fonds publics – paie généralement le prix politique le plus élevé. Et si le président de la Chambre ne peut pas respecter la date butoir du 1er octobre pour financer les opérations fédérales, le gouvernement pourrait être partiellement paralysé.

L’ancien président n’a pas pour habitude de demander conseil au chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Mais le vétéran du Kentucky a prévenu mardi que « la seule chose que nous ne pouvons pas accepter, c’est une fermeture du gouvernement. Ce serait politiquement stupide de notre part de le faire juste avant les élections, car nous en serions certainement tenus pour responsables ».

Ironiquement, Trump se trouvait mercredi dans l’État où sa position pourrait causer le plus de dégâts politiques pour les républicains à la Chambre. Il a organisé un grand rassemblement à New York, même s’il fait partie d’une petite minorité de personnes qui pensent qu’il peut remporter son État de naissance en novembre.

Plus important encore, New York abrite également plusieurs élections législatives extrêmement disputées qui ont viré au rouge lors des élections de mi-mandat de 2022 et ont ouvert la voie à la faible majorité du parti républicain. Une crise politique liée à un shutdown qui susciterait la colère des électeurs risquerait donc de faire disparaître de leurs sièges certains des républicains les plus vulnérables du pays.

L’un des législateurs républicains les plus menacés, le représentant Mike Lawler, du 17e district du Congrès de l’État, a prédit mercredi sur « The Source with Kaitlan Collins » que le drame se terminerait sans fermeture du gouvernement et qu’un projet de loi de financement serait adopté sans la mesure de vote que Trump veut inclure.

« La réalité est que nous ne allons pas fermer le gouvernement à 45 jours des élections », a déclaré Lawler, qui a soutenu la législation.

Marc Molinaro, un autre républicain de New York en danger, qui a été salué lors du meeting de Trump à Uniondale, a voté pour le plan de relance de mercredi, mais a indiqué qu’il ne soutenait pas l’idée de pousser le pays au bord du gouffre pour faire passer un message politique. « Nous devons soutenir la continuité du gouvernement », a déclaré Molinaro aux journalistes.

La loi électorale, qui a déjà été adoptée par la Chambre des représentants lors d’un vote séparé plus tôt cette année, exigerait une preuve documentaire de citoyenneté américaine pour pouvoir voter lors d’une élection. Les critiques avertissent qu’une telle loi pourrait priver de leur droit de vote les citoyens qui ne disposent pas de ces documents et affirment que la législation est une solution à un problème qui n’existe pas.

Johnson a été heureux de céder aux accusations de fraude électorale de Trump, à la fois après l’élection de 2020 et au cours de ce cycle. Mais son désir de plaire à l’ancien président et à sa base le conduit dans un profond gouffre. Le républicain de Louisiane n’a pas non plus fourni de preuves pour étayer ses affirmations selon lesquelles des centaines de milliers de migrants sans papiers pourraient voter en novembre.

On ne sait pas encore jusqu’où l’ex-président compte aller dans ce dossier, étant donné que la mesure d’inscription sur les listes électorales est vouée à l’échec. On peut interpréter la décision de Johnson de soulever la question mercredi comme une volonté de montrer à son parti, et même à l’ex-président lui-même, que la lutte est sans espoir.

« Nous revenons donc maintenant au manuel, élaborons une autre pièce et nous trouverons une solution », a déclaré le président de la Chambre aux journalistes, dans un contexte de frustration croissante chez certains membres de la majorité républicaine de la Chambre face au manque de clarté sur la voie à suivre.

Mais Johnson manque d’un jeu évident qui pourrait le sortir de ce pétrin.

La représentante républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Greene, fervente partisane de Trump et qui a été un irritant constant pour Johnson, a voté « présent » mercredi. Mais elle n’a pas voulu dire si elle soutenait la fermeture du gouvernement. Elle a plutôt déclaré que la stratégie du président de la Chambre était un « échec complet » et a ajouté : « Nous n’avons pas été là pendant tout le mois d’août et aurions pu terminer nos 12 projets de loi de crédits distincts. »

L’affrontement au Capitole n’est pas la première fois que les objectifs politiques personnels de Trump menacent son parti. Son soutien, par exemple, à un groupe de candidats faibles aux élections de mi-mandat de 2022 – principalement parce qu’ils ont approuvé ses fausses accusations de fraude électorale – semble avoir contribué à l’échec d’une vague républicaine attendue. Et les frasques de l’ancien président ont promu des candidats sénatoriaux qui ont perdu dans des États clés, ce qui a coûté au parti le contrôle du Sénat.

La pression exercée par Trump sur Johnson contribue également à expliquer pourquoi la faible majorité républicaine à la Chambre des représentants est souvent poussée dans des situations extrêmes et des confrontations qu’elle ne peut pas gagner, mais qui ont fait de ce Congrès l’un des moins productifs de l’histoire moderne. Johnson, qui a succédé à l’ancien président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy l’année dernière, a souvent trouvé impossible de gouverner.

La volonté des dirigeants républicains de mettre en avant les fausses allégations de fraude électorale de Trump est également un présage menaçant à l’approche d’une élection dont l’ex-président sous-entend déjà qu’elle ne sera ni libre ni équitable. Comme il l’avait fait en 2020, le candidat républicain semble vouloir faire valoir qu’il a été privé de la victoire s’il perdait face à la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate.

Par exemple, l’ancien président a écrit sur son réseau social Truth Social Network mercredi avant le vote à la Chambre : « Les démocrates inscrivent des électeurs illégaux par dizaines de milliers, alors que nous parlons. Ils voteront à l’élection présidentielle de 2024, et ils ne devraient pas y être autorisés. » Aucun fait ne vient étayer cette affirmation. Mais Trump a prévenu : « Si les républicains ne comprennent pas la loi SAVE, et pas son intégralité, ils ne devraient pas accepter une résolution de continuation sous quelque forme que ce soit. »

La décision de Trump d’organiser un meeting à New York a intrigué de nombreux stratèges, car cet État n’est pas très compétitif en novembre. Mais l’ancien président adore se rendre sur son territoire d’origine et a célébré à plusieurs reprises son immense public au Nassau Coliseum de Long Island. Et étant donné que Trump bénéficie d’une couverture médiatique très large dans les médias conservateurs et qu’il prévoit de se rendre dans des États clés dans les jours à venir, il n’a probablement pas perdu grand-chose en ralliant des partisans dans son État d’origine.

Au moins, il s’est amusé, tacle Harris à plusieurs reprises sur ses politiques économiques et d’immigration, se moquant de l’âge du président Joe Biden, niant l’existence du changement climatique et décrivant la ville de New York comme en proie à la criminalité violente.

« Nous allons gagner New York », a déclaré Trump, affirmant qu’il était le seul républicain capable de faire connaître l’Empire State un jour où le syndicat des camionneurs a refusé de soutenir une candidature présidentielle après avoir soutenu des candidats démocrates au cours des dernières décennies. Ce coup porté à Harris reflète le succès de Trump dans la transformation du parti républicain, autrefois dominé par les entreprises, en un parti désormais capable de séduire les électeurs de la classe ouvrière.

« Ravi de vous revoir », a déclaré l’ancien président, qui passe désormais la plupart de son temps en Floride, à son public alors que l’air de Puccini « Nessun Dorma » retentissait alors qu’il quittait la scène.