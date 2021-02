À 23 ans, Ben White de Brighton est devenu l’un des jeunes défenseurs centraux les plus cotés d’Angleterre. Avec d’excellents jeunes défenseurs si difficiles à trouver ces jours-ci, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Liverpool l’auraient repéré, et ses performances au cours de l’année écoulée ont fait l’objet de rumeurs d’une surface de déplacement de 50 millions de livres sterling.

Après avoir mis quelques années pour atteindre le plus haut niveau, White semble désormais à l’aise en Premier League et se heurtera à l’un des clubs qui le surveillera le plus près lorsqu’il affrontera Liverpool mercredi soir.

Voici les faits sur le défenseur (qui a idolâtré l’ancien défenseur de Manchester United, de Leeds et de l’Angleterre Rio Ferdinand) qui est devenu un joueur si important pour Brighton.

D’où vient-il?

Né à Poole, White est un produit de l’académie de Southampton. Après avoir échoué là-bas, il a été repris par Brighton à l’âge de 16 ans. Après quelques années dans les équipes de jeunes, il a passé toute la saison 2017-18 en prêt à Newport County en League Two, où il a montré des signes de choses à venez avec une performance exceptionnelle pour tenir Harry Kane lors d’un match nul 1-1 à domicile contre Tottenham au quatrième tour de la FA Cup en janvier 2018, bien qu’il ait été moins impressionnant lors de la rediffusion car ils ont perdu 2-0. Il a ensuite gravi les échelons avec un prêt de Ligue 1 à Peterborough l’année suivante.

Quelque chose d’une floraison tardive, sa véritable percée est survenue lors de son prêt à Leeds United en 2019-20. Au cours de leur campagne de promotion réussie, White n’a pas manqué une seule minute dans le championnat, ce qui a incité le club à obtenir ses services sur une base permanente avec trois offres, la dernière s’élevant à 25 millions de livres sterling.

Cependant, après avoir surveillé de près le développement du joueur sous Marcelo Bielsa, Brighton en savait mieux et a sagement repoussé tout intérêt. White a signé un nouveau contrat de quatre ans avec Brighton en septembre dernier et n’a cessé de se renforcer en Premier League. Avec des liens avec les puissances Liverpool et Man United, le club valorise son contrat à 50 millions de livres sterling pour décourager davantage les offres.

Position

La polyvalence est certainement un facteur qui explique pourquoi le joueur de 23 ans est tenu en si haute estime. Au cours de son passage à Leeds, Bielsa a principalement joué contre White en tant que défenseur central dans un arrière à quatre, bien qu’il ait fait quelques camées en tant que milieu de terrain au championnat.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Avec Brighton cette saison, il a commencé à apparaître plus fréquemment plus haut sur le terrain, protégeant les trois arrières (ou les quatre arrières, dans de rares cas) d’une position défensive au milieu de terrain. Particulièrement impressionnant a été sa performance lors de la victoire 1-0 à l’extérieur à Elland Road (ironiquement) il y a quelques semaines, dans laquelle il a livré une démonstration mature; ramasser les balles lâches, intercepter le danger potentiel et distribuer efficacement.

« J’ai pris toutes les connaissances des matchs que j’ai disputés au milieu de terrain central pour Leeds et j’ai essayé de les intégrer à Brighton », a-t-il déclaré à The Athletic. « C’est évidemment une équipe différente, des joueurs différents, une ligue différente, mais les bases sont les mêmes. Vous devez courir, faire pression sur les gens, baisser la tête et essayer de retourner le ballon pour votre équipe. »

Alors que l’entraîneur de Brighton, Graham Potter, a récemment semblé favoriser White en tant qu’arrière central droit dans ses trois arrières, il possède également les attributs pour remplacer facilement l’arrière droit.

Forces

White offre un mariage heureux entre un demi-centre de la vieille école et le défenseur central sophistiqué des temps modernes. D’une part, il est l’un des plaqueurs les plus enthousiastes de la Premier League et il ne craint pas la dimension physique du jeu, tandis que de l’autre il est mobile, rapide à changer de direction et à se déplacer sur le terrain, calme en possession et un passeur mesuré du ballon (ces deux dernières qualités étant utiles pour échapper au pressage des attaquants adverses).

De plus, il est agressif, gagne régulièrement le ballon en haut du terrain (obligatoire dans une équipe Bielsa et une autre raison pour laquelle le patron argentin le valorise) et est suffisamment confiant pour sortir le ballon de la défense, passant souvent devant quelques adversaires avant. le libérer.

Le blanc joue également avec un niveau de concentration élevé; il « s’éteint » rarement, ce qui est soutenu par son penchant pour les dégagements spectaculaires sur la ligne de but.

Ben White est un jeune défenseur de haut niveau qui devrait aller loin. Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Faiblesses

Il est encore un jeune défenseur central en développement avec une demi-saison d’expérience au plus haut niveau, il y a donc inévitablement place à l’amélioration dans certains domaines. Cela dit, il semble qu’il n’y ait pas de graves lacunes dans son jeu, ce qui est impressionnant compte tenu de son âge. Il semble déjà prêt à profiter d’un bel avenir dans le jeu et pourrait éventuellement dépasser Brighton; son premier appel en Angleterre est probablement à l’horizon aussi.

Étant principalement un défenseur central proactif et agressif – qui commet relativement peu de fautes pour un joueur avec son ensemble de caractéristiques – Blanc est probablement mieux de jouer aux côtés d’un partenaire avec une approche plus calculée de la défense (Lewis Dunk correspond clairement à cette description à Brighton), car il peut encore apparaître trop désireux de reprendre possession ou de prendre des paris individuels.

À 6 pieds 1, son manque de hauteur est aussi une question de compromis; s’il mesurait quelques centimètres de plus, il gagnerait évidemment un pourcentage plus élevé de ses défis aériens (il est dans la fourchette 65% -70%, un peu bas pour un défenseur central), mais il ne serait pas aussi efficace à récupérer le ballon ou à gagner des défis au sol.

Et après?

En tant que défenseur central rapide, adaptable et alerte, bon sur le ballon et désireux de récupérer la possession en haut du terrain, il n’est pas surprenant que des clubs tels que Liverpool et Manchester United le surveillent de près.

S’étant rendu si utile pour Bielsa (bien qu’à un niveau inférieur), il y a toutes les chances pour que Jurgen Klopp apprenne à apprécier les mêmes compétences dont l’Argentin est tombé amoureux, tout comme la mobilité et le rythme de White seraient également utiles à Old Trafford.

Après une demi-saison en Premier League, rien ne permet de penser qu’il serait exposé (malgré les difficultés de relégation de Brighton) s’il se retrouvait dans un club qui se battait pour les honneurs à l’autre bout de la table. La seule question est de savoir dans quelle mesure Brighton serait prêt à le laisser partir.