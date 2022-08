Pourquoi les meilleurs États pour les affaires peuvent être les pires pour les travailleurs

Les entreprises n’ont pas peur de ramasser et de déménager.

De nombreux États offrent aux entreprises des incitations attrayantes telles que des baisses d’impôt si elles déménagent, mais un meilleur climat des affaires n’est pas toujours synonyme d’un meilleur climat de travail.

“Les choses qui profitent aux employeurs en termes de résultats ou de marge, en termes d’expansion économique, peuvent entrer directement en conflit avec des choses qui profitent aux employés, aux résidents et aux travailleurs réels”, a déclaré Niani Tolbert, fondateur et PDG de Hire Black Now, une organisation qui fusionne le recrutement et le développement des talents pour améliorer la mobilité ascendante des femmes noires dans la main-d’œuvre américaine.

De nombreux États offrant les incitations commerciales les plus attrayantes ont également adopté des politiques sociales controversées que certaines entreprises et le grand public ont repoussées. Ces problèmes incluent Restrictions LGBTQ, limiter l’accès au voteles restrictions à l’avortement et le fait d’empêcher les écoles et les employeurs de organiser des formations sur la diversité et l’inclusion.

Annuel de l’organisation anti-pauvreté Oxfam America Indice des meilleurs états pour travailler analyse quels États ont les meilleures politiques pour protéger les travailleurs.

Oxfam America a classé la Caroline du Nord, le Mississippi, l’Alabama et la Caroline du Sud comme les pires États pour les travailleurs en 2021.

«Chaque année, les pires États où travailler sont dans le Sud, presque toujours. Et en 2021, ce n’était pas différent », a déclaré Kaitlyn Henderson, chercheuse principale à Oxfam America.

Un clivage partisan s’est formé autour des politiques du travail. Les démocrates sont plus susceptibles de passer les types de politiques qu’Oxfam America suit dans ses meilleurs états pour travailler, telles que des salaires minimums plus élevés, des aménagements de grossesse sur le lieu de travail et des politiques qui protègent le droit de se syndiquer.

Mais les États qui ont les meilleures politiques pour les travailleurs, selon l’analyse d’Oxfam America, ont également tendance à être les États où le coût de la vie est le plus élevé.

Oxfam America a classé l’Oregon, New York, le Massachusetts et la Californie parmi les meilleurs États pour les droits des travailleurs, mais l’indice des meilleurs États pour les entreprises 2022 de CNBC a révélé que ces États avaient également l’un des coûts de la vie les plus élevés du pays.

“Il y a un certain nombre de choses que les travailleurs recherchent lorsqu’ils envisagent d’envisager différentes opportunités d’emploi et que les entreprises doivent prendre en compte lorsqu’elles recrutent des talents pour des emplois”, a déclaré Rachel Lipson, directrice du Project on Workforce à l’Université de Harvard. “Nous sommes toujours dans un marché du travail très serré où les travailleurs ont encore beaucoup de pouvoir et la capacité d’être pointilleux.”

