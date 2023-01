Pourquoi les meilleurs clubs signent dès que possible de jeunes espoirs brésiliens

Ce qui semblait être un risque à l’époque est depuis devenu la norme. En 2017, il semblait à peine crédible que le Real Madrid paierait 45 millions d’euros pour signer un Brésilien de 16 ans qui n’avait pas joué de match senior pour son club. Avec le recul, il s’agit d’une merveilleuse activité de transfert. Vinicius Junior est devenu l’un des joueurs offensifs les plus dangereux de la planète, dont le but a décidé la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

L’accord semblait être une valeur aberrante il y a six ans, la réaction d’un club toujours en colère en voyant Neymar signer avec son rival Barcelone pour 86,2 millions d’euros quelques années plus tôt et désespéré de ne pas perdre un autre Brésilien au potentiel exceptionnel. Mais ce type d’accord devient de plus en plus courant. En 2019, Gabriel Martinelli a été acquis par Arsenal pour 8 millions d’euros auprès d’Ituano, un petit club de la périphérie de Sao Paulo, avant de se rapprocher de la première division brésilienne. Et à peine un regard a été levé lorsque le Real Madrid a signé un autre joueur de 16 ans, Endrick de Palmeiras, pour un total de 72 millions d’euros le mois dernier.

Les grands clubs européens veulent désormais recruter des talents sud-américains dès qu’ils le peuvent, ce qui signifie qu’ils sont parfaitement préparés à se faire une idée du potentiel. C’est une voie que Chelsea suit désormais avec la signature pour 20 millions d’euros du milieu de terrain de Vasco da Gama, 18 ans, Andrey Santos. Bien qu’il soit un joueur moins glamour que Vinicius ou Martinelli, Santos est un milieu de terrain box-to-box bien construit – une position où les Brésiliens ont eu plus de mal à s’adapter au football européen que les attaquants larges. C’est une grande partie de l’explication de la signature des joueurs si tôt; pour des raisons juridiques, les clubs doivent attendre que les jeunes aient 18 ans pour les faire venir, et le consensus est que plus ils viennent tôt, mieux c’est.

Le football européen est plus rapide et plus intense, et cela affecte particulièrement les milieux de terrain centraux puisque le ballon se déplace beaucoup plus rapidement dans leur zone du terrain. Le joueur a moins de temps pour décider quoi faire sur le ballon, et les clubs européens veulent que leurs joueurs soient exposés à cette réalité le plus tôt possible. Il y a un modèle évident pour Santos, celui de Douglas Luiz d’Aston Villa. Même poste et avec des caractéristiques similaires, tous deux se sont fait un nom en aidant Vasco à remporter la promotion dans l’élite brésilienne. Luiz a disputé une poignée de matchs en première division avant que l’Europe n’appelle, tandis que Santos passe directement de la campagne de deuxième division récemment terminée à la Premier League – et probablement à un mouvement de prêt.

Andrey Santos, l’un des derniers talents brésiliens, a signé avec Chelsea. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Luiz a été signé par Manchester City en 2017, prêté à Gérone en Espagne puis à Villa avant de faire de Birmingham sa résidence permanente. Il y a des pièges dans ce modèle de développement des joueurs. Le joueur quitte son pays d’origine à un âge où de nombreux aspects de sa vie sont en transition. La fin de l’adolescence peut être assez compliquée sans la traverser dans un autre pays et une autre culture – et cela peut être pire si le joueur est prêté à des clubs qui n’ont aucun intérêt à long terme dans sa progression. Mais il y a aussi des pièges à rester sur place. Attendez trop longtemps et la chance ne se présentera peut-être jamais.

C’est la situation que Palmeiras et son milieu de terrain Danilo négocient actuellement. Dynamique et gaucher, Danilo a été un élément clé de l’équipe conquérante de Palmeiras d’Abel Ferreira qui a remporté la Copa Libertadores en 2020 et 2021 et la ligue brésilienne l’année dernière. A 21 ans, il a plus ou moins tout fait dans le football interclubs sud-américain. Il y a encore beaucoup à venir de lui. Cependant, un appel à l’équipe nationale du Brésil au milieu de l’année dernière peut avoir eu un effet négatif sur lui. Il n’est pas monté sur le terrain contre la Corée du Sud ou le Japon lors de deux matches amicaux d’été, et sa forme a chuté par la suite. Il est possible qu’il ait été choqué par la montée en puissance requise entre le football national et international. Mais il reste un excellent joueur et un bel espoir.

Le milieu de terrain de Palmeiras Danilo, autrefois lié à Arsenal, est sur le point de déménager à Nottingham Forest. Ricardo Moreira/Getty Images

Palmeiras, cependant, craint qu’à 22 ans, il ne soit plus le même qu’à 21 ans. Le temps presse. Il y a quelques mois, Arsenal semblait une destination probable. Désormais, le plus modeste Nottingham Forest s’annonce comme son prochain club, et Palmeiras se fera un plaisir de prendre des frais de transfert réduits de 20 millions d’euros. Ils ont déjà été brûlés en jouant à ce match, car ils semblaient avoir eu une future superstar entre les mains de l’ailier Gabriel Veron, le nom clé alors que le Brésil a remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans 2019. Veron a immédiatement regardé chez lui dans l’équipe première de Palmeiras, mais ensuite des blessures ont frappé, il y a eu quelques problèmes hors terrain et au milieu de l’année dernière, il n’a touché qu’un montant décevant de 10 millions d’euros de Porto.

Wesley était un autre ailier qui fascinait les grands clubs européens ; Palmeiras s’est accroché à lui mais il n’a pas évolué exactement comme ils l’avaient espéré. Plus tôt ce mois-ci, à l’âge dangereux de 22 ans, son compatriote brésilien Cruzeiro l’a signé pour seulement 3 millions d’euros.

Il est donc essentiel de bien choisir le moment du déménagement – ​​ce qui semble signifier un transfert précoce. Flamengo, champion de la Copa Libertadores, en est devenu le maître, apprenant de l’expérience de Vinicius et se séparant également tôt de Lucas Paqueta (West Ham United) et Reinier (Real Madrid, désormais prêté à Gérone). Cela leur donne les fonds nécessaires pour investir dans des joueurs dont l’Europe ne veut pas – soit des vétérans qui cherchent à rentrer chez eux, soit de bons joueurs qui n’ont pas trouvé d’espace pour briller de l’autre côté de l’Atlantique.

Flamengo célèbre donc le transfert imminent du milieu de terrain combatif Joao Gomes aux Wolverhampton Wanderers. Il rapporterait environ 20 millions d’euros. Gomes a 21 ans. Dans un an, même s’il s’était développé davantage en tant que joueur, sa valeur de transfert pourrait bien avoir chuté. Bien plus que la réalité, les clubs brésiliens tiennent leurs promesses.