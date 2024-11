Pourquoi les matchs de Premier League avec des retours de deux buts sont plus courants que jamais cette saison

« 2-0 est l’avance la plus dangereuse du football » est l’un des clichés les plus connus du football.

Connu dans son pays d’origine sous le nom de Piège de Csaplar, ses origines sont attribuées à l’entraîneur et commentateur de football tchèque Josef Csaplar. Le phénomène est plus intangible que réel, lié à l’horrible sentiment, lorsque votre équipe avance 2-0, de savoir qu’un but de l’opposition la ramène directement dans le match et à l’embarras des chants de « Deux-nil ». , et tu as tout foutu en l’air ! potentiellement attendre.

« Le danger que tout le monde connaît », a déclaré Jurgen Klopp lors d’une conférence de presse après que son équipe de Liverpool ait pris une avance de deux buts sur l’Inter Milan à Anfield en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-22. l’avance, je pense, qui a été retournée le plus souvent dans l’histoire du football. Parce que si vous entrez à la mi-temps avec une avance de 2-0 et que vous avez une équipe qui pense : « Nous sommes à la moitié du chemin », vous êtes déjà sur la mauvaise voie.

Il serait difficile de trouver un terrain de football sur la planète où quelqu’un n’ait pas une seule fois prononcé « dangereux » lorsqu’une équipe menait de deux buts, mais c’est un mythe qui a été brisé il y a quelque temps.

En 2017, Sky Sports et Opta analysés jusqu’à présent, les 2 766 occasions où un club de Premier League avait détenu une avance de deux buts. Parmi eux, 2 481 ont fini par remporter le match, dont 212 se sont soldés par des nuls et 73 par des défaites. En d’autres termes, 90 pour cent des équipes qui avancent de deux gagnent le match, 7,4 pour cent font match nul et seulement 2,6 pour cent perdent.

Alors pourquoi ces deux derniers résultats se sont-ils autant produits au cours des trois premiers mois de cette saison ?

En 2024-2025, la proportion de matchs avec une avance de deux buts où l’autre équipe a riposté pour remporter un résultat a atteint un niveau record (17,5 %).

Everton a été le plus grand coupable de la ligue, prenant une avance de deux buts lors de journées consécutives en septembre avant de s’effondrer de manière dramatique pour perdre 3-2 à chaque fois, mais cela continue dans toute la ligue.

Il ne s’agit pas seulement de déficits de deux buts. Le week-end dernier, cinq matchs ont vu un but marqué à la 90e minute (ou plus tard) en Premier League – le plus grand nombre sur une seule journée dans les 32 ans d’histoire de la compétition.

Bien qu’il soit trop tôt pour qualifier cette saison de « retour en force » de la Premier League, le nombre de joueurs n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Le taux de retour le plus élevé sur l’ensemble d’une campagne est de 16,6 pour cent la saison dernière (63 fois). Depuis le début de la compétition en 1992-93, seules quatre saisons ont vu au moins 50 victoires de retour, et trois d’entre elles ont eu lieu au cours des quatre dernières années.

« La Premier League est tellement égale et les adversaires ont toujours la qualité individuelle pour créer un but », a déclaré l’entraîneur-chef de Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, lors d’une conférence de presse cette semaine. « Tout le monde peut battre tout le monde. Nous avons vu tellement de buts tardifs ce week-end, non seulement dans notre match mais aussi lors d’Aston Villa contre Everton.

« Le match n’est terminé qu’au coup de sifflet de l’arbitre. Il faut défendre et prendre les bonnes décisions. Peut-être qu’avant, vous vous en teniez au plan de match, mais en fin de compte, la question se résume à : « Comment gagner ce match ? ». La formation des adversaires change complètement ; ils jouent avec un défenseur comme attaquant. Il est alors difficile de rester dans les schémas de pressage normaux ou dans la formation normale. Prendre les bonnes décisions de football dans les dernières minutes est très important.

