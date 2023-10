Pourquoi les mauvais résultats de Manchester United pourraient priver la Premier League d’une cinquième place en Ligue des champions cette saison

Les clubs anglais sont actuellement sur le point de rater une cinquième place en Ligue des champions la saison prochaine – en partie à cause des mauvais résultats de Manchester United dans la compétition.

La Ligue des champions passera de 32 à 36 équipes à partir de 2024/25, et deux des places supplémentaires reviendront aux pays ayant le meilleur bilan dans toutes les compétitions européennes cette saison.

La saison dernière, l’Angleterre et l’Italie étaient en tête du classement de l’UEFA, Manchester City remportant la Ligue des Champions et West Ham United remportant la Ligue Europa Conférence. Si le nouveau règlement avait été introduit un an plus tôt, Liverpool se serait qualifié pour la Ligue des champions après avoir terminé cinquième de la Premier League la saison dernière.

Liverpool se serait qualifié pour la Ligue des champions si la nouvelle décision de l’UEFA avait été appliquée un an plus tôt (Crédit image : Getty Images)

Cette saison cependant, les clubs anglais ont déjà perdu cinq de leurs 18 matches : Brighton a été battu par l’AEK Athènes, Aston Villa a perdu contre le Legia Varsovie, Arsenal a subi une défaite à Lens et Manchester United a perdu ses deux matches de Ligue des Champions contre le Bayern Munich et Galatasaray. .

Les victoires de Liverpool, West Ham et Aston Villa hier soir ont aidé la cause de la Premier League, mais l’Angleterre n’occupe actuellement que la huitième place du classement de l’UEFA. La Turquie et la Belgique sont actuellement les deux premiers – l’Angleterre est également derrière les Pays-Bas, la Grèce et la République tchèque, et peut-être plus important encore, l’Italie et l’Espagne.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Classement actuel de l’UEFA : 1 Turquie 8.250 2 Belgique 6.000 3 Italie 5,285 4 Pays-Bas 5.200 5 Grèce 5.200 6 Espagne 5.062 7 République tchèque 5.000 8 Angleterre 4.750 9 Danemark 4.750 dix Allemagne 4.642

Le classement est basé sur les points accumulés par les clubs tout au long de la saison dans les trois compétitions interclubs de l’UEFA : les équipes obtiennent deux points de classement pour une victoire, un point pour un match nul, plus des points bonus pour la qualification aux tours ultérieurs. ils pourraient avoir davantage d’opportunités pour réviser les pays actuellement devant eux dans le classement.

Mais il est important de noter que le classement de l’Angleterre est également basé sur la performance moyenne de ses huit clubs impliqués dans les compétitions européennes cette saison, de sorte que de mauvais résultats pour certains clubs – et en particulier des éliminations précoces – feraient considérablement baisser la moyenne.

VIDÉO : Comment fonctionne réellement le nouveau format de la Ligue des champions 2024/25

L’Espagne a déjà vu Osasuna éliminé lors des barrages de la Ligue Europa Conférence, ce qui affectera sa moyenne au fil de la saison. La Belgique et l’Italie n’ont pas encore éliminé un seul club – de même, l’Allemagne, juste derrière l’Angleterre au classement, a tous ses clubs toujours impliqués.

Si l’Angleterre parvenait finalement à obtenir une cinquième place en Ligue des Champions cette saison, elle ne recevrait une confirmation que dans les dernières semaines de la campagne en cours – ce qui signifie qu’il restera incertain pendant des mois si terminer cinquième de la Premier League cette saison sera suffisant pour se qualifier. pour la Ligue des Champions ou pas. Aston Villa occupe actuellement la cinquième place de la Premier League.

