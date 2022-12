Pourquoi les médecins vous recommandent de vous faire vacciner contre la grippe cette semaine

Les familles qui prévoient de se réunir pour les vacances devraient envisager de se faire vacciner contre la grippe et se tenir au courant des autres vaccinations dans le cadre de leurs préparatifs, déclarent les responsables de la santé publique et les experts médicaux.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que la grippe continue d’être bien au dessus des attentes niveaux pour cette période de l’année, avec des augmentations inquiétantes des hospitalisations liées à la grippe, en particulier chez les enfants.

Les données suggèrent une proportion plus élevée d’hospitalisations chez les personnes âgées de 10 à 16 ans par rapport aux saisons grippales qui ont précédé la pandémie de COVID-19, les enfants de moins de cinq ans affichant les totaux les plus élevés à ce jour.

Les admissions et les décès aux soins intensifs sont également plus élevés que d’habitude chez les enfants, a déclaré Tam.

“Alors que nous approchons rapidement des vacances, il est maintenant temps de vous faire vacciner si vous ne l’avez pas déjà fait”, a recommandé Tam lors d’une conférence de presse à Ottawa mercredi.

Les plus du vaccin contre la grippe

Les Canadiens âgés de six mois et plus qui sont éligibles pour se faire vacciner contre la grippe devraient le faire maintenant pour se protéger à l’approche de la saison des fêtes, a déclaré Dawn Bowdish, immunologiste et professeure à l’Université McMaster à Hamilton. De plus, dit-elle, il y a généralement un transfert d’infection des enfants aux adultes, en particulier aux adultes plus âgés, pendant cette période de l’année.

“Les vacances sont un point chaud de transmission. Nous nous réunissons tous, nous n’avons pas nos masques, nous avons beaucoup de visites intergénérationnelles”, a déclaré Bowdish, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et l’immunité. “Se faire vacciner contre la grippe cette semaine vous fera entrer dans cette période de protection optimale pendant la période des fêtes.”

De plus, un vaccin contre la grippe peut réduire la durée de l’arrêt de travail et réduire la gravité des symptômes et le risque d’hospitalisation, ainsi que les risques pour la santé à long terme, comme l’arrêt cardiaque et d’autres problèmes cardiaques, a-t-elle déclaré.

Les vacances, et les rassemblements qui vont avec, peuvent être un point chaud pour la transmission d’infections respiratoires comme la grippe. (Ben Nelms/CBC)

Se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 réduit également le risque de contracter des co-infections bactériennes qui entraînent également des hospitalisations, disent les pédiatres.

La commodité compte

La grippe peut être suffisamment grave pour entraîner un manque d’oxygène et des difficultés respiratoires, a déclaré le Dr Roger Wong, professeur clinique de médecine gériatrique à l’Université de la Colombie-Britannique.

“Le vaccin contre la grippe s’est avéré efficace et sûr pour sauver des vies”, a déclaré Wong dans une interview. “C’est un message que nous devons faire passer.”

Une grippe légère peut entraîner un mal de gorge, de la fièvre, des douleurs musculaires, parfois un écoulement nasal et une fatigue générale.

REGARDER | À surveiller en matière de santé en 2023 : La voie à suivre pour le système de santé canadien en 2023 Christine Birak et Lauren Pelley, reporters seniors sur la santé à CBC, discutent des problèmes de santé les plus importants en 2023, y compris pourquoi 2023 pourrait être une année décisive pour le système de santé sous pression du Canada et l’avenir de la pandémie de COVID-19.

Wong a noté que le nombre d’adultes âgés qui ont reçu au moins trois doses de vaccins contre la COVID-19 est bien supérieur à 90 % au Canada. Mais en ce qui concerne le vaccin contre la grippe, a-t-il dit, ce n’est même pas proche.

Les derniers taux globaux de vaccination contre la grippe disponibles parmi les provinces et les territoires qui ont répondu aux demandes de CBC News et de La Presse canadienne étaient de 30 % ou moins – et inférieurs chez les enfants. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les taux de vaccination contre la grippe varient d’environ 50 à 70 %.

Lorsque Wong demande à ses patients pourquoi ils n’ont pas été vaccinés contre la grippe, il dit qu’ils ne savent parfois pas à quel point la grippe peut être grave.

“Parfois, c’est une question de commodité”, a-t-il déclaré.

Wong suggère d’appliquer les leçons tirées du déploiement des vaccins COVID-19 aux vaccins contre la grippe, comme rendre le vaccin plus facilement disponible et plus facile à obtenir pour les personnes âgées.

“Ce n’est pas rien, car nous savons que les personnes âgées vivant dans une communauté, beaucoup d’entre elles sont assez confinées à la maison et sortent rarement”, a-t-il déclaré.

La sensibilisation à domicile – comme c’était courant pendant COVID-19, lorsque des équipes d’infirmières, de médecins et d’ambulanciers paramédicaux ont administré le vaccin aux personnes là où elles vivent – ​​pourrait aider.

Quelques 95 millions de doses des vaccins COVID-19 ont été administrés en deux ans, selon le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos. La semaine dernière, Santé Canada a approuvé les rappels bivalents pour les enfants âgés cinq à 11 offrant une protection contre les variantes plus récentes, ainsi que la souche ancestrale.

Il est sécuritaire de se faire vacciner contre le COVID et la grippe au même rendez-vous, selon le Comité consultatif national de l’immunisation , qui demande instamment que les vaccinations initiales contre le COVID soient une priorité absolue, avec des doses de rappel également recommandées pour toutes les personnes éligibles. Le suggéré le moment des rappels COVID varie .

En nous protégeant à la fois du COVID-19 et de la grippe, nous protégeons également nos systèmes de santé contre de nouvelles contraintes, a noté Wong.

Au-delà des vacances, les vaccins antigrippaux offrent environ six mois de protection, pour mener les gens à travers la saison des virus respiratoires.