Hurzeler aborde plusieurs points intéressants.

De haut en bas, la Premier League n’a jamais été aussi dotée de qualité. Le week-end dernier, Manchester City, quadruple champion d’affilée et actuel leader du classement, a battu Southampton, le dernier club de la ligue, seulement 1-0 à domicile. Sans surprise, les 13 joueurs utilisés par Pep Guardiola dans le match ont remporté une sélection internationale, l’arrière latéral anglais de 19 ans Rico Lewis étant le moins présent à quatre, mais Southampton, malgré ses difficultés depuis la promotion de la saison dernière au sommet. vol, j’ai aussi beaucoup de pedigree.

Il y a 41 sélections combinées en Angleterre parmi leur noyau expérimenté composé d’Adam Lallana (34), Aaron Ramsdale (cinq) et Kyle Walker-Peters (deux). Le défenseur Jan Bednarek est un vétéran de 64 sélections pour la Pologne, et Joe Aribo, Yukinari Sugawara et Maxwel Cornet, qui ont tous débuté la journée sur le banc, sont respectivement internationaux pour le Nigeria, le Japon et la Côte d’Ivoire.

Par rapport aux autres candidats à la relégation dans les cinq grandes ligues européennes, les clubs de Premier League disposent simplement de plus d’argent pour recruter des joueurs internationaux établis – ce qui signifie que même les équipes les plus faibles peuvent rester dans les matches et affecter les résultats tardivement.

« Ce qui a eu un grand impact sur la fin du match, c’est la modification du nombre de remplaçants », explique Chris Barnes, spécialiste du sport à l’UEFA. L’Athlétismefaisant référence à la décision de la ligue de passer de trois remplacements autorisés par match à cinq avant la saison 2022-23.

« Et cela en soi vous permettra évidemment de jouer un style de jeu différent, et même si les joueurs qui commencent le match sont en forme, si vous apportez cette nouvelle explosion d’énergie sur le terrain, vous avez de fortes chances que cela pourrait se manifester en termes de dynamique de jeu modifiée.

La qualité dont disposent les clubs de Premier League était évidente lors de la victoire 3-2 d’Aston Villa contre Everton le 14 septembre. Après que Dwight McNeil et Dominic Calvert-Lewin aient donné deux points aux visiteurs, Villa s’est ressaisie avec des buts de l’attaquant anglais Ollie Watkins. côté de la mi-temps.

Le manager de la villa, Unai Emery, a effectué cinq changements au cours de la seconde période, notamment Ross Barkley, qui a participé à deux tournois majeurs en tant que joueur anglais, Ian Maatsen, qui a débuté la finale de la Ligue des champions la saison dernière alors qu’il était prêté au Borussia Dortmund avant de rejoindre Birmingham. club de Chelsea pour 37,5 millions de livres sterling (47,7 millions de dollars) cet été et Jhon Duran, international colombien et l’un des jeunes attaquants les plus convoités d’Europe.

À quinze minutes de la fin, Duran a marqué le but vainqueur avec un étourdissement longue distance qui a survolé la tête du gardien de premier choix de l’Angleterre Jordan Pickford et dans la lucarne.

Villa est l’une des meilleures équipes de Premier League (elle est également en tête du classement de la nouvelle phase de championnat à 36 clubs de la Ligue des Champions avec un maximum de points après trois de ses huit semaines de match – Liverpool et City sont deuxième et troisième, soit dit en passant) mais le la qualité en profondeur est évidente dans toute la division d’élite du jeu anglais.

Mais les joueurs de Premier League ne sont pas seulement meilleurs que jamais ; ils sont plus en forme aussi.

« Il est évident que les exigences du football ont augmenté au cours des cinq à dix dernières années, notamment en Premier League », déclare Barnes. « Nous disposons de nombreuses preuves démontrant que le rythme du jeu a augmenté au-delà de toute croyance, et que la condition physique des joueurs s’est également améliorée. Ainsi, lorsque vous parlez de la fin du match, où je pense qu’il est juste de dire que, traditionnellement, vous aviez des équipes qui étaient douées pour prendre l’avantage et ensuite tuer le match, l’opposition a désormais les moyens. s’imposer pour opérer un changement.

Si la forme physique est un facteur important dans l’augmentation du rythme de la Premier League, c’est aussi une conséquence de la répression des arbitres contre la perte de temps des joueurs. Il affiche désormais le temps de jeu moyen le plus élevé parmi les cinq meilleures ligues nationales d’Europe. Alors que des actes apparemment mineurs, comme repousser le ballon ou rester au sol pour recevoir un traitement, auraient pu considérablement grignoter le temps il y a quelques années, les arbitres encouragent aujourd’hui la poursuite du jeu et honorent des périodes de temps additionnels plus longues.



Le passage à cinq remplaçants a été significatif (Michael Regan/Getty Images)

« C’est probablement la raison pour laquelle les gens sont si amoureux de la Premier League », a déclaré l’entraîneur italien Enzo Maresca avant la défaite 2-0 de son équipe de Chelsea en huitièmes de finale de la Coupe Carabao contre Newcastle United mercredi. « Parce que vous venez d’Angleterre, vous ne réalisez pas à quel point la Premier League est appréciée. L’une des raisons est que le jeu ne se termine jamais. Dans mon pays, par exemple, si vous menez 2-0 dans les cinq dernières minutes, vous pouvez avoir cinq ou six joueurs qui tombent pendant 20 secondes ou une demi-heure ! Le jeu est difficile à revenir. En Angleterre, c’est une culture différente.

Concours Moy. balle en jeu Durée moyenne du match Première Ligue 57 minutes 5 secondes 100 minutes 17 secondes Ligue 1 56 minutes 8 secondes 100 minutes 22 secondes Bundesliga 55 minutes 50 secondes 98 minutes 27 secondes Série A 54 minutes 53 secondes 97 minutes 53 secondes La Liga 54 minutes 34 secondes 99 minutes 32 secondes

Cette saison, les joueurs de Premier League ont en moyenne deux minutes et 13 secondes de plus pour combler un déficit que leurs homologues de la Serie A italienne. Où les clubs italiens peuvent ralentir le jeu dans les dernières minutes d’un match en employant la « magie noire ». du match, les arbitres de la Premier League encouragent les conditions nécessaires à un retour.

Comme les officiels, les supporters pourraient également contribuer à l’apparente augmentation des retours dans l’élite anglaise.

La Premier League est de loin la ligue de football la plus populaire au monde, et l’offre de billets ne correspond pas à la demande. Alors que les clubs moyens de Serie A, de Ligue 1 en France et de la Liga en Espagne voient souvent de grandes poches de leur stade se retrouver sans spectateurs, les salles de Premier League sont extrêmement courantes. Les supporters peuvent contribuer à un état de jeu plus frénétique, permettant à l’équipe locale de prendre de l’ampleur et de riposter dans les dernières étapes.

C’est particulièrement efficace dans la mesure où les managers et entraîneurs principaux de la Premier League sont devenus plus dogmatiques, insistant sur le fait que leur équipe s’en tient aux principes du football, comme jouer depuis l’arrière, malgré des taux de turnover qui continuent d’augmenter d’une saison à l’autre. Lorsque les supporters montent le volume et que le pressing de l’opposition devient plus intense en fin de match, les joueurs sont naturellement plus susceptibles de commettre des erreurs lors de la préparation.

Alors la prochaine fois que votre équipe perdra dans les dernières minutes, ne soyez pas tenté d’éviter la ruée d’après-match en partant tôt : attendez que votre manager ou votre entraîneur principal fasse appel à des renforts offensifs et raillez chaque touche de vos adversaires.

Les chances qu’ils commettent une erreur et offrent à vos gars un but qui change la donne sont meilleures que jamais.

(Photos du haut : Getty Images